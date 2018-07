LECCO – Di seguito gli eventi previsti per il fine settimana in città e nei paesi in provincia

SABATO 14 LUGLIO

LECCO

EVENTO – CORRADO BONOMI A REGOLA D’ARTE

DOVE – Galleria Melesi in Via Mascari, 54

ORARIO – fino al 22 settembre, dalle 16:00 alle 19:00 (mese di agosto e altri orari su appuntamento)



LECCO

EVENTO – RUOTA PANORAMICA Ruota panoramica alta 30 metri da cui sarà possibile dominare lo splendido scenario offerto dalla città.

DOVE – presso il Monumento ai Caduti su Lungo Lario Isonzo

ORARIO – Fino al 26 agosto

COSTO – intero € 5,00, bambini fino ai 12 anni € 4,00, gratis bambini fino ai 3 anni I

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – IL LARIO SUL PENTAGRAMMA, NOVELLE POST MANZONIANE Reading poetico – musicale; prenotazione obbligatoria entro il giovedì 12 luglio (minimo 8, massimo 25 persone)

DOVE – presso il Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



ANNONE DI BRIANZA

EVENTO – IL CIRCO DEI BURATTINI Spettacolo di Burattini per tutti. All’interno della “19^ Rassegna Provinciale di Teatro dei Burattini”

DOVE – presso Villa Cabella

ORARIO – ore 21:30; in caso di maltempo verrà rinviato a sabato 21 luglio

INFO – Il Cerchio Tondo Telefono: +39 338 5940134 Email: Sito web: www.ilcerchiotondo.it



BALLABIO

EVENTO – EVENTO – 3^ EDIZIONE “DI VALLE IN VALLE”

DOVE – presso il Parco Grignetta

INFO – Pro Loco Ballabio Telefono: +39 0341 530601 Email: segreteria@prolocoballabio.it Sito web: www.prolocoballabio.it



BALLABIO

EVENTO – GRIGNE ART ROCK un vaggio nel micromondo delle rocce per scoprire la bellezza delle Grigne e delle Dolomiti in bellissime fotografie di rocce scattate al microscopio

DOVE – presso l’ufficio turistico ai Piani Resinelli

ORARIO – Fino al 29 luglio. sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 COSTO –

INFO – Progetto Dolomiti Art Rock Telefono: +39 045 6082259 Email: Sito web: www.dolomitiartrock.com



BARZANO’

EVENTO – MANGIAMO IL MONDO Cene etniche; piatti tipici da Marocco, Germania, Mali, Korea. Rassegna culinaria internazionale estiva dove sarà possibile gustare i piatti tradizionali del mondo cucinati da cittadini stranieri residenti nel comune di Barzanò.

DOVE – presso la Baita degli Alpini

ORARIO – ore 19:30

COSTO – € 10,00

INFO – Comune di Barzanò Telefono: +39 039 921301 Email: Sito web: www.comune.barzano.lc.it



BARZIO

EVENTO – ANIMAZIONE PER BAMBINI

DOVE – presso Chiosco Al 68

ORARIO – ore 16:00

INFO – Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Email: – Sito web: www.comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – GRUPPO LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA DI BARZIO Presentazione del volume “La Valsassina Ricorda Il Beato Teresio Olivelli, Ribelle Per Amore” di Federico Oriani con l’intervento di “Lettori Per Caso”

DOVE – presso Palazzo Manzoni, Biblioteca di Barzio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Biblioteca di Barzio Telefono: +39 0341 910455 Email: bilioteca@comune.barzio.lc.it



BELLANO

EVENTO – SERATA DI LAGHEE

DOVE – presso la foce del fiume

ORARIO – ore 21:30

INFO – Comune di Bellano Telefono: +39 0341 821124 Email: Sito web: www.comune.bellano.lc.it



CALOLZIOCORTE

EVENTO – CAPPUCCETTO BLUES Due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti. Ricordano I bei tempi andati, quelli del vecchio zio George. Per bambini dai 3 agli 8 anni e famiglie.

