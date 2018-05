LECCO – Ecco gli eventi previsti in città e nei paesi in provincia

SABATO 12 MAGGIO

LECCO

EVENTO – NON È VERO… MA CI CREDO

All’interno di “Una città sul palcoscenico”. La compagnia “Il Cenacolo Francescano” presenta una commedia brillante in due atti.

DOVE – Teatro Cenacolo Francescano ORARI: Sabato 12 Maggio alle ore 21:00; Domenica 13 Maggio alle ore 15:30. INGRESSO: Sabato: € 8,00; Domenica: € 6,00

INFO – Teatro della Società Telefono: +39 0341 367289 Email: teatro@comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – G4/’58 . VERSO LA MONTAGNA DI LUCE Mostra organizzata con la collaborazione del CAI centrale sull’impresa del 6 agosto 1958 (la scalata del Gasherbrum IV).

Inaugurazione sabato 12 Maggio 2018 ore 18: 00

DOVE – presso il Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22

ORARIO Aperto dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 18: 00 (il giovedì anche dalle 21:00 alle 23:00); il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 18:00. Chiuso il lunedì (tranne Lunedì dell’Angelo) e principali festività (Capodanno, Pasqua, 1° maggio, Natale e Santo Stefano).

INFO – Monti Sorgenti Telefono: Email: info@montisorgenti.it Sito web: www.montisorgenti.it

BARZANO’

EVENTO – ROMEO E GIULIETTA, UNA STORIA DI AMORE E SORRISI

DOVE – presso il centro Paolo VI in via Giovanni XIII ORARIO ore 20:45 COSTO: € 5,00; bambini fino ai 10 anni gratuito INFO – Comune di Barzanò Telefono: +39 039 9213038 Email: Sito web: www.comune.barzano.lc.it



CASATENOVO

EVENTO – FESTA DEL SALAME 46^ edizione Sabato 12: dalle 17:00 alle 23:30; servizio cucina cena; ore 21:00 Compagnia di ballo Country Music Domenica 13: dalle 10:00 alle 23:00; servizio cucina pranzo e cena; ore 21:00 estrazione lotteria

DOVE – Frazione Campofiorenzo

INFO – Festa del Salame di Campofiorenzo Telefono: Email: Sito web: www.festadelsalame.net



COSTA MASNAGA

EVENTO – LA BELLEZZA BUCOLICA Donne nella Brianza di Oggi; inaugurazione mostra fotografica e seguirà aperitivo

DOVE – presso la biblioteca in Piazza Confalonieri, 4 ORARIO ore 17:00 COSTO: gratuito

INFO – Biblioteca di Costa Masnaga Telefono: +39 031 856731 Email: biblioteca@comune.costamasnaga.lc.it Sito web: www.bibliotecacostamasnaga.com



GALBIATE

EVENTO – A CENA CON ROSSINI Concerto per clarinetto, corno, flauto, oboe e fagotto, all’interno del festival musicale “Le voci di Spirabilia”

DOVE – presso l’Auditorium C. Golfari in Piazza C. Golfari ORARIO ore 21:00 COSTO: ingresso libero

INFO – Associazione Spirabilia Telefono: +39 328 5421918 – +39 347 0533843 Email: spirabiliaquintet@yahoo.it Sito web: www.spirabilia.it



GALBIATE

EVENTO – ANDAR PER ERBE Un laboratorio per conoscere l’affascinante mondo delle erbe spontanee, officinali, aromatiche e commestibili nel Parco Monte Barro. Etica, strumenti e tempi del buon raccoglitore. Degustazione delle erbe, dei fiori e dei frutti spontanei. La fitoalimurgia: cibarsi di piante spontanee. Trascorreremo insieme due giornate per apprezzare quello che la terra secondo le sue stagionalità ci offre e passeggeremo nel meraviglioso Parco del Monte Barro alla ricerca delle erbe spontanee. Pernottamento presso l’Ostello Parco Barro.

DOVE – Ostello Parco Monte Barro ORARIO ore 14:30

COSTO: € 20,00 singolo incontro; € 70,00 pacchetto 4 incontri; € 90,00 seminario residenziale 12-13 maggio

INFO – Ostello Parco Monte Barro Telefono: +39 0341 540512 Email: info@ostelloparcobarro.it



LIERNA

EVENTO – TREKKING AL CHIARO DI LUNA 2018 Passeggiata enogastronomica tra alcuni dei più suggestivi caselli di Lierna. Durante la passeggiata sarà sevita una cena per ogni tappa (casello) con vini abbinati.

