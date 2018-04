BOSISIO PARINI – Si è svolta oggi, domenica 8 aprile, con un grande successo la 45esima edizione della “Camminata dell’amicizia”, organizzata dal “Gruppo Amici” de “La Nostra Famiglia – Sezione di Bosisio Parini”.

Alla marcia non competitiva (nelle due varianti di 7 e 12 km) hanno partecipato in tantissimi, circa in 15 mila, tra bambini, disabili, adulti e anziani. I testimonial di quest’anno sono stati Michela Moioli, campionessa olimpica di snowboard cross e Vincenzo Nibali, ciclista vincitore del Giro di Lombardia (2015-2017) e della Milano Sanremo (2018).

“Amicizia è … la sapienza del cuore” lo slogan della giornata, un richiamo allo spirito di solidarietà e alla finalità benefica della manifestazione.

L’obiettivo della marcia, infatti, è stato quello di ricavare fondi da mettere a disposizione per la la realizzazione del Progetto ArrediAMO (nuovi arredi per i locali e i box di riabilitazione dei bambini), per la partecipazione di bambini e ragazzi al Pellegrinaggio a Lourdes e per i progetti di Cooperazione Internazionale di OVCI in Sud Sudan, Ecuador e Brasile.

Al momento delle premiazioni a fianco del presidente de “La Nostra Famiglia” Luisa Minola, le principali autorità del territorio tra cui: il vice sindaco di Como Alessandra Locatelli, il sindaco di Oggiono Ferrari Roberto, il vice sindaco di Erba Erica Rivolta, il vice sindaco di Rogeno Gerosa Cesare e il consigliere regionale Raffaele Erba.

Presenti all’evento anche i Lions che hanno proposto ai partecipanti parte dei loro progetti tra cui la possibilità di fare uno screening gratuito per il diabetee la presentazione della campagna nazionale “Sight for Kids” per la prevenzione dell’ambliopia.

La giornata è cominciata con l’arrivo della fiaccolata dal sacello del beato Luigi Monza, fondatore dell’istituto, a Ponte Lambro accompagnato dalle note della fanfara dei bersaglieri di Lecco. La “camminata” ha preso poi il via presso il campo sportivo del centro, in seguito all’accensione del tripode ad opera di Alessio Amoruso del Centro di Formazione Professionale La Nostra Famiglia.

Per l’intera durata della manifestazione presenti sul posto la Croce Verde di Bosisio Parini e la Protezione Civile – Club Brianza 2.

Al traguardo, dopo le premiazioni, è stata organizzata una grande “risottata” a cura della Confraternita della pentola di Senago. Nel pomeriggio intrattenimento e musica con il gruppo “Amis de l’Osteria”, i tour in elicottero a pagamento e diversi altri eventi che hanno animato la giornata. A concludere la 45^ Camminata dell’Amicizia la Santa Messacon la partecipazione della Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza.

