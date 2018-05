LECCO – Ecco gli eventi previsti in città e nei paesi in provincia

SABATO 26 GIUGNO

LECCO

EVENTO – APERITIVO MUSICALE CON “C’ESCO E I MUSICANTI DI BRAMA” All’interno di “Monti Sorgenti, 8^ edizione”; l’apericena si terrà anche in caso di pioggia

DOVE – presso il rifugio A. Stoppani, Resegone

ORARIO – ore 17:30

COSTO – € 5,00

INFO –Monti Sorgenti Telefono: Email: info@montisorgenti.it Sito web: www.montisorgenti.it



LECCO

EVENTO – YOGA IN MONTAGNA All’interno di “Monti Sorgenti, 8^ edizione”; ritrovo al piazzale della funivia (località Versasio) per una breve passeggiata verso Campo de Boi. A seguire, pratica yoga a Campo de Boi aperta a tutti. Gli istruttori si alterneranno per far sperimentare una pratica mista Anukalana, Vinyasa e Hatha yoga. Al termine della pratica chi lo desidera può proseguire lungo il sentiero che porta al Rifugio Stoppani per l’appuntamento successivo; è consigliabile portare il tappetino o una coperta. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

DOVE – ritrovo presso il piazzale della funivia in Via Prealpi, 34

ORARIO – ore 14:30

COSTO – ingresso libero

INFO – Monti Sorgenti Telefono: Email: info@montisorgenti.it Sito web: www.montisorgenti.it



LECCO

EVENTO – LECCO MUSIC EXPERIENCE – RADIOVASCO TRIBUTE BAND

DOVE – presso il Centro Sportivo Al Bione

ORARIO – ore 21:30

INFO – Lecco Sport Experience Telefono: +39 329 1183892 Email: leccosportexperience@gmail.com Sito web: Facebook/ leccosportexperience



LECCO

EVENTO – CONCERTO BANDA MANZONI All’interno di “Rassegna Musica nei parchi 2018”

DOVE – presso la Piazza Vittoria nel rione di Acquate ORARIO – ore 21:00

INFO – Corpo Musicale Alessandro Manzoni Telefono: +39 347 3165864 Email: info@bandamanzonilecco.it Sito web: www.bandamanzonilecco.it



LECCO

EVENTO – 3 COI DE CIUS La gara si snoda su un percorso misto, molto corribile, che tocca i rioni lecchesi di Maggianico, Belledo e Chiuso. A seguire cena con buono pasta offerto per tutti i partecipanti. Durante tutta la serata, è attivo un servizio di cucina, pizzeria e bar.

DOVE – ritrovo presso l’oratorio del rione di Maggianico in Via Zelioli

ORARIO – ore 15:00 (partenza gara ore 17:00)

INFO – 3coidecius Telefono: +39 334 6332650 Email: paliobeatoserafino@gmail.com Sito web: www.3coidecius.it



BOSISIO PARINI

EVENTO – VISITA ACCOMPAGNATA ALL’ ISOLA DEI CIPRESSI E AL LAGO DI PUSIANO

Attracco all’isola e visita guidata dal padrone di casa, che narrerà la storia, le leggende e i misteri dell’Isola. Sarà inoltre possibile ammirare i numerosissimi animali che la abitano le piante del giardino e del parco, gli ambienti unici e gli scorci più emozionanti che è possibile ammirare soltanto dall’isola.

DOVE – Via Appiani, 8 (loc. Precampel) presso l’imbarcadero, accanto al parcheggio pubblico a pagamento

ORARIO – dalle 15:30 alle 17:30

COSTO –€ 20,00

INFO – Villago Telefono: +39 338 3090011 – +39 320 4731613 Email: info@villago.it Sito web: www.villago.it



CALCO

EVENTO – MASSIMO BORASSI Musiche di Weckman, Pachelbel, Buxtehude, Valery, Mozart, Quirici, Bossi, Padre Davide da Bergamo. All’interno della “Rassegna Orgnistica Giuseppe Zelioli 2018”

DOVE – presso la Chiesa Parrocchiale di San Vigilio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Associazione Mikrokosmos Telefono: – Email: associazionemikrokosmos@gmail.com Sito web:



CALOLZIOCORTE

EVENTO – NOTTE SHAKESPEARIANA Spettacolo. In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni. All’interno di “I sabati del giardino”