DOVE – presso la sede Proloco ORARIO ore 18:30 COSTO: € 20,00, €18,00 per i soci Prolocolierna; numero chiuso

INFO – Proloco Telefono: +39 333 4083130 Email: prolocolierna.segreteria@gmail.com Sito web:



MALGRATE

EVENTO – MOSTRA IN RICORDO DI PIETRO VASSENA

Inaugurazione il 12 Maggio 2018 alle ore 17: 30 nella vicina sala del Convegno parrocchiale in via Sant’ Antonio, 10, seguita dal “taglio del nastro” nella sede dell’esposizione

DOVE – presso la “Quadreria Bovara-Reina” in via San Dionigi, 8 ORARIO giovedì sera dalle 21:00 alle 23:00; il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00. Per i gruppi organizzati e le scuole, solo con visite guidate o attività didattiche, con prenotazione obbligatoria il mercoledì dalle 9:00 alle 13:00.

INFO – Luce Nascosta Telefono: +39 329 0470041 Email: mostravassena@gmail.com Sito web: www.lucenascosta.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – VAL MERIA – ALPE ERA Un trekking fotografico alla scoperta della magnifica Val d’Era e delle sue cascate

DOVE – Somana ORARIO ore 8:30 COSTO: € 68,00

INFO – EVO Experience Valsassina Outdoor Telefono: +39 331 8185327 Email: info@evoturism.com Sito web: www.evoturism.com



MONTEVECCHIA

EVENTO – FESTIVAL DI MAGGIO 13^ edizione Trio d’Archi e Clavicembalo/Organo

DOVE – presso il Santuario B. V. Del Carmelo ORARIO ore 21:00

INFO – Agimus Lombardia Telefono: +39 0341 815160 Email: info@agimuslombardia.com Sito web: www.agimuslombardia.com



MONTEVECCHIA

EVENTO – 300° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI MARIA GAETANA AGNESI Sabato 12 maggio: ore 19:00 apericena in terrazza con visita guidata; ore 21:00 concerto in onore di Maria Gaetana Agnesi; Sabato 13 maggio: ore 9:00 seminario incontro con conversazione intorno alla didattica per la matematica; ore 11:00 wprkshop di TeatroInMatematica; ore 13:30 light lunch in terrazza con visita guidatain villa; ore 14:45 contributi per la facilitazione degli apprendimenti per tutti e per i DSA; ore 15:3018 presentazione e condivisione di progetti, esperienze e pratiche di insegnamento.

DOVE – Montevecchia ORARIO COSTO: da prenotare: Apericena € 25,00, Lunch € 20,00, visita guidata € 10,00

INFO – Villago Telefono: +39 338 3090011 – +39 320 4731613 Email: info@villago.it Sito web: www.villago.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – LETTURE AD ALTA VOCE PER FAMIGLIE E BAMBINI A 0 A 3 ANNI

DOVE – presso la biblioteca di Olgiate Molgora in Via Stazione, 20 ORARIO dalle 10:30 alle 11:30 COSTO: ingresso libero

INFO – biblioteca Telefono: +39 039 9911254 Email: biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it



OLGINATE

EVENTO – AGRICULTURA A CAPIATE

ore 15:00 apertura concorso fotografico;

ore 16:00 giochi per i bimbi; ore 19:00 apertura cucina;

ore 21:00 serata musicale con ShiverFolk Domenica 13 maggio:

ore 9:00 apertura area zootecnica;

ore 10:00 addestramento piccoli cavalieri; ore 11:00 Santa Messa;

ore 12:00 aperitivo; ore 15:00 dimostrazione tiro con l’arco storico e duelli medievali;

ore 16:00 merenda; ore 16:30 spettacoli di burattini;

ore 18:00 premiazione concorso fotografico;

ore 20:30 spettacolo teatrale

DOVE – frazione di Capiate

INFO – Proloco Olginate Telefono: Email: Sito web: www.comune.olginate.lc.it



VARENNA

EVENTO – KID PASS DAYS 2018 Percorso pensato per avvicinare i piccoli visitatori e le loro famiglie alla realtà museale della Casa Museo e alle bellezze del Giardino Botanico. I partecipanti saranno condotti attraverso quiz e indovinelli nell’esplorazione di Villa Monastero. L’attività è consigliata per i bambini dai 6 agli 11 anni; il percorso sarà disponibile anche in lingua inglese.

