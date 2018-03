LECCO – Una sorta di tombino aperto, chiuso provvisoriamente con una lastra in sasso sulla quale è stato posizionato un cono arancione solitamente utilizzato nei cantieri, che sta segnalare il punto di pericolo.

E’ quanto è stato segnalato alla nostra redazione da un lettore che fa sapere: “Vorrei far presente che ormai da 2 mesi c’è una situazione a dir poco pericolosa al Parco di via Pizzi, di fronte alle scuole di via Amendola, dove spesso al pomeriggio vedo bambini che giocano in quell’area”.

Una segnalazione che a nostra volta inoltriamo al comune di Lecco affinché intervenga (se di sua competenza) quanto prima, per evitare spiacevoli incidenti.