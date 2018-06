SABATO 23 GIUGNO

LECCO

EVENTO – AUTO E MOTO IN PIAZZA

DOVE – presso Piazza Garibaldi

ORARIO – Dalle 9:00 alle 23:00

INFO – LTM Telefono: +39 329 6150422 Email: segreteria@ltmlecco.it Sito web: www.ltmlecco.it



LECCO

EVENTO – SAGRA DELL’OLIO D.O.P. DEL LAGO DI COMO

DOVE – presso il Lungo Adda ORARIO – dalle ore 9:00 alle 23:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – RUOTA PANORAMICA

Ruota panoramica alta 30 metri da cui sarà possibile dominare lo splendido scenario

offerto dalla città.

DOVE – presso il Monumento ai Caduti, Lungo Lario

Isonzo

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – ORLANDO SORA DIPINTI A OLIO E “A FRESCO”

DOVE – Torre Viscontea in Piazza XX settembredalle 14:00 alle 18:00

ORARIO – Fino al 24 giugno

INFO – www.museilecco.org



LECCO

EVENTO – CORRADO BONOMI A REGOLA D’ARTE

DOVE – Galleria Melesi in Via Mascari, 54

ORARIO – fino al 22 settembre, dalle 16:00 alle 19:00 (mese di agosto e altri orari su appuntamento)



ABBADIA LARIANA

EVENTO – NOTTE AL MUSEO Breve passeggiata nel Parco Valentino con visita alla Casa Museo Per un pubblico indifferenziato. Durata 2 ore

DOVE – ritrovo presso il Piazzale delle Miniere in località Pian dei Resinelli

ORARIO – ritrovo ore 20:45

COSTO: prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo l’uscita non sarà effettuata. Si consiglia abbigliamento comodo.

INFO – Comunità Montana Lario Orientale Telefono: +39 0341 240724 Email: cultura@comunitamontana.lc.it Sito web: www.comunitamontana.lc.it



AIRUNO

EVENTO – L’ANGELO Aperitivo in Corte alle 19:30 con prenotazione obbligatoria; ore 21:00 spettacolo teatrale. All’interno di “I luoghi dell’Adda 2018”

DOVE – presso la Corte di Giorgio nella frazione di Aizurro, in caso di pioggia presso il CineTeatro Smeraldo

COSTO: € 5,00 per l’aperitivo

INFO – I luoghi dell’Adda Telefono: +39 0341 1582439 Email: Sito web: www.teatroinvito.it



BALLABIO

EVENTO – GRIGNE ART ROCK

DOVE – presso l’ufficio turistico ai Piani Resinelli

ORARIO – sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

INFO – www.dolomitiartrock.com



CALOLZIOCORTE

EVENTO – ORTI IN POESIA Rassegna di poesia contemporanea – 2^ parte In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni. All’interno di “I sabati del giardino”

DOVE – presso Giardino Botanico di Villa de Ponti in Via A. Galli, 48/a

ORARIO – ore 17:00 COSTO: ingresso libero

INFO – Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino Telefono: +39 0341 240724 Email: cultura@comunitamontana.lc.it Sito web: www.comunitamontana.lc.it



COLICO

EVENTO – MERCATINO “TESORI IN SOFFITTA”

DOVE – presso Piazza Lago ORARIO – ore 8:00

INFO – Turismo Colico Telefono: +39 0341 930930 Email: tursimocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it



DERVIO

EVENTO – CENA IN BIANCO Cena in un luogo segreto, tutti vestiti di bianco; ciascuno potrà portare cibo e materiale per la cena da condividere.

DOVE – in un luogo segreto

ORARIO – 20:00

INFO – Biblioteca di Dervio Telefono: +39 0341 804113 Email: biblioteca@comune.dervio.lc.it Sito web:



ERVE

EVENTO – MONZA RESEGONE 58^ edizione Una gara con tutte le caratteristiche che la parola stessa impone (lottare con uno sforzo per vincere o superare un avversario), ma, al tempo stesso, anche turistica in quanto ricreativa, istruttiva ed a scopo di svago. Totale: 42km.

DOVE – Partenza da Monza

COSTO: vedere sito anche per modalità e tempi di iscrizione

INFO – Società Alpinisti Monzesi Telefono: +39 039 2840131 Email: info@alpinistimonzesi.it Sito web: www.alpinistimonzesi.it ALTRE INFO – Monza Marathon Team Sito web: http://monzamarathonteam.it



GALBIATE

EVENTO – ALL’INTERNO DI TEATRO TRA NATURA E CULTURA – TERZA EDIZIONE “È Tonio Che Ci Guida!” Commedia in atto unico ispirata al Malato immaginario di Molière – e a seguire

“L’orso” Atto unico di Anton Cechov – A cura della “compagnia del Lago” – Regia di Alessandro Grima