DOVE – presso il Monastero del Lavello

ORARIO – ore 21:30

INFO – Teatro Invito Telefono: +39 0341 1582439 Email: info@teatroinvito.it Sito web: www.teatroinvito.it



CASARGO

EVENTO – PIZZOCCHERATA Con prodotti tipici

A seguire serata musicale con i “Fuori tema”

DOVE – presso Via Italia, 2

ORARIO – ore 19:00

INFO – Comune di Casargo Telefono: +39 0341 840123 www.comune.casargo.lc.it



CASATENOVO

EVENTO – C’ERA UNA VOLTA IL QUARTETTO CETRA

Concerto inserito nella Notte Bianca di Casatenovo. All’interno di “Suoni mobili 2018”.

DOVE – presso il sagrato della Chiesa di San Giorgio; in caso di maltempo presso il salone dell’oratorio San Luigi in Via alla Cappelletta,1 nella frazione di Rogoredo ORARIO – ore 21:30

COSTO – evento gratuito, consigliata donazione minima di € 2,00

INFO – Suoni Mobili Telefono: +39 331 4519922 Email: info@suonimobili.it Sito web: www.suonimobili.it



CIVATE

EVENTO – NOTTE BIANCA Piazza Antichi Padri: ore 18:30 Mercatini; ore 22:30 White night music Piazza Garibaldi: ore 20.00 Latinando Villa Canali: dalle 17:00 alle 21:00 Mostra di pittura; ore 18:00 Presentazione del libro “passetti di seta” Circolo Arci Bellavista: Dalle 14:00 alle 21:00 GiocARCI il POME; ore 23: 30 Musica Live Casa del Pellegrino: ore 21:00 e ore 22:00 Visite guidate Centro Storico: ore 20:30 Spettacolo comico-satirico di saltimbanchi “La famiglia Mirabella”

INFO – Comune di Civate Telefono: +39 0341 213111 Email: info@comune.civate.lc.it Sito web: www.comune.civate.lc.it



COLICO

EVENTO – FESTA D’ESTATE

DOVE – presso PalaLegnone

ORARIO – dalle 19:00 alle 24:00

INFO – Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Email: Sito web: www.comune.colico.lc.it



COLICO

EVENTO – IL CURIOSANDO

DOVE – presso Piazza Lago

ORARIO – ore 9:00

INFO – Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Email: Sito web: www.comune.colico.lc.it



COLICO

EVENTO – WAR 1918 – 2018 – LA GUERRA AL FORTE Un weekend in compagnia dei soldati dei due fronti contrapposti in un evento rievocativo per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Per l’occasione non ci saranno visite guidate, ma previo pagamento del biglietto, si potrà entrare e visitare liberamente il Forte. Ogni stanza avrà un presidio di rievocatori da osservare.

DOVE – presso il Forte Montecchio Nord in Via alle Torri, 8

ORARIO – dalle ore 9:30 alle 18:00

INFO – Forte Montecchio Nord Telefono: +39 0341 940322 Email: info@fortemontecchionord.it Sito web: www.fortemontecchionord.it



CREMENO

EVENTO – RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE 47^ edizione Gruppo corale ad libitum: liuto, violoncello, organo

DOVE – presso la chiesa di San Giorgio

ORARIO – ore 21:00

COSTO – ingresso libero

INFO – Rassegna Organistica Valsassinese Telefono: – Email: rassegnaorganisticavalsassina@gmail.com Sito web: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it



CREMENO

EVENTO – SPETTACOLO DI DANZA INDIANA

DOVE – presso l’ Area Corti nella frazione di Maggio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Biblioteca Civia “Aldo Moro” Telefono: +39 0341 996322 Email: bilbioteca@comune.cremeno.lc.it



