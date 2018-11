BOSISIO – Il 21 novembre alle ore 17 in arrivo a Bosisio Parini l’evento “Le moto fanno bene”, organizzato dal Lions Club Erba Triangolo Lariano.

Ernest Pozzali, appassionato di moto e autore della collana “Le Fiabe dei Motociclisti” (pubblicazioni a carattere sociale e benefico) e Vanni Oddera, campione di Freestyle Motocross FMX, pilota del team DaBoot, con le loro moto elettriche “sfrecceranno” il 21 novembre alle 17.00 tra i reparti della Nostra Famiglia di Bosisio Parini, trasportando i piccoli ospiti che, grazie a loro, potranno provare l’emozione di salire in sella a vere moto.

I due motociclisti e il loro team non sono nuovi a queste iniziative benefiche: la bellissima sorpresa sarà un regalo di Natale anticipato per i piccoli pazienti de La Nostra Famiglia, proprio nella settimana della ricorrenza della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Il progetto nasce da una serie di incontri fortuiti tra i promotori dell’iniziativa, tutti accomunati dalla passione per la moto e l’amore per i bambini.

Vincenzo Trovato, Presidente del Lions Club Erba Triangolo Lariano, motociclista per passione e papà di due splendidi bambini, grazie al Triumph Club Milano, del quale fa parte, e all’Associazione Ciapa la Moto, conosce Ernest Pozzali, del quale diviene amico e in seguito, tramite questi, incontra Vanni Oddera. Da cosa nasce cosa e così, animati dalla passione per la moto e dall’amore per i bambini, soprattutto quelli più fragili, prende vita il progetto che viene proposto alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini e che incontra l’entusiastico consenso del Responsabile Operativo di Polo Laura Baroffio.

L’evento sarà allietato dalla musica di due chitarristi di Virgin Radio e vedrà la partecipazione di rappresentanti del Lions Club Erba Triangolo Lariano, del Triumph Club Milano e dell’Associazione Ciapa la Moto.

Ma le sorprese per i bambini de La Nostra Famiglia non finiscono qui. Prima di Natale Le Moto Fanno Bene ritorneranno a fare loro visita con dei doni e nuove emozioni.