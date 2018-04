LECCO – Ecco gli eventi previsti per il fine settimana in città e nei paesi in provincia

SABATO 7 APRILE

LECCO

EVENTO – ESPRESSIONI

Bruno Freddi, dall’arte orafa alle perfomances

DOVE – presso Torre Viscontea in Piazza XX

Settembre, 3

ORARIO – Da giovedì a domenica dalle 15:00 alle 18:00.

INFO – Si.M.U.L Sistema museale urbano lecchese Telefono: +39 0341 481247 – +39 0341 481249

Email: segreteria.museo@comune.lecco.it Sito web: www.museilecco.org



LECCO

EVENTO – PAS UTILE ET TRES FRAGILE COMME MOI

Samuele Bonomi incontra Jiri Kolar e

Giovanni Manfredini.

DOVE – presso la Galleria Melesi in Via Mascari, 54

ORARIO – da martedì a sabato dalle 16:00 alle 19:00, altri orari su appuntamento

INFO – Galleria Melesi Telefono: +39 0341 360348 Email: info@galleriamelesi.com

Sito web: www.galleriamelesi.com



LECCO

EVENTO – LUNA PARK 2018

Ritorna anche quest’anno il Luna Park a Lecco, diverse attrazioni per grandi e piccini

DOVE – Località Bione in Viale Brodolini

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – MIMMO PALADINO – GRANDI CICLI INCISORI 1986 – 2012

DOVE – presso Palazzo delle Paure in Piazza XX

Settembre, 22

ORARIO – dalle 10:00 alle 18:00.

INGRESSO: € 2,00 (accesso alla sola mostra)

INFO – Comune di Lecco – SIMUL Sistema Museale Urbano Lecchese Telefono: +39 0341 481247 – +39 0341 481249

Email: segreteria.museo@comune.lecco.it Sito web: www.museilecco.org



LECCO

EVENTO – I WEEEK END DEI SAPORI DI PRIMAVERA

DOVE – Ristoranri, agriturismi, rifugi

ORARIO – Fino al 22 aprile

INFO – https://www.montagnelagodicomo.it/events/i-weekend-dei-sapori-di-primavera-sulle-montagne-del-lago-di-como/



LECCO

EVENTO – PANORAMA, COME LUMINOSI VENTAGLI

DOVE – palazzo delle paure

ORARIO – fino al 22 Aprile Dalle 10:00 alle 18:00

INFO – www.museilecco.org



LECCO

EVENTO – TOUR MANZONIANO

Una guida turistica autorizzata vi guiderà attraverso la città, percorrendo le tappe che

fanno di Lecco la città manzoniana per eccellenza.

DOVE – Ritrovo presso l’Ufficio Turistico in Piazza XX Settembre

ORARIO – ore 14:30

COSTO – € 15,00 per adulti; gratis per bambini fino ai 12 anni

INFO – Lake Como Food Tours Telefono: +39 349 5600603 Email: info@lakecomofoodtours.com

Sito web: www.lakecomofoodtours.com



LECCO

EVENTO – LEGGERMENTE 2018: ESERCIZI DI FELICITA’

IX edizione della manifestazione dedicata alla letteratura. Durante la manifestazione si

terranno incontri con gli autori, laboratori per ragazzi, eventi e mercatini del libro.

– ore 10:00: “Momenti di felicità” incontro con l’autore Marc Augè – presso la Sala Don

Ticozzi in Via Ongania, 4

– ore 15:30: “L’utilizzo delle tecnologie nell’età scolare e prescolare” incontro con l’autore

Giorgio Capellani – presso la Sala Conferenze di Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck)

in Piazza Garibaldi

– ore 21:00: “Momenti di felicità” incontro con l’autore Marc Augè – presso l’auditorium Casa

dell’Economia in Via Tonale

DOVE – in vari punti della città

ORARIO – in vari orari

COSTO: ingresso libero

INFO – Leggermente Telefono: +39 0341 356911 Email: segreteria@leggermente.com

Sito web: www.leggermente.com



LECCO

EVENTO – VARDA, MANGIA E TAS

Assaggi e sapori di cucina tradizionale, esposizione d’arte di Cesare Canali. Letture in

dialetto locale a cura di Gianfranco Scotti.

DOVE – presso SpazioD in Via Corti, 8 in Località Pescarenico

ORARIO – ore 17:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Associazione culturale Spazio d’Arte Telefono: +39 348 8523307, Email: info@spaziod.net

Sito web: www.spaziod.net



LECCO

EVENTO – EMANUELA BATTIGELLI, ARPA concerto all’interno di “Insieme con la musica”

DOVE – Fondazione Borsieri in Via San Nicolò, 8

ORARIO – ore 16:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Associazione Cameristica, Email: associazionemikrokosmos@gmail.com Sito web: www.cameristica.it



LECCO

EVENTO – GLI ARISTOGATTI

Spettacolo adatto dai 3 ai 99 anni, all’interno di “Nonno mi racconti una favola?”