ERVE

EVENTO – UN VIAGGIO NELLE CORTI EUROPEE Magic Horn Ensemble

DOVE – presso il Nucleo Storico di Nesolio

ORARIO – ore 21:15

INFO – Pro Loco Erve Telefono: – Email: proerve@libero.it



GALBIATE

EVENTO – MACBETH All’interno di “Teatro tra natura e cultura” monologo dall’opera de Shakespeare. La strada da Galbiate a San Michele sarà chiusa al traffico veicolare. Il luogo si raggiunge a piedi o con il bus navetta gratuito disponibile dalle ore 20:00 presso le scuole di Via Canevate in Galbiate

DOVE – presso la Chiesa di San Michele al Monte Barro; in caso di maltempo gli spettacoli si terranno la sera successiva

ORARIO – ore 21:30

INFO – Parco del Monte Barro Telefono: +39 0341 542266 Email: info@parcobarro.it Sito web: www.parcobarro.it



LAORCA

EVENTO – FESTA DI LAORCA

DOVE – Via Oratorio S. Giuseppe

INFO – https://www.facebook.com/FestaDiLaorca/



LA VALLETTA BRIANZA

EVENTO – GALA’ ROSSINIANO MUSICISTI ALL’OPERA in occasione del 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini

DOVE – presso l’Antica Chiesa Via C. Cantù, 1 in località Perego

ORARIO – 21:00

INFO – Assocazione Culturale Pelasus Telefono: +39 339 3424593 Email: info@associazionepelagus.it Sito web: www.associazionepelagus.it



LIERNA

EVENTO – LA REGINA NEL CASTELLO Rievocazione storica ispirata alla leggenda del breve soggiorno in prigionia di Adelaide di Borgogna, personaggio storico realmente esistito alla fine del primo millennio. 14 Luglio ore 15:00 apertura del villaggio medievale; ore 18:00 apertura cucine; inizio dello spettacolo all’imbrunire. 15 Luglio giochi medioevali nel giardino del Castello.

DOVE – presso la Località Castello

INFO – Pro Loco Lierna Telefono: +39 338 2046991 Email: Sito web: www.prolocolierna.it



MALGRATE

EVENTO – MOSTRA IN RICORDO DI PIETRO VASSENA

DOVE – presso la “Quadreria Bovara-Reina” in via San Dionigi, 8

ORARIO – Fino al 22 luglio. il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00. Per i gruppi organizzati e le scuole, solo con visite guidate o attività didattiche, con prenotazione obbligatoria il mercoledì dalle 9:00 alle 13:00.

INFO – Luce Nascosta Telefono: +39 329 0470041 Email: mostravassena@gmail.com Sito web: www.lucenascosta.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – FESTIVAL LETTERARIO

DOVE – presso Piazza Leonardo Da Vinci

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – FESTA DELLA PALLAVOLO 3 giorni dedicati ai tornei di volley

DOVE – presso Piazza del Mercato

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



ROGENO

EVENTO – FESTA DELLA BIRRA

DOVE – presso area Mercatoria

INFO – Pro Loco Rogeno Telefono:+39 031 876432



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – MOSTRA D’ARTE

DOVE – presso la Sala Polifunzionale Lido Comunale

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MOTENO

EVENTO – NOTTE SHAKESPEARIANA

DOVE – presso Villa Rosa (Via della Vittoria, 4)

ORARIO – ore 19:00

INFO – Comune di Molteno Telefono: +39 031 3573811 Email: protocollo@comune.molteno.lc.it Sito web: www.comune.molteno.lc.it



PRIMALUNA

EVENTO – FESTA DEGLI ALPINI Cena con degustazione di piatti tipici

DOVE – presso la Località Contra

ORARIO – ore 18:00

INFO – Comune di Primaluna Telefono: +39 0341 980253 Sito web: www.comune.primaluna.lc.it



VARENNA

EVENTO – THE MUSIC OF… DJ FABIO

DOVE – presso Olivedo

ORARIO – ore 21:00

INFO – Ufficio Turistico di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com



DOMENICA 15 LUGLIO

LECCO

EVENTO – FESTA DELLA CROCE PIZZO ERNA a cura degli Alpini Bonacina

DOVE – presso Piani d’Erna

ORARIO – ore 21:30

INFO – Gruppo Alpini di Lecco Telefono: +39 0341 2111052 Email: Sito web: www.analecco.it



LECCO

EVENTO – DA ARES AD ANTARES, UN LUGLIO DA RICORDARE Proiezione in cupola

DOVE – presso il Planetario di Lecco in Corso Matteotti, 32

ORARIO – ore 16:00

COSTO – € 6,00 intero, € 4,00 ridotto

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – TRIATHLON SPRINT CITTÀ DI LECCO 17^ edizione

DOVE – presso Lungo lago e vari luoghi della città

ORARIO – ore 9:30

INFO – Spartacus Events Telefono: Email: spartacus@triathlonlecco.it Sito web: www.spartacusevents.com



LECCO

EVENTO – VISITE GUIDATE AL CONVENTO E ALLA CHIESA DI PESCARENICO

DOVE – presso Piazza Padre Cristoforo

ORARIO – dalle 15:00 alle 18:00

INFO – Parrocchia San Materno Telefono: +39 0341 364143



ABBADIA LARIANA

EVENTO – MERCATINO DI PRODOTTI LOCALI

DOVE – presso il Lungolago ORARIO – dalle 9:00 alle 19:00

INFO – Comune di Abbadia Lariana Telefono: +39 0341 731241 Email: Sito web: www.comune.abbadia-lariana.lc.it



BARZIO

EVENTO – ESTATE A BARZIO Ore 9:00 presso la Formaggeria Carozzi “Escursione culturale”: “Nava, l’altra via tra Barzio e Introbio” a cura di Experience Valsassina Outdoor (Telefono: +39 331 8185327, Email: info@evoturism. com, Sito web: www.evoturism.com). Dalle 10:30 alle 14:30 “Triathlon del boscaiolo” presso Concedo al Chiosco “Al 68”

ORARIO – dalle 10:30 alle 14:30

INFO – Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Email: Sito web: www.comune.barzio.lc.it



BARZANO’

EVENTO – MANGIAMO IL MONDO Cene etniche; piatti tipici da Marocco, Germania, Mali, Korea. Rassegna culinaria internazionale estiva dove sarà possibile gustare i piatti tradizionali del mondo cucinati da cittadini stranieri residenti nel comune di Barzanò.

DOVE – presso la Baita degli Alpini

ORARIO – ore 19:30

COSTO – € 10,00

INFO – Comune di Barzanò Telefono: +39 039 921301 Email: Sito web: www.comune.barzano.lc.it



BARZANO’

EVENTO – MERCATINO “SVUOTA SOFFITTE” 2018 Gli spazi espositivi verranno assegnati dalle ore 8:00

DOVE – presso Piazza del Mercato

ORARIO – dalle 9:00 alle 17:00

INFO – Comune di Barzanò Telefono: +39 039 9213025 Email: Sito web: www.comune.barzano.lc.it



CALOLZIOCORTE

EVENTO – COMMERCIANTE PER UN GIORNO – 7^ edizione

DOVE – presso zona Lavello

ORARIO – dalle ore 8:30

INFO – Pro Loco Calolziocorte Telefono: +39 0341 630956



CASARGO

EVENTO – FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE Processione, seguita da spettacolo pirotecnico

ORARIO – ore 20:30

INFO – Comune di Casargo Telefono: +39 0341 840123 Email: www.comune.casargo.lc.it



CASATENOVO

EVENTO – LA VALLE DELLA NAVA TRA MONASTERI E BORGHI

Escursione all’interno di Sei in Brianza – “Camminando con le Pro Loco – Tra saperi e sapori di Brianza, Lario e Valsