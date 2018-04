CALOLZIO – Oltre cento partecipanti alla passeggiata notturna ai Piani Resinelli organizzata dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

L’iniziativa di sabato scorso, una delle tante messe in campo dall’associazione a sostegno della raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo Ducato da adibire al trasporto disabili, ha avuto un ottimo riscontro.

Una passeggiata di un paio d’ore, fino al Belvedere del Coltignone e ritorno, organizzata in collaborazione con Marco Colzani, presidente della Prealpina. Tutti i presenti hanno gradito l’iniziativa che si è conclusa con una bella cena in compagnia.

Domenica 22 aprile, però, è già in programma un nuovo appuntamento, questa volta dedicato ai motociclisti con l’organizzazione dell’associazione BlueMoon on the road. Il ritrovo è fissato alle 8 di mattina presso il BlueMoon Cafè (via Cavour 35/C a Calolziocorte, frazione Pascolo).

Un giro fra lago e montagne aperto a tutti gli appassionati di due ruote, con la possibilità poi di pranzare all’oratorio Maria Immacolata di Calolziocorte.