DOVE – presso Giardino Botanico di Villa de Ponti in Via A. Galli, 48/a ORARIO – ore 19:00

COSTO –ingresso libero

INFO – Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino Telefono: +39 0341 240724 Email: cultura@comunitamontana.lc.it Sito web: www.comunitamontana.lc.it



CREMENO

EVENTO – CREMENO DA SOPRA E DA SOTTO Itinerario tra le strade di Pasturo che conserva ancora tampli medievali e dipinti cinquecenteschi. All’ interno di “Primavera estate attività in montagna per tutti”

DOVE – ritrovo presso la Formaggeria Carozzi ORARIO – dalle 9:00 alle 13:00 COSTO –€ 17,00 mezza giornata, € 22,00 giornata intera per i non soci; € 7,00 mezza giornata, € 12,00 giornata intera per i soci

INFO – Evo Experiece Valsassina Outdoor Telefono: +39 331 8185327 Email: info@evoturism.com Sito web: www.evoturism.com



LOMAGNA

EVENTO – A CENA CON ROSSINI concerto per clarinetto, corno, flauto, oboe e fagotto, all’interno del festival musicale “Le voci di Spirabilia”

DOVE – presso l’Auditorium comunale in Via Roma, 2

ORARIO – ore 21:00 COSTO –ingresso libero INFO – Associazione Spirabilia Telefono: +39 328 5421918 – +39 347 0533843 Email: spirabiliaquintet@yahoo.it Sito web: www.spirabilia.it



MERATE

EVENTO – HOLI TRIP L’evento vedrà effetti scenici magici, polveri colorate, spettacoli di luci e laser, carri armati sparacolori, i ghostbuster!

DOVE – presso Apokas Paintball Park in Via Gramsci, 30 ORARIO – dalle 14:00 alle 00:00

INFO – Holi trip Telefono: +39 380 2663599 – +39 334 5728095 – +39 346 9846921 Email: Sito web:



MONTEVECCHIA

EVENTO – FESTIVAL DI MAGGIO 13^ edizione Concerto del Duo: Giovanni Guerini, Baritono Ennio Cominetti, Organo

DOVE – presso il Santuario B. V. Del Carmelo

ORARIO – ore 21:00

INFO – Agimus Lombardia Telefono: +39 0341 815160 Email: info@agimuslombardia.com Sito web: www.agimuslombardia.com



MONTICELLO BRIANZA

EVENTO – LIBRINGIRO 2018, FARE LIBRI PER PASSIONE Letture per bambini da 0 a 6 anni

DOVE – presso il parco della Baita degli Alpini in Via Jacopo della Quercia, 3

ORARIO – dalle 10:00 alle 12:00

INFO – Libringiro Telefono: Email: Sito web: www.libringiro.org



OSNAGO

EVENTO – LE NUVOLE

All’interno di “Le ali sulla città”. Gli spettacoli si rivolgono a un pubblico di tutte le età.

DOVE – presso lo Spazio de André in Via Matteotti

ORARIO – ore 21:00

COSTO –offerta libera

INFO – Comune di Osnago Telefono: +39 039 952991 Email: comune@osnago.net



PASTURO

EVENTO – PASTURO-GRIGNO TÜTT D’UN FIAA Gara di corsa in sola salita di 7.5 km con 1800 metri di dislivello

DOVE – ritrovo presso la Scuola Elementare; premiazioni presso il Rifugio Antonietta al Pialeral ORARIO – partenza alle 9:30 COSTO –€ 15,00 fino al 1° Maggio, € 20,00 dal 2 al 25 Maggio ore 22:00 o al raggiungimento del numero massimo di 250 iscritti. E’ richiesto il Certificato medico rilasciato da un centro di medicina della Sport attestante l’ idoneità alla pratica dell’Atletica Leggera.