DOVE – presso Villa Monastero ORARIO dalle 9:30 alle 19:00 COSTO: attività inclusa nel biglietto (gratuito fino agli 11 anni)

INFO – Istituzione Villa Monastero Telefono: +39 0341 295450 Email: villa.monastero@provincia.lecco.it Sito web: www.villamonastero.eu

DOMENICA 13 MAGGIO

LECCO

LECCO

LECCO

EVENTO – OSSERVARE LA NOTTE IN PRIMAVERA: LO SPETTACOLO DEL FIRMAMENTO Proiezione in cupola. A cura del Gruppo Astrofili Deep Space

LECCO

EVENTO – LECCO ANTIQUARIA Mercatino dell’antiquariato

DOVE – presso Piazza XX Settembre ORARIO dalle 7:00 alle 19:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111



LECCO

EVENTO – APERTURA DEL CONVENTO E DELLA CHIESA DI PESCARENICO Aperture del Convento e della Chiesa di Pescarenico per visite libere e guidate da volontari della parrocchia.

DOVE – Convento e chiesa di Pescarenico ORARIO dalle 15:00 alle 17:30

INFO – Susanna DeMaron Tel.: +39 0341 350693 – +39 349 3564761 E-mail: suedemaron@libero.it E-mail: susanna.demaron@gmail.com



LECCO

EVENTO – SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLO’ Il campanile di Lecco é, tra quelli non adiacenti alla chiesa, la seconda torre campanaria più alta d’Italia e risulta a pieno titolo tra le più alte d’Europa. Ora é possibile visitarlo, in alcune giornate e solo su prenotazione, grazie al progetto che punta alla valorizzazione di questo monumento, un’ esperienza unica che accompagnerà i partecipanti dalle fondamenta intrise di storia del vecchio torrione fino alla balconata che si trova sopra la cella campanaria e da cui si puó ammirare la spettacolare vista a 360 gradi sulla città, il lago e le montagne circostanti.

In caso di cattivo tempo, per la sicurezza dei visitatori, le visite possono essere sospese senza preavviso.

DOVE – ritrovo presso il sagrato della Basilica di San Nicolò ORARIO 16:00, 16:20, 16:40, 17:00 COSTO: salita ad offerta libera con prenotazione obbligatoria

INFO – Gruppo Volontari Il Matitone Email: info@campaniledilecco.it Sito web: www.campaniledilecco.it



BALLABIO

EVENTO – FIERA DEL TALEGGIO 12^ edizione Degustazione di prodotti tradizionali e specialità a base del noto formaggio locale. Il tutto sarà accompagnato da attrazioni per grandi e piccini che permetteranno agli organizzatori di poter devolvere in beneficienza una parte del ricavato.

DOVE – percorso itinerante per il centro storico ORARIO biglietteria dalle 10:00 alle 16:00 COSTO: € 10,00 Taleggo Pass. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni

INFO – Pro Loco Ballabio Telefono: +39 0341 530601 Email: segreteria@prolocoballabio.it Sito web: www.prolocoballabio.it



CALOLZIOCORTE

EVENTO – MERCATINO DELL’ANTICO MONASTERO – 22^ edizione

DOVE – zona Lavello ORARIO dalle ore 8:30

INFO – Pro Loco Calolziocorte Telefono: +39 0341 630956 Email: proloco.calolzio@libero.it Sito web: www.facebook.com/Pro-Loco-Calolziocorte



CASATENOVO

CIVATE

EVENTO – AMOR SACRO E AMOR PROFANO Il Concerto sarà preceduto alle ore 15:00 da una visita guidata al Complesso di S. Calocero a cura dell’Associazione “Luce Nascosta”. La visita, del costo di € 15,00, è con prenotazione obbligatoria e l’importo darà diritto a posti riservati nelle prime file al concerto.

DOVE – presso il Chiostro di San Calocero in piazza Antichi Padri ORARIO ore 17:00

INFO – Brianza Classica Telefono: +39 339 8862993 Email: info@brianzaclassica.it Sito web: www.brianzaclassica.it



CIVATE

ESCURSIONE GUIDATA A SAN PIETRO AL MONTE Camminata medio-facile in montagna + visita guidata alla Basilica di San Pietro; durata di circa due ore. Visita anche in inglese e francese. In caso di forte pioggia sarà annullato.

