LECCO – Per una parte del pomeriggio di oggi, domenica, il parcheggio del Bione posto lungo i campi da calcio, si è trasformato in una sorta di “trappola” dalla quale era possibile liberarsi solo compiendo una manovra in contromano.

A raccontare l’accaduto è Davide Goretti che, questo pomeriggio, provenendo da Lecco, ha imboccato l’ingresso del parcheggio da viale Don Giovanni Ticozzi per proseguire lungo la corsia interna del parcheggio. Arrivato a circa metà piazzale si è trovato la strada sbarrata da una transenna e subito dopo da aclune roulotte, mentre alla sua destra e alla sua sinistra c’erano le auto regolarmente posteggiate.

“Non trovando posto e non potendo proseguire per raggiungere la parte opposta del parcheggio e guadagnare l’uscita, mi sono trovato costretto a fare retromarcia e uscire da dove sono entrato, ovviamente in contro mano – ha raccontato Goretti – Non potevo fare altrimenti”.

Vista la situazione pericolosa, anche a fronte del gran numero di auto parcheggiate in concomitanza con alcuni eventi sportivi in corso, Goretti ha deciso di allertare la Polizia Locale.

“Ho chiamato descrivendo quanto stava accadendo e cosa mi è toccato fare per poter uscire dal parcheggio, ma di tutto punto mi è stato risposto che: ‘Essendo uscito in contromano, se ci fosse stata una pattuglia mi avrebbe multato’. Così, ho rispiegato il problema, chiedendo quale soluzione avrei dovuto adottare ma non ho avuto risposte. Ho anche insistito affinché intervenissero quanto meno per verificare lo stato dei fatti, ma nulla, mi è stato detto che ‘la pattuglia era impegnata per un servizio d’ordine’. Così, come me, anche altri hanno dovuto rischiare per poter ‘liberarsi’ dal parcheggio trappola”.