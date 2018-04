BOSISIO PARINI – Domenica 8 aprile sarà il Lions Day, la giornata in cui il Lions Club presenta il proprio operato nelle piazze di tutta Italia.

In questa occasione, i Clubs delle Zona A della IV Circoscrizione, di cui fa parte anche il gruppo di Lecco, promuoveranno i propri servizi nell’ambito della 45esima Camminata dell’Amicizia che si terrà presso il parco della Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

I partecipanti alla camminata potranno avere un “assaggio” immediato di due progetti di Lions Club: potranno sottoporsi a uno screening gratuito per il diabete, patologia oggetto di uno specifico programma di sensibilizzazione, prevenzione, controllo e ricerca attuato da AILD, l’Associazione Italiana Lions per il Diabete, e potranno sostenere la campagna nazionale “Sight for Kids” per la prevenzione dell’ambliopia.

Per quest’ultima iniziativa i Lions fanno un appello: “Vorremmo chiedere a coloro che parteciperanno di scaricare l’applicazione “Charity Miles” che permette di convertire le miglia percorse in denaro che verrà devoluto per “Sight for Kids” – hanno dichiarato dal Lions Erba – “Per ogni miglio vengono donati 0,25 $”.