VALMADRERA – Blackout elettrico questa serata, giovedì, a Valmadrera, con l’erogazione della corrente che è venuta a mancare in diverse zona della città.

L’interruzione si è verificata poco dopo le 20 ed è durata, nelle zone in cui il blackout è durato più a lungo come nelle frazioni Caserta e Trebbia, circa un’ora con la luce che è tornata intorno alle 21.

L’interruzione in alcune vie cittadine non si è verificata, mentre in altre la corrente è mancata solo pochi minuti. Tra le ipotesi più probabili sulle cause del backout il temporale che ha imperversato sul lecchese tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera.