LECCO – Un fulmine che colpisce la centrale elettrica vicino alla chiesa di Bonacina, un portale spazio temporale che si apre proprio dietro il campanile, una crono-catastrofe sta per accadere. Doc, a bordo della sua DePandean (la versione made in Italy della DeLorean di “Ritorno al Futuro”), deve cercare di riportare Martin nel 2018…

Il contesto della terza edizione di Bonacina Express quest’anno si è ispirato a uno dei film cult degli anni ’80, Ritorno al Futuro, e così una settantina di partecipanti divisi per squadre, oggi pomeriggio (domenica 2 settembre), si sono calati nella parte per cercare di riportare a casa Martin. Il via alla sfida intorno alle 15, tempo limite tre ore dopo le quali il portale spazio-temporale si sarebbe chiuso: una serie di prove fisiche e mentali per conquistare il maggior numero di punti carburante e consentire a Doc e Martin di ritornare nella nostra epoca sani e salvi.

Una sfida divertente che nemmeno la pioggia è riuscita a rovinare. I concorrenti, delle età più disparate, si sono munite di ombrelli e mantelle e hanno battuto palmo a palmo il rione di Bonacina alla ricerca di indizi e prove da risolvere.

Insomma, Bonacina Express, anche per la bravura degli organizzatori, si conferma un appuntamento che piace e che diverte molto sia grandi che piccini. Un evento che si svolge all’interno della Festa della Comunità di Bonacina che si chiuderà il prossimo 6 settembre.

Durante tutte le sere sarà possibili usufruire del bar e della cucina dell’oratorio a partire dalle 19.30.

GUARDA IL CALENDARIO COMPLETO DELLA FESTA DI BONACINA

GALLERIA FOTOGRAFICA