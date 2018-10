LECCO – Buche pericolose diversi centimetri quelle che si sono formate in due vie del rione lecchese di Rancio, per la precisione nella parte alta di via Gorizia e in via Don Bosco, proprio davanti al sagrato della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Delle vere e proprie voragini si sono formate in seguito a maltempo che ha imperversato nelle giornate di lunedì e martedì su tutto il territorio lecchese.

“Sono buche davvero profonde e pericolose – fa sapere un lettore che risiede in zona e che ha scattato le foto questa mattina – Sarebbe necessario un rapido intervento prima che qualche motociclista o ciclista si faccia male”.

Una situazione che necessita di un rapido intervento di risistemazione del manto stradale vista la pessima situazione in cui versa.