INFO – Team Pasturo Telefono: +39 338 2073360 Email: info@teampasturo.it Sito web: www.teampasturo.it



MERATE

EVENTO – MOSTRA FOTOGRAFICA “RITRATTI MANZONIANI” E “EXHIBITION DI AFRAN – MANZONI IN BLUE JEANS”

DOVE – presso Villa Confalonieri in Viale Giuseppe Garibaldi, 17 ORARIO – dalle 15:00 alle 18:00 COSTO –

INFO – Biblioteca di Merate Telefono: +39 039 9903147 Email: biblioteca.civica@comune.merate.lc.it



DOMENICA 27 MAGGIO

LECCO

EVENTO – OSSERVARE LA NOTTE IN PRIMAVERA: LO SPETTACOLO DEL FIRMAMENTO Proiezione in cupola a cura del Gruppo Astrofili Deep Space

DOVE – presso il Planetario in Corso Matteotti, 32 ORARIO – ore 16:00 COSTO –€ 6,00 intero; € 4,00 ridotto

INFO – Planetario Città di Lecco Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – INAUGURAZIONE SPAZIO M° FRANCESCO SACCHI Una piccola stanza che ospita parte dello studio e del materiale musicale a lui appartenuto, d’ora in poi a disposizione di tutti coloro che hanno amore incondizionato per la musica; aperitivo in conclusione della serata.

DOVE – presso Corso Martiri della Liberazione, 128 ORARIO – 18:00

COSTO –ingresso libero

INFO – Studio Musicale Mi Sol Telefono: +39 331 5612046 Email: mi.sol@live.it

LECCO

EVENTO – SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLO’ Il campanile di Lecco é, tra quelli non adiacenti alla chiesa, la seconda torre campanaria più alta d’Italia e risulta a pieno titolo tra le più alte d’Europa. Ora é possibile visitarlo, in alcune giornate e solo su prenotazione, grazie al progetto che punta alla valorizzazione di questo monumento, un’ esperienza unica che accompagnerà i partecipanti dalle fondamenta intrise di storia del vecchio torrione fino alla balconata che si trova sopra la cella campanaria e da cui si puó ammirare la spettacolare vista a 360 gradi sulla città, il lago e le montagne circostanti.

In caso di cattivo tempo, per la sicurezza dei visitatori, le visite possono essere sospese senza preavviso.

DOVE – ritrovo presso il sagrato della Basilica di San Nicolò ORARIO – 17:00, 17:20, 17:40, 18:00 COSTO –salita ad offerta libera con prenotazione obbligatoria

INFO – Gruppo Volontari Il Matitone Email: info@campaniledilecco.it Sito web: www.campaniledilecco.it



LECCO

EVENTO – STORIE, ARTE E NATURA VISITE A KM 0 – Le due rive, l’Adda racconta la sua storia Passeggiata lungofiume da Malgrate con arrivo a Garlate e con visita al museo civico della seta Abegg

DOVE – ritrovo presso l’hotel Pontevecchio in Via Visconti Azzone, 84 ORARIO – ore 15:00

INFO – Comunità Montana Lario Orientale Telefono: +39 0341 240724 – +39 0341 202069 Email: cultura@comunitamontana.lc.it Sito web: www.comunitamontana.lc.it



AIRUNO

EVENTO – FRAGOLINANDO Grandi e piccini si inoltreranno sui sentieri del Monte di Brianza alla ricerca delle dolcissime fragoline di bosco, magico regalo della madre terra. Al termine della giornata gustosa merenda con una macedonia nutriente e colorata, impreziosita dalle fragoline raccolte.

DOVE – ritrovo presso il Piazzale Resegone di Aizurro ORARIO – ritrovo ore 14:00 e rientro per le 16:30 COSTO –€ 5,00 a partecipante; € 15,00 per le famiglie: dal secondo bimbo è gratis! (es. Famiglia di 4/5 persone tot €15,00) INFO – Telefono: +39 0341 611332 – +39 388 1996072 Email: crazylienza@liberisogni.org Sito web:

ALTRE INFO – Liberi Sogni Telefono: +39 0341 611332 Email: Sito web: www.liberisogni.org



BELLANO

EVENTO – TRAIL DEL VIANDANTE 2018 28 km sul sentiero del Viandante da Bellano a Colico, attraverso le bellezze del ramo lecchese. Consegna delle pettorali il 26 Maggio 2018 dalle 15:00 alle 19:00 presso il Palalegnone Via Pontile 7, Colico; 27 Maggio, ore 8:00 consegna delle pettorali e partenza ore 10:00 presso la località Poncia di Bellano (il parcheggio si trova a 100m, mentre la stazione a 250metri); ore 13:00 pranzo atleti presso il Palalegnone; ore 15:00 premiazioni in piazza Lago, Colico

INFO – Trail del viandante Telefono: Email: info@traildelviandante.it Sito web: www.traildelviandante.it



CIVATE

EVENTO – ESCURSIONE GUIDATA A SAN PIETRO AL MONTE Camminata medio-facile in montagna + visita guidata alla Basilica di San Pietro; durata di circa due ore. Visita anche in inglese e francese. In caso di forte pioggia sarà annullato.

