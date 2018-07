BULCIAGO – Mani Tese Bulciago festeggerà i suoi “primi” quarant’anni all’interno della Festa dei Morti dell’Avello questa sera, 15 luglio, a Bulciaghetto.

“Siamo onorati si poter festeggiare questo traguardo alla storica festa organizzata presso il santuario della Madonna del Carmine ai Morti dell’Avello, un momento importante per tutta comunità di Bulciago. Un modo per Mani Tese di testimoniare che facciamo parte di questo tessuto, composto da tanti fili che si intrecciano, che è il territorio, la sua gente, le sue associazioni” spiegano dall’associazione.

La serata comincerà alle 20.30 con la tradizionale sfilata “Trash à Porter”, una sfilata di abiti usati in vendita al negozio di Mani Tese “L’usato Solidale”: “Questo è il modo con cui da tanti anni Mani Tese dimostra che gli abiti usati non hanno nulla da invidiare a quelli che si trovano in vendita nei negozi tradizionali e, inoltre, sono tutti “pezzi unici””.

Alle 21.45 seguirà il concerto dei Mitoka Samba, “bateria de samba” che fa vivere i suoni del Brasile a Milano, esportandoli in tutta la Lombardia e oltre.

“Abbiamo scelto questo gruppo perché volevamo che alla nostra festa ci fossero i suoni del Sud del mondo, visto l’impegno di Mani Tese a costruire un mondo diverso senza differenza di accesso ai beni e ai diritti fra gli abitanti dei vari Paesi, attraverso la realizzazione di progetti delle aree impoverite del pianeta, ma anche con i nostri comportamenti quotidiani. Il Brasile per il gruppo di Bulciago rappresenta un legame particolare: abbiamo fatto due viaggi nel nord-est del paese, per visitare i progetti dell’associazione”.

“Questa festa – concludono – ci serve anche per ricordare che il nostro “impegno di giustizia” continua giorno dopo giorno, progetto dopo progetto, nel mondo e in Italia, perché “giustizia significa, per noi, tensione verso l’uguaglianza. E’ la ricerca dell’effettivo rispetto dei diritti umani per tutti, in tutte le parti del mondo” (da www.manitese.it/chi-siamo/impegno-valori/).