DOVE – Chiesa di S.Michele (Frazione S.Michele di Galbiate – Lecco), (in caso di maltempo gli spettacoli si terranno la sera successiva)

ORARIO – 21:30

INFO – Il Parco del Monte Barro e La Compagnia del Lago Telefono: +39 341 542266 Email: info@parcobarro.it Sito web: www.parcobarro.it la strada Galbiate – S.Michele sarà chiusa al traffico veicolare. Il luogo si raggiunge a piedi o con il bus navetta gratuito disponibile dalle ore 20:00 presso le scuole di via Canevate in Galbiate



GARBAGNATE MONASTERO

EVENTO – MARCIA DELLA PACE E CONCERTO DEL CORO BRIANZA ore 19:00: ritrovo presso la sede degli Alpini di Sirone con aperitivo e distribuzione palloncini a ragazzi e ragazze presenti. ore 19:45: partenza della marcia verso Piazza Butti a Garbagnate Monastero ore 20:30: incontro in piazza Butti a Garbagnate Monastero di tutti i cortei provenienti dai comuni partecipanti; breve presentazione del tema della serata seguito da canti introduttivi e lancio dei palloncini ore 21:00 : il “Coro Brianza” presenta il concerto “il Dovere della Memoria”

INFO – Comune di Garbagnate Monastero Telefono: +39 031 850032 Email: comune@comune.garbagnate-monastero.lc.it Sito web: www.comune.garbagnate-monastero.lc.it



LIERNA

EVENTO – AGONI, POLENTA E MUSICA La Pro Loco Lierna propone ormai da più di dieci anni, una manifestazione con piatti tipici conditi da musica dal vivo e il panorama del lago. Il menù è a base dei tradizionali missoltini con polenta, ma anche agoni, lavarelli freschi e carpione di lago. Chi invece non è amante del pesce può optare per un piatto di polenta e formaggi o di affettati e patatine

DOVE – presso il lungolago Castiglioni

INFO – Proloco Lierna Telefono: +39 338 2046991 Email: prolocolierna.segreteria@gmail.com Sito web: www.lierna.net



MALGRATE

EVENTO – EVENTO – MOSTRA IN RICORDO DI PIETROVASSENA

DOVE – presso la “Quadreria Bovara-Reina” in via San

Dionigi, 8

ORARIO – il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00.

Per i gruppi organizzati e le scuole, solo con visite guidate o attività didattiche, con prenotazione

obbligatoria il mercoledì dalle 9:00 alle 13:00.

COSTO: gratuito

INFO – Luce Nascosta Telefono: +39 329 0470041 Email: mostravassena@gmail.com

Sito web: www.lucenascosta.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – MOSTRA D’ARTE

DOVE – presso la Sala polifunzionale del lido comunale

INFO – Comune di Mandello del Lario – Servizio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it www.visitmandello.it

ALTRE INFO – Comune di Mandello del Lario – Servizio Cultura Telefono: +39 0341 735979 Email: cultura@mandellolario.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – FESTA DE LUZÈN

DOVE – Frazione di Luzzeno

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO –TROFEO MAURO GINI Lega Navale sezione Mandello del Lario Regate per Classi Star & Fun

INFO – Comune di Mandello del Lario Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MISSAGLIA

EVENTO – SUGGESTIONI NOTTURNE Un’escursione alla ricerca delle voci notturne della Natura. Le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone organizzano visite guidate nei luoghi più belli ed interessanti dell’area protetta.

DOVE – il luogo di partenza verrà comunicato all’atto della prenotazione

ORARIO – ritrovo ore 21:00

COSTO: € 3,00; gratuito per i bambini fino a 12 anni. Uscita a numero chiuso con prenotazione obbligatoria via mail.

INFO – Gevcurone Telefono: Email: gev@parcocurone.it Sito web: www.gevcurone.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – ARTE IN COMUNE 2018: INTERNO

Mostra collettiva pittori di Olgiate

DOVE – presso la sala consiliare del Comune di Olgiate

ORARIO – da lunedì a mercoledì e venerdì dalle 10:00

alle 12:30; giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle

18:00; sabato dalle 8:30 alle 12:30; domenica chiuso.