DOVE – ritrovo presso il parcheggio in via Monsignor Polvara ORARIO – dalle 8:00 alle 13:00 (orario previsto per il rientro al parcheggio) COSTO –€ 35,00 per un minimo di 4 persone

INFO – Orizzonti Telefono: +39 333 3256120 Email: info@orizzontilakecomo.com Sito web: www.orizzontilakecomo.com



CORTENOVA

EVENTO – CAMPIONATO REGIONALE DI TRIAL Il Moto Club Valsassina organizza Quarta edizione del Campionato Regionale di Trial

DOVE – presso l’Area Sportiva – Trial nella Località di Campiano

INFO – Moto Club Valsassina Telefono: +39 0341 980692 (solo venerdì sera dalle 21.00 alle 23:00) Email: motoclubvalsassina@tiscali.it Sito web: www.mcvalsassina.com



GALBIATE

EVENTO – GALBIATE. Il paese e il Monte Barro Prenotazione obbligatoria – Lunghezza: 10 km (scarpe da trekking) Escursione all’interno di Sei in Brianza – “Camminando con le Pro Loco – Tra saperi e sapori di Brianza, Lario e Valsassina 2018”, per promuovere un nuovo modello di scoperta del territorio.

DOVE – ritrovo presso Piazza C. Golfari a Galbiate

ORARIO – ritrovo ore 8:30; rientro ore 17:00

INFO – Pro Loco Galbiate Telefono: +39 347 2157996 Email: proloco.galbiate@vodafone.it Sito web: www.seiinbrianza.it



LIERNA

EVENTO – FESTA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI Workshop, gare di rulla, corsa campestre, torneo di calcio, escursioni sul sentiero verso Moggiana, incontro con i cavalli di Oltre l’ Ostacolo, apericena nell’area attrezzata. Il sentiero verso Moggiana è adatto a tutti fino al borgo di Vignana: ritrovo ore 14:45 presso il Circolino della Proloco a Lierna (comune di Poppi – AR); evento gratuito, necessarie scarpe da trekking (o da ginnastica con suola non liscia) e giacca a vento.

ORARIO – dalle 14:00

COSTO –gratuito

INFO – Proloco Lierna Telefono: +39 333 5279396 – +39 338 2046991 Email: prolocolierna.segreteria@gmail.com Sito web: www.lierna.net



MONTEVECCHIA

EVENTO – PRIMAVERA IN COLLINA 2018 – CONOSCIAMO LO GNOMO All’interno di “Pomeriggi domenicali nella natura”; Le attività saranno di carattere creativo e ludico, non mancheranno passeggiate e… gustosi spuntini in tema con il pomeriggio saranno offerti al termine delle attività. Dai 3 agli 8 anni

DOVE – presso Cascina Butto, località Butto n°1 ORARIO – ore 15:30 COSTO –gratuito

INFO – Parco Curone Telefono: Email: ed_ambientale@parcocurone.it Sito



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – CHIARE FRESCHE ET DOLCI ACQUE: “MACROBENTHOS” Viaggio-esplorazione alle sorgenti della Molgoretta di Mondonico. Le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone organizzano visite guidate nei luoghi più belli ed interessanti dell’area protetta.

DOVE – ritrovo presso il parcheggio in via Molgoretta a Mondonico

ORARIO – ritrovo ore 9:00 COSTO –€ 3,00; gratuito per i bambini fino a 12 anni

INFO – Gevcurone Telefono: Email: gev@parcocurone.it Sito web: www.gevcurone.it



OLGINATE

EVENTO – EL DIA QUE ME QUIERAS il tango, un pensiero triste che si balla

DOVE – presso Villa Sirtori in Piazza Marchesi D’Adda ORARIO – ore 19:00

INFO – Brianza Classica Telefono: +39 339 8862993 Email: info@brianzaclassica.it Sito web: www.brianzaclassica.it



PASTURO

EVENTO – LE ROCCE ROSSE DI BAIEDO visita di circa 2 ore tra il panorama lecchese

DOVE – presso Formaggeria Carozzi nella frazione di Baiedo

ORARIO – ore 10:00

COSTO –€ 19,00 mezza giornata per i non soci, € 9,00 per i soci, € 25,00 giornata intera per i non soci, € 15,00 per i soci

INFO – EVO Experience Valsassina Outdoor Telefono: +39 331 8185327 Email: info@evoturism.com Sito web: www.evoturism.com



SANTA MARIA HOE’

EVENTO – IL VIAGGIO DI MARIA Concerto per soprano, clarinetto, corno, flauto, oboe e fagotto, all’interno del festival musicale “Le voci di Spirabilia”

DOVE – presso la chiesa dell’Addolorata in Via Corsia Mercato, 1 ORARIO – ore 17:00

COSTO –ingresso libero

INFO – Associazione Spirabilia Telefono: +39 328 5421918 – +39 347 0533843 Email: spirabiliaquintet@yahoo.it Sito web: www.spirabilia.it



TACENO

EVENTO – EBIKE VALSASSINA Percorso in bici con pedalata assistita: si arriverà in quota, fermandosi poi nei punti più interessanti

DOVE – Alpe di Paglio ORARIO – ore 9:00 COSTO –INFO – EVO Experience Valsassina Outdoor Telefono: +39 331 8185327 Email: info@evoturism.com Sito web: www.evoturism.com



VALMADRERA

EVENTO – MERCATINO DELLE PULCI Per la stagione 2018, il Mercatino delle Pulci di Valmadrera si terrà la quarta e la quinta domenica del mese, da gennaio a novembre escluso agosto, per un totale di 13 appuntamenti!

DOVE – presso il Piazzale del Mercato e in Via Molini

INFO – Mercatino delle Pulci di Valmadrera Telefono: +39 347 6295548 Email: ugt@turismovalmadrera.it Sito web: www.turismovalmadrera.it



VARENNA

EVENTO – MEFORPEACE Presentazione del progetto Larius Memory Wal(r)king, con interessanti proposte culturali ed educative legate al tema della Memoria.

DOVE – presso Villa Monastero

ORARIO – dalle 9:45 alle 14:15

INFO – Istituzione Villa Monastero Telefono: +39 0341 295450 Email: villa.monastero@provincia.lecco.it Sito web: www.villamonastero.eu



VARENNA

EVENTO – MAGGIO IN MUSICA Concerto dell’Organista Barbara Von Berg (Germania). All’interno della Rassegna Organistica “Circuito Organistico Internazionale in Lombardia”

DOVE – presso la Chiesa di San Giorgio ORARIO – ore 16:00

INFO – Agimus Lombardia Telefono: +39 339 4161359 Email: info@agimuslombardia.com Sito web: www.agimuslombardia.com



VARENNA

EVENTO – 19° PASSEGGIATA GASTRONOMICA Dalle 10:00 alle 14:00 ritiro carnet (Stazione di Perledo, parcheggio Varenna, Piazza san Giorgio, Giardini di Olivedo, Imbarcadero); dalle 10:00 alle 16:00 visita ai giardini di Villa Monastero e Villa Cipressi; dalle 11:15 alle 12: 10 e alle ore 15:00 concerto della banda musicale liernese; ore 11:20 dimostrazione addestramento cani guida; dalle 12:00 alle 16: 30 apertura del mercatino sulla passeggiata lago; ore 12:30 apertura banchi gastronomici per le vie di Varenna

INFO – Ufficio turistico di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com Sito web: www.varennaturismo.com



VIGANO’

EVENTO – VIGANO’, IL PAESE DELLA MOLERA All’interno di “Lectura Dantis nei luoghi d’arte della Brianza”: ville, chiese, cascine diventeranno suggestive cornici di lezioni interamente dedicate alla Lectura Dantis. Gli incontri si concluderanno con un aperitivo.

DOVE – presso Via della Vittoria, 16, davanti alla chiesa parrocchiale

ORARIO – ore 17:00 COSTO –€ 10,00; prenotazione obbligatoria entro le 12: 00 del venerdì precedente la data

INFO – Consorzio Brianteo Villa Greppi Telefono: +39 039 9207160 Email: attivitaculturali@villagreppi.it Sito web: www.villagreppi.it