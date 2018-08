LECCO – E’ stato recentemente pubblicato on line il video musicale “Made in India” del cantante indiano Guru Randhawa, in gran parte girato a Lecco in primavera dal produttore indiano Bhushan Kumar con il supporto e la collaborazione della Lecco Film Commission.

Qualcuno sicuramente ricorderà la Maserati nera sfilare per le vie di Lecco proprio in occasione delle riprese, lo scorso aprile, con tanto di drone a filmare la scena.

Ecco quindi le immagini in cui compare il centro storico del capoluogo manzoniano, Piazza XX Settembre scelta per l’incontro tra protagonista e l’attrice che lo affianca, il lungolago, il Ponte Kennedy ripresi dell’alto mentre i due li percorrono a bordo della lussuosa quattro ruote per raggiungere Malgrate con una bellissima veduta sulla città di Lecco dalla sponda opposta del lago.

L’attenzione di Bolliwood per la città di Lecco, ricordano dal Comune, è frutto della partnership attivata dalla Film Commission “in grado di promuovere il nostro territorio, quale cornice di straordinaria bellezza, oltre i confini nazionali ed europei”.

IL VIDEO