DOVE – Cineteatro Palladium in Via Fiumicella, 12

ORARIO – dalle 16:00 alle 17:00

COSTO: € 5,00; € 14,00 per tutti i 4 spettacoli

INFO – Compagnia del Domani Telefono: +39 0341 1716558 Email: info@compagniadeldomani.it

Sito web: www.compagniadeldomani.it



LECCO

EVENTO – LE DONNE CURIOSE

Commedia in tre atti all’interno di “Una città sul palcoscenico”.

DOVE – presso il Teatro Cenacolo Francescano in Piazza Cappuccini

ORARIO – 21:00

INGRESSO: Sabato: € 8,00; Domenica: € 6,00.

INFO – Comune di Lecco – Teatro della Società Telefono: +39 0341 367289 Email: teatro@comune.lecco.it

Sito web: www.comune.lecco.it



BARZANO’

EVENTO – FOLLETTI E FATINE

Laboratori dedicati a tutti i bambini dai 5 ai 9 anni. Cosa portare: avanzi di nastri, fiori

artificiali o fiorellini di bomboniere dismesse. Iscrizione entro il 2 aprile

DOVE – presso la biblioteca di Barzanò in Via Paladini, 3

ORARIO – ore 16:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Biblioteca di Barzanò Telefono: +39 039 9272150 Email: biblioteca@comune.barzano.lc.it

Sito web: www.comune.barzano.lc.it



BELLANO

EVENTO – RITORNO SUL MONTE BARRO

escursione guidata con Accompagnatore di Media Montagna – livello: media della durata

di circa 3 ore e 30 (pause escluse), con un dislivello di 450 metri circa – iscrizioni entro

giovedì 5 aprile

ORARIO – ore 9:00

COSTO: € 20,00 (gratis per gli under 14, accompagnati)

INFO – Gatti Marco – Accompagnatore di Media Montagna Telefono: +39 334 7851952

Email: gattimarcus.amm@gmail.com Sito web: www.storieincammino.it



CALOLZIOCORTE

EVENTO – JUNIOR BAND IN CONCERTO

concerto all’interno di “I sabati del giardino” – in caso di maltempo il programma potrà subire

variazioni.

DOVE – presso Giardino Botanico di Villa de Ponti in Via A. Galli, 48/a

ORARIO – ore 16:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino Telefono: +39 0341 240724

Email: cultura@comunitamontana.lc.it Sito web: www.comunitamontana.lc.it



CIVATE

EVENTO – VALMA STREET BLOCK

Circuito di arrampicata su pareti cittadine

DOVE – presso il Piazzale Scuole di Civate in via Abate

Longoni, 2

ORARIO – dalle ore 10:00

INFO – Valma Street Block Telefono: +39 334 8908828 – +39 333 1160821 Email: valmastreetblock@gmail.com

Sito web: www.caivalmadrera.it



COLICO

EVENTO – MERCATINO TESORI IN SOFFITTA

DOVE – presso Piazza Lago

ORARIO – dalle 9:00

COSTO: –

INFO – Pro Loco Colico Telefono: +39 0341 930930Email: turismocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it



CORTENOVA

EVENTO – AFRICA CHIAMA… VALSASSINA

RISPONDE!

Cena benefica

DOVE – Centro Comunale Polifunzionale in Via

Provinciale, frazione Bindo

ORARIO – ore 19:30

COSTO: € 20,00 adulti – € 10,00 bambini

INFO – Don Marco Tenderini Telefono: +39 338 6579230 Email: diemmeti@gmail.com Sito web: www.sololo.eu



GALBIATE

EVENTO – A COSA SERVE L’ANTROPOLOGIA OGGI? Incontro con l’autore Marc Augè, all’interno del

festival “Leggermente”

DOVE – presso il Museo Etnografico dell’ Alta Brianza

ORARIO – dore 16:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Leggermente Telefono: +39 0341 356911 Email: segreteria@leggermente.com

Sito web: www.leggermente.com



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – TOC TOC

spettacolo teatrale all’interno della “Rassegna Teatrale Città di Mandello”

DOVE – Cine Teatro Fabrizio De Andrè

ORARIO – ore 21:00

COSTO: € 10,00

INFO – Pro Loco Mandello del Lario Telefono: +39 0341732912 Email: mandello@prolocolario.it Sito web: www.prolocolario.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – 5^ TROFEO CHALLENGE ANTONIO PINI Classe Optimist Team Race