INFO – Pro Loco Olgiate Molgora, Email: proloco.olgiatem@libero.it

Sito web: www.comune.olgiatemolgora.lc.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – UNO SU SEIMILA Monologo-performance. All’interno del Festival “Il Giardino delle Esperidi” – 14^ edizione: teatro, danza, musica e poesia nei borghi e sui sentieri del Monte Brianza

DOVE – presso Casa Gola

ORARIO – ore 21:00 COSTO: € 12,00 intero – prenotazione consigliata. Prima degli spettacoli si consiglia di consultare il sito per eventuali variazioni di programma, informazioni logistiche e prezzi

INFO – Campsirago Residenza Telefono: +39 039 9276070 Email: info@campsiragoresidenza.it Sito web: www.campsiragoresidenza.it



OLGINATE

EVENTO – AGRICULTURA A CAPIATE

DOVE – frazione di Capiate

ORARIO – ore 15:00 apertura concorso fotografico; ore 16:00 giochi per i bimbi; ore 19:00 apertura cucina; ore 21:00 serata musicale con ShiverFolk

INFO – www.comune.olginate.lc.it



SIRONE

EVENTO – BIRRIFICIO LARIANO 10° Anniversario Organizzata da Birrificio Lariano

DOVE – presso via delle Pavigie

ORARIO – ore 11:00

INFO – Comune di Sirone Telefono: +39 031 850174 Email: Sito web: http://www.comune.sirone.lc.it



SIRONE

EVENTO – MARCIA DELLE PACE E CONCERTO CORO BRIANZA Partenza dalla Sede degli Alpini, via don G. brambilla Arrivo in Piazza Butti a Garbagnate Monastero Organizzata dal Grouppo Alpini

ORARIO – ore 19:00

INFO – Comune di Sirone Telefono: +39 031 850174 Email: Sito web: http://www.comune.sirone.lc.it



VALMADRERA

EVENTO – FESTA D’ESTATE Visite guidate alla scoperta del centro culturale e dell’Orto botanico, laboratori creativi per i più piccoli, stand e musica, e un’ opera d’arte da costruire con l’aiuto di tutta la cittadinanza. Ore 16:00 performance artistica partecipata di Commissione Cultura Alternativa per la cittadinanza, visite guidate e laboratori per famiglie a cura di Demetra. Stand vari a cura delle associazioni Banca del Tempo, UGT, Proloco e Centro fotografico. Ore 20:30 all’interno di “Estate Lirica” Turandot presso la Villa Gavazzi a cura di Spirabilia (in caso di maltempo presso il Cineteatro)

DOVE – Centro culturale Fatebenefratelli

ORARIO – dalle 16:00

INFO – Demetra Onlus Telefono: +39 335 7486957 Email: aea@demetra.net Sito web: www.demetra.net



VARENNA

EVENTO – CONCERTO ORCHESTRA A PLETTO FLORA 1892

DOVE – ORARIO – ore 21:00

INFO – Ufficio turistico di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com Sito web: www.varennaturismo.com



VERDERIO

EVENTO – STALLA IN FESTA: ALLA SCOPERTA DELL’ALLEVAMENTO ETICO Dalle 18:30 Visite guidate all’azienda e alle stalle Due laboratori creativi dedicati ai bambini Elaborati assaggi dei prodotti dell’aziendacon accompagnamento musicale Durata: circa 3 ore In caso di maltempo l’iniziativa sisvolgerà negli spazi coperti dell’azienda

Partecipazione gratuita, gradita prenotazione entro il 21 Giugno 2018

DOVE – presso via Boschi, 1

INFO – Parco Agricolo Nord Est Telefono: +39 329 2505330 Email: ambiente@parcoagricolonordest.it Sito web: www.parcoagricolonordest.it



VARENNA

EVENTO – TAVOLA CON FIORI E FRUTTI, TRA PIZZI E

DIPINTI

Mostra estiva dedicata alla pittura dell’ Ottocento attraverso il collezionismo privato,

che da quattro anni caratterizza il percorso di valorizzazione delle collezioni di Villa

Monastero

DOVE – presso Villa Monastero

ORARIO – Maggio – Giugno – Luglio – Agosto tutti i giorni

dalle 9:30 alle 19:00 e a Settembre tutti i giorni dalle 9:30

alle 18:00

COSTO: € 8,00 intero; € 5,00 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci

Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni; gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti,

persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a

Varenna

INFO – Istituzione Villa Monastero Telefono: +39 0341 295450 Email: villa.monastero@provincia.lecco.it



DOMENICA 24 GIUGNO

LECCO

EVENTO – SAGRA DELL’OLIO D.O.P. DEL LAGO DI COMO

DOVE – presso il Lungo Adda ORARIO – dalle ore 9:00 alle 23:00 COSTO:

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – AUTO E MOTO IN PIAZZA Sabato 23 Giugno dalle 9:00 alle 23:00; Domenica 24 Giugno dalle 9:00 alle 18:00

DOVE – presso Piazza Garibaldi

INFO – LTM Telefono: +39 329 6150422 Email: segreteria@ltmlecco.it Sito web: www.ltmlecco.it



LECCO

EVENTO – MARTE E ANTARES: DUE LUCI ROSSE ILLUMINANO LA SERA Proiezione in cupola

DOVE – presso Palazzo Belgiojoso-Civico Planetario in Corso Matteotti, 32

ORARIO – ore 16:00 COSTO: € 6,00 intero, € 4,00 ridotto

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – RADUNO ALPINI PINO NEGRI 11^ edizione Dalle 8:00 alle 10:00 distribuzione contromarche per il ritiro di gadget; ore 11:30 Santa Messa alla Croce del Pizzo d’Erna con la partecipazione del Coro San Giorgio; ore 12:30 degustazione polenta taragna e vino presso la Località Fonte; dalle 13:30 alle 15: 30 distribuzione gadget

DOVE – presso Piani d’Erna

ORARIO – ore 7:30

INFO – LTM Telefono: +39 329 6150422 Email: segreteria@ltmlecco.it Sito web: www.ltmlecco.it



LECCO

EVENTO – FESTA DEL LAGO E DELLA MONTAGNA In serata processione religiosa e tradizionale benedizione del lago, a seguire spettacolo pirotecnico.

DOVE – presso il Lungolago

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – SOLO HANDMADE Mercatino della creatività

DOVE – presso il Lungolago, dopo il bar Imbarcadero

ORARIO – dalle 10:00 alle 23:00

INFO – Lombardia eventi Telefono: +39 371 3692887 Email: lombardiaeventi94@gmail.com



ABBADIA LARIANA

EVENTO – MERCATINO DI PRODOTTI LOCALI

DOVE – presso il Lungolago

ORARIO – dalle ore 9.00 alle ore 19:00

INFO – Comune di Abbadia Lariana Telefono: +39 0341 731241 Email: comune.abbadialariana@legalmail.it Sito web: www.comune.abbadia-lariana.lc.it



BARZANO’

EVENTO – MERCATINO “HOBBISTI” 2018

DOVE – presso Piazza del Mercato

ORARIO – dalle 15:00 alle 24:00

INFO – Comune di Barzanò Telefono: +39 039 9213025 Email: Sito web: www.comune.barzano.lc.it



BARZAGO

EVENTO – GROTTA DEI PAGANI (ALLA PRESOLANA) Il ritrovo è nel parcheggio del mercato in Via Manzoni ore 6:00. Con mezzi si raggiunge Passo della Presolana (Val Seriana) a 1.297 m. Il pranzo è al sacco oppure presso il rifugio. Il dislivello è di 900 m., tempo di percorrenza circa 5,5 ore in totale; attrezzatura: scarpe di montagna

INFO – Comune di Barzago Telefono: +39 031 8602277 Email: uffici@comune.barzago.lc.it Sito web: www.comune.barzago.lc.it



CIVATE

CONCERTO CON “5CENT BRASS” Repertorio sacro dal Barocco ai giorni nostri

EVENTO – DOVE – presso la Basilica di San Pietro al Monte

ORARIO – ore 14:30

INFO – Comune di Civate Telefono: +39 0341 213111 Email: info@comune.civate.lc.it Sito web: www.comune.civate.lc.it



DERVIO

EVENTO – FESTA DEL GRUPPO ANTINCENDIO

DOVE – presso il Parco Boldona

INFO – Comune di Dervio Telefono: +39 0341 806411 Email: info@comune.dervio.lc.it Sito web: www.dervio.org



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – MOSTRA DELL’ANTIQUARIATO

DOVE – presso Piazza Italia ORARIO – dalle 9:00 alle 20:00

INFO – ProLoco Mandello Telefono: +39 0341 732912 Email: mandello@prolocolario.it Sito web: www.prolocolario.it



MALGRATE

EVENTO – LUCIE 2018 11° Trofeo Arnaldo Mondonico a.m

INFO – Gruppo Manzoniano Lucie Telefono: Email: Gruppomanzonianolucie@gmail.com Sito web: www.gruppomanzonianolucie.it



MOLTENO

EVENTO – ELLA ADAIEWSKI: MUSICISTA E MUSICOLOGA

DOVE – presso Villa Rosa in via San Giorgio, 1

ORARIO – ore 17:00

INFO – Brianza Classica Telefono: +39 339 8862993 Email: info@brianzaclassica.it Sito web: www.brianzaclassica.it



OSNAGO

EVENTO – FESTA D’ESTATE

All’interno di “Le ali sulla città”. Gli spettacoli si rivolgono a un pubblico di tutte le età.

DOVE – presso Piazza della Pace

INFO – Comune di Osnago Telefono: +39 039 952991 Email: comune@osnago.net



VALMADRERA

MERCATINO DELLE PULCI Per la stagione 2018, il Mercatino delle Pulci di Valmadrera si terrà la quarta e la quinta domenica del mese, da gennaio a novembre escluso agosto, per un totale di 13 appuntamenti!

DOVE – presso il Piazzale del Mercato e in Via Molini

INFO – Mercatino delle Pulci di Valmadrera Telefono: +39 347 6295548 Email: ugt@turismovalmadrera.it Sito web: www.turismovalmadrera.it