BELLANO – Diverse opere si preparano a partire a Bellano, tra queste l’allargamento dello svincolo di Biosio, “un intervento atteso da decenni” come spiega il sindaco Antonio Rusconi

“L’intersezione con la strada che conduce frazione Biosio e la necessità di renderlo più agevole è un problema che si trascina da troppo tempo. La nostra amministrazione si è impegnata a trovare i fondi”.

Complessivamente sono 150 mila euro quelli recuperati dal Comune, di cui 100 mila euro grazie all’assegnazione di spazi finanziari dal Ministero dell’Economia e Finanze lo scorso febbraio, a fronte di un costo totale di 270 mila euro.

Per questo l’intervento sarà suddiviso in due step che, oltre all’allargamento della strada riguarderanno anche il rifacimento del muro di contenimento. “Procederemo nei prossimi giorni con la gara d’appalto” spiega il primo cittadino.

Nel frattempo, nei prossimi giorni giungerà in comune il progetto esecutivo per l’intervento di valorizzazione dell’Orrido di Bellano per un importo complessivo di 350 mila euro che consentirà la messa a nuovo delle passerelle che conducono i visitatori alla scoperta di questa rara bellezza naturale.

“Essendo un importo superiore ai 150 mila euro la Provincia sarà stazione appaltante – spiega il sindaco Rusconi – l’obiettivo è appaltare i lavori entro la fine dell’anno e cominciare nei primi mesi del 2019”.

Inoltre il Comune ha predisposto altri 25 mila euro per la sistemazione degli arredi dei parchi e dei giochi per i bimbi, altri 10 mila euro per la riqualificazione della biblioteca, con l’ampliamento del numero di scaffalature ed altri piccoli interventi di manutenzione ordinaria.