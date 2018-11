SABATO 10 NOVEMBRE

LECCO

EVENTO – PREMIO 2018 “MANZONI” A FABRIZIO DE ANDRE’

Raccontato da Dori Ghezi

Il grande cantautore raccontato da sua moglie Dori Ghezzi. Canzoni,

immagini e testimonianze di una storia unica.

DOVE – presso l’Auditorium Casa dell’Economia in Via Tonale

ORARIO – dalle 21:00 alle 23:00

INFO – Premio Manzoni Lecco Sito web: www.premiomanzonilecco.it



AIRUNO

EVENTO – RASSEGNA TEATRALE AIRUNESE

Compagnia amatoriale

DOVE – presso l’Oratorio San Carlo

ORARIO – ore 21:00

COSTO: € 8,00 (€ 5,00 ridotto); €

30,00 per abbonamento; € 45,00 per abbonamento con Opera

INFO – – Telefono: +39 339 6420517; +39 393 9579274 Sito web: www.chiesadiairuno.

altervista.org



CALOLZIOCORTE

EVENTO – CONCERTO DI SAN MARTINO

concerto del coro Mafalda Favaro

DOVE – presso la Chiesa di San Martino

ORARIO – ore 21:00

INFO – Pro Loco Calolziocorte Telefono: +39 0341 630956 Sito web: www.prolococalolziocorte.info



CASATENOVO

EVENTO – PICCOLE AVVENTURE PER GRANDI LETTORI

Letture 8-10 anni

All’interno di “Ti racconto una storia”

DOVE – presso Via Castelbarco, 7

ORARIO – ore 16:00

INFO – Biblioteca di Casatenuovo Telefono: +39 039 9202959 Email: biblioteca@comune.

casatenovo.lc.it



CESANA BRIANZA

EVENTO – CASTAGNATA SCUOLA DELL’INFANZIA

ORARIO – in caso di maltempo si rimanda al 17-18 novembre 2018

INFO – Comune di Cesana Brianza Telefono: +39 031 655673 Sito web: www.comune.cesanabrianza. lc.it



COLICO

EVENTO – ANGELI

DOVE – presso l’Auditorium M. Ghisla

ORARIO – ore 21:00

INFO – Ufficio Turistico di Colico Telefono: +39 338 9920917 Email: turismocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – IL LORO NOME E’ L’ITALIA

Il ricordo dei caduti della Grande Guerra nelle cartoline e nelle cronache dell’epoca.

DOVE – presso la Fondazione Ercole Carcano in Via Statale, 7

ORARIO – dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18: 00;

INFO – Fondazione Ercole Carcano Telefono: +39 0341 731204 Email: info@fondazionecarcano.it Sito web: www.fondazionecarcano.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – LE BELLE LETTURE

Rassegna di letture ad alta voce dedicate alla lingua italiana

Orlando furioso. A seguire incontro col pubblico.

DOVE – presso la Biblioteca Comunale Don G. Dozio in Via Stazione, 20

ORARIO – ore 17:00

INFO – Piccoli idilli Telefono: +39 338 3668167 – +39 348 8556258

Email: info@piccoliidilli.it Sito web: www.piccoliidilli.it



OLGINATE

EVENTO – IL MAGO DI OZ

Spettacolo adatto dai 3 ai 99 anni, all’interno della rassegna di favole per piccoli e grandi

“Nonno, mi racconti una favola?”

DOVE – presso il Cinema Jolly in Via don Garlo Gnocchi, 4

ORARIO – ore 16:00

COSTO: biglietto singolo € 5,00

INFO – Compagnia del Domani Telefono: +39 0341 1716558 Email: info@compagniadeldomani.it

Sito web: www.compagniadeldomani.it



VALMADRERA

EVENTO – MOSTRA DI PITTURA

10 novembre dalle 10:00 alle 12: 00 e dalle 16:00 alle 18:00

DOVE – presso la Sala Esposizioni del Centro Fatebenefratelli

INFO – Biblioteca di Valmadrera Telefono: +39 0341 205112



DOMENICA 11 NOVEMBRE

LECCO

EVENTO – COSE DA LUPI

Le domeniche per bambini e famiglie

All’interno di “Teatro Invito stagione 2018/2019 – C’è spettacolo a teatro”

DOVE – Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42

ORARIO – 16:00

COSTO: Ingresso € 5,00; abbonamento per 4 spettacoli € 15,00

INFO – Il Cerchio Tondo Telefono: +39 338 5940134 Email: ilcerchiotondo@libero.it Sito web: www.ilcerchiotondo.it



LECCO

EVENTO – IL PAESE SENZA PAROLE

All’interno di Piccoli e Grandi Insieme.

Spettacolo teatrale per bambini dai 6 anni.

DOVE – presso il Teatro Cenacolo Francescano in Piazza Cappuccini, 3

ORARIO – 15:30

COSTO: adulti € 5,00; bambini € 4,00

INFO – Teatro Cenacolo Francescano Telefono: +39 0341 372329 info@teatrocenacolofrancescano.it Sito web: www. teatrocenacolofrancescano.it



LECCO

EVENTO – LECCO ANTIQUARIA

Mercatino dell’antiquariato

DOVE – presso Piazza XX Settembre

ORARIO – dalle 8:00 alle 18:00

INFO – Lombardia Eventi Telefono: +39 371 3692887 Email: lombardiaeventi94@gmail.com



LECCO

EVENTO – APERTURA DEL CONVENTO E DELLA CHIESA DI PESCARENICO

Aperture del Convento e della Chiesa di Pescarenico per visite libere e guidate da volontari della parrocchia.

DOVE – Convento e chiesa di Pescarenico

ORARIO – dalle 15:00 alle 18:00

INFO – Susanna DeMaron Telefono: +39 0341 350693 – +39 349 3564761

E-mail: suedemaron@libero.it ; susanna.demaron@gmail.com



CALOLZIOCORTE

EVENTO – MERCATINO DELL’ANTICO

MONASTERO – 22^ edizione

DOVE – presso Zona Lavello

ORARIO – dalle ore 8:30

INFO – Pro Loco Calolziocorte, Telefono: +39 0341 630956 Email: proloco.calolzio@libero.it Sito web: www.facebook.com/Pro-Loco-Calolziocorte



OSNAGO

EVENTO – LA TREGUA DI NATALE

La Grande Guerra può insegnare la pace.

DOVE – presso lo Spazio Opera Fabrizio de André in Via Matteotti

ORARIO – ore 18:00

COSTO: € 10,00 intero; € 5,00 sotto i 25 anni

INFO – Comune di Osnago Telefono: +39 039 952991 Email: comune@osnago.net

Sito web: www.comune.osnago.lc.it



PESCATE

EVENTO – SAGRA DELLA CASSEOULA

INFO – Comune di Pescate Telefono: +39 0341365169 Email: info@comune.pescate.lc.it

Sito web: www.comune.pescate.lc.it



TACENO

EVENTO – CON STREGHE E BANDITI

Suggestiva passeggiata giornaliera nel bosco autunnale

per rivivere le storie di streghe e banditi in Valsassina nei secoli scorsi. Pranzo al sacco.

DOVE – ritrovo presso Taceno

ORARIO – ore 10:00

COSTO: gratuito

INFO – Shangri La’ onlus Telefono: +39 339 5060238 – +39 327 7376062 Email: info@shangrilaonlus.it



