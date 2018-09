LECCO – Energia elettrica a singhiozzo, nella notte appena trascorsa, nella zona di Germanedo: un disagio che si sarebbe procrastinato dalla mezzanotte fino alle 4 di sabato, quando ancora arrivavano chiamate ai Vigili del Fuoco per segnalare la situazione.

C’è chi dice di aver udito uno scoppio, localizzato in una centralina, di fatto l’intervento dei pompieri non è servito, sono intervenuti direttamente i tecnici dell’Enel per cercare di riparare il guasto.