DOVE – ritrovo presso il parcheggio in via Monsignor Polvara ORARIO dalle 8:00 alle 13:00 (orario previsto per il rientro al parcheggio) COSTO: € 35,00 per un minimo di 4 persone

INFO – Orizzonti Telefono: +39 333 3256120 Email: info@orizzontilakecomo.com Sito web: www.orizzontilakecomo.com



DERVIO

EVENTO – ASSALTO A CASTELLO Dalle 9:00 alle 11:00 apertura straordinaria della mostra “Dervio e Corenno al tempo dei castelli” presso la sala consiliare comunale; ore 10:00 percorso storico e culturale con ritrovo presso il comune; ore 11:15 messa e ore 12:30 pranzo (prevendita a prezzo ridotto fino al 9 maggio presso la biblioteca di Dervio);

ore 14:00 spettacolo “Fantasmi al castello” per tutti i bambini e, a seguire, “Giochi sotto la torre e caccia al tesoro”; per tutta la giornata visita alla Torre di Orezia e nel pomeriggio al Belvedere;

servizio bus navetta dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 17:00 con partenza da Piazza del Comune. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

INFO – Comune di Dervio Telefono: +39 0341 806411 Email: info@comune.dervio.lc.it Sito web: www.dervio.org



GALBIATE

LA VALLETTA BRIANZA

EVENTO – PERCORSI DEL GUSTO NELLA VALLE DEL CURONE Una escursione naturalistica ed enogastronomica nella Valle del Curone. Le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone organizzano visite guidate nei luoghi più belli ed interessanti dell’area protetta.

DOVE – il luogo di partenza verrà comunicato all’atto della prenotazione

ORARIO ritrovo ore 9:30

COSTO: € 10,00; gratuito per i bambini fino a 12 anni. Uscita a numero chiuso con prenotazione obbligatoria via mail.

INFO – Gevcurone Telefono: Email: gev@parcocurone.it Sito web: www.gevcurone.it



MONTEVECCHIA

EVENTO – MENTE E CORPO IN GIOCO Giornata conclusiva del ciclo di incontri

DOVE – presso la scuola materna ORARIO dalle 16:00 alle 17:00; a seguire merenda per tutti

COSTO: ingresso libero

INFO – Telefono: +39 327 0861598



MONTEVECCHIA

MONTICELLO BRIANZA

EVENTO – GRAN DOMENICA A VILLA GREPPI Ore 10:30 e ore 12:00 presso la chiesetta privata di Villa Greppi “Jesus Christ Superstar” con chitarra elettrica ed effetti; dalle 10:30 alle 15:00 “Visita visionaria”: percorso libero con cuffie wirless; dalle 13:00 alle 15:00 “Pic nic a piedi nudi nel parco”: porta con te panini e coperte… il dolce arriva su due ruote!; ore 15: 00 presso il granario voci bulgare delle “Bisserov Sisters”; ore 16:30 “Canta con Arsene Duevi”

DOVE – presso Villa Greppi in via Monte Grappa, n° 9

ORARIO dalle 10:30 alle 18:00

INFO – Musica Morfosi Telefono: +39 331 4519922 Email: info@musicamorfosi.it

ALTRE INFO – Villa Greppi Telefono: +39 039 9207160 Email: info@villagreppi.it Sito web: www.villagreppi.it



SUELLO

EVENTO – CORNIZZOLO VERTICAL Lunghezza 3 km circa. Dislivello complessivo di salita mt. 1000 circa. La gara si svolgerà su sentieri di montagna con tratti che potranno presentare terreno sconnesso e scivoloso. Si richiede pertanto una buona preparazione fisica e la massima prudenza.

DOVE – partenza nelle vicinanze del Centro Veneto del Mobile in via Provinciale a Suello

ORARIO ore 9:30 per le donne e ore 9:40 per gli uomini

INFO – Circuito Skyvertical Telefono: Email: iscrizionicornizzolovertical@yahoo.it – info@circuitoskyverticalaffariesport Sito web: cornizzolovertical.weebly.com



VARENNA

EVENTO – MAGGIO IN MUSICA Concerto dlel’organista Michal Markuszewski (Polonia). All’interno della Rassegna Organistica “Circuito Organistico Internazionale in Lombardia”

DOVE – presso la Chiesa di San Giorgio ORARIO ore 16:00

INFO – Agimus Lombardia Telefono: +39 339 4161359 Email: info@agimuslombardia.com Sito web: www.agimuslombardia.com



VARENNA

EVENTO – PAGUS VETUS Una giornata dedicata a rivivere l’epoca medioevale con tiro con l’arco, dimostrazione di volo libero dei rapaci e mercato medievale

DOVE – presso il Castello di Vezio ORARIO dalle 10:00 alle 17:00 COSTO: ingresso € 4,00

INFO – Associazione Turistica Castello di Vezio Telefono: +39 348 8242504 Email: Sito web: www.castellodivezio.it