Sabato: ore 0:00 Briefing Squadre; ore 11:00

Primo segnale;dopo le regate Nutella Party e

Debriefing. Domenica: premiazioni finali

DOVE – Lega Navale Italiana Mandello in via Pra

Magno, 8

INFO – Lni Mandello Telefono: +39 0341 730355 Email: mandellodellario@leganavale.it Sito web: www.lnimandello.it



OGGIONO

EVENTO – QUANDO UNA DONNA SI INNAMORA…

Soprano, trombe, corno, trombone, tuba, percussioni

DOVE – presso l’aula magna della scuola secondaria in

Via Vittorio Veneto, 2

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Oggiono, Telefono: +39 0341 266411, Sito web: www.comune.oggiono.lc.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – LETTURE AD ALTA VOCE PER FAMIGLIE E BAMBINI A 0 A 3 ANNI

DOVE – presso la biblioteca di Olgiate Molgora in Via

Stazione, 20

ORARIO – dalle 10:30 alle 11:30

COSTO: libero

INFO – Biblioteca Civica Telefono: +39 039 9911254 Email: biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it



VALMADRERA

EVENTO – CONCERTO DI PASQUA

concerto dell’Accademia Corale di Lecco e dell’Orchestra Sinfonica di Lecco

DOVE – presso la chiesa dello Spirito Santo

ORARIO – ore 21:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Accademia Corale di Lecco Sito web: www.accademiacoralelecco.it



VARENNA

EVENTO – DISEGNAMO L’ARTE A VILLA MONASTERO

Bambini e ragazzi potranno lasciare spazio alla creatività, all’interno di “Disegnamo l’arte.

Ti diverti di più se l’artista sei tu”

DOVE – presso Villa Monastero in Viale Polvani

ORARIO – dalle 14:30 alle 17:30

INFO – Musei Lombardia Milano Telefono: +39 800 329 329 Email: info_amlm@abbonamentomusei.it

Sito web: www.lombardia.abbonamentomusei.it



VARENNA

EVENTO – UN TE’ TRA LE CAMELIE

degustazione di tè arricchita da spiegazioni e curiosità sulla sua origine. L’iniziativa è a

numero chiuso per un massimo di 30 persone, su prenotazione (villa.monastero@provincia.

lecco.it) entro le 12:00 di venerdì 6 aprile.

DOVE – presso Villa Monastero in Viale Polvani

ORARIO – ore 15:00

INFO – Musei Lombardia Milano Telefono: +39 800 329 329 Email: info_amlm@abbonamentomusei.it

Sito web: www.lombardia.abbonamentomusei.it



DOMENICA 8 APRILE

LECCO

EVENTO – 4^ EDIZIONE DI ECCELLENZE ALIMENTARI NELLA TERRA DEI PROMESSI SPOSI

“Il mercato di Lecco Food”

DOVE – presso Piazza Garibaldi

ORARIO – dalle 8:00 alle 18:00

INFO – Confesercenti Lecco Telefono: +39 0341 251014 Email: info@confesercentilecco.it

Sito web: www.confesercentilecco.it



LECCO

EVENTO – DISEGNA IL TUO UBU

Bambini e ragazzi potranno lasciare spazio alla creatività, all’interno di “Disegnamo l’arte.

Ti diverti di più se l’artista sei tu”

DOVE – presso Palazzo delle Paure in Piazza XX

Settembre

ORARIO – dalle ore 15:00

COSTO: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

INFO – Musei Lombardia Milano Telefono: +39 800 329 329 Email: info_amlm@abbonamentomusei.it

Sito web: www.lombardia.abbonamentomusei.it



LECCO

EVENTO – IL RE LEONE, DOMINATORE DEL CIELO DI APRILE

Proiezione in cupola

DOVE – presso il Planetario Città di Lecco in Corso

Matteotti, 32

ORARIO – ore 16:00

COSTO: intero € 6,00, ridotto € 4,00

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316

Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – APERTURA DEL CONVENTO E DELLACHIESA DI PESCARENICO

Aperture del Convento e della Chiesa di

Pescarenico per visite libere e guidate da

volontari della parrocchia.

DOVE – presso la chiesa e l’ex convento di Pescarenico

ORARIO – dalle 15:00 alle 17:30

INFO – Susanna DeMaron Tel.: +39 0341 350693 – +39 349 3564761 E-mail: suedemaron@libero.it

E-mail: susanna.demaron@gmail.com



LECCO

LE DONNE CURIOSE

EVENTO – Commedia in tre atti all’interno di “Una città sul palcoscenico”.

DOVE – presso il Teatro Cenacolo Francescano in

Piazza Cappuccini

ORARIO – Domenica 8 Aprile

alle ore 15:30.

INGRESSO: Domenica: € 6,00.

INFO – Comune di Lecco – Teatro della Società Telefono: +39 0341 367289

Email: teatro@comune.lecco.it Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – IVAN

Da “I fratelli Karamazov” di Fedor Dostoevskij. All’interno di “Prosa Cenacolo” della “Stagione

Teatrale 2017-2018”.

DOVE – presso il Teatro Cenacolo Francescano in Piazza Cappuccini

ORARIO – ore 21:00

INGRESSO: Platea intero € 23,00 (ridotto € 18,00), galleria intero € 17,00 (ridotto € 13,00)

INFO – Comune di Lecco – Teatro della Società Telefono: +39 0341 367289



ABBADIA LARIANA

EVENTO – CORSA DEL VIANDANTE – 15^ edizione

Gara non competitiva aperta a tutti lunga 10

km, alla scoperta delle bellezze di Abbadia Lariana

INFO – Comune di Abbadia Lariana, Telefono: +39 0341 731241, Sito web: www.comune.abbadia-lariana.lc.it



BOSISIO PARINI

EVENTO – CAMMINATA DELL’AMICIZIA – 45^ edizione

Marcia non competitiva benefica di 7 o 12 km

DOVE – ritrovo presso La Nostra Famiglia di Bosisio Parini

in via don Luigi Monza, 20

ORARIO – partenza ore 9:00

INFO – La Nostra Famiglia Telefono: +39 031 877111 Email: medea@bp.lnf.it – info@lanostrafamiglia.it

Sito web: www.lanostrafamiglia.it



CALOLZIOCORTE

EVENTO – MERCATINO DELL’ANTICO MONASTERO – 22^ edizione

DOVE – zona Lavello

ORARIO – dalle ore 8:30

INFO – Pro Loco Calolziocorte Telefono: +39 0341 630956 Email: proloco.calolzio@libero.it

Sito web: www.facebook.com/Pro-Loco-Calolziocorte



CASATENOVO

EVENTO – MALAFEMMINA

DOVE – presso l’ Auditorium Graziella Fumagalli Villa

Mariani in via Dona Buttafava, 54

ORARIO – ore 17:00

COSTO: ingresso libero con prenotazione obbligatoria

INFO – Brianza Classica Telefono: +39 339 8862993 Email: info@brianzaclassica.it

Sito web: www.brianzaclassica.it



COLICO

EVENTO – MERCATINO VINTAGE

DOVE – presso Piazza Lago

ORARIO – dalle 9:00

INFO – Pro Loco ColicoTelefono: +39 0341 930930 Email: turismocolico@libero.it

Sito web: www.turismocolico.it



IMBERSAGO

EVENTO – IMBERSAGO, BRIVIO. L’arte, la natura, Leonardo

Prenotazione obbligatoria – Lunghezza: 10 km Escursione all’interno di Sei in Brianza –

“Camminando con le Pro Loco – Tra saperi e sapori di Brianza, Lario e Valsassina 2018”,

per promuovere un nuovo modello di scoperta del territorio.

DOVE – ritrovo presso il centro polifunzionale in Via Resegone a Imbersago

ORARIO – ritrovo ore 8:00; rientro ore 16:00

INFO – Pro Loco Imbersago Telefono: +39 346 9441969 Email: proloco.imbersago@libero.it

Sito web: www.seiinbrianza.it



MONTEVECCHIA

EVENTO – FIABE SUL TAPPETO

Merenda e laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni.

All’interno di “IterFestival – Il bello e le sue forme” 2^ edizione; appuntamenti legati al

mondo dell’editoria

DOVE – presso la Sala Civica in Via del Fontanile, 3

ORARIO – ore 16:00

INFO – Consorzio Brianteo Villa Greppi Telefono: +39 039 9207160

Email: attivitaculturali@villagreppi.it Sito web: www.villagreppi.it



MONTEVECCHIA

EVENTO – VISITA ACCOMPAGNATA A VILLA AGNESI ALBERTONI

Visita accompagnata alla scoperta della villa rococò Agnesi Albertoni di Montevecchia. Dal

giardino all’italiana d’ingresso al giardinopaesaggistico romantico sulla collina, passando per salotti completamente arredati e

locali affrescati. La villa è riscaldata, la visita si svolgerà anche in caso di maltempo.

DOVE – presso Villa Agnesi Albertoni in Largo Agnesi, 2

ORARIO – dalle 15:30 alle 17:00

COSTO: € 9,00

INFO – Villago Telefono: +39 338 3090011 – +39 320 4731613 Email: info@villago.it Sito web: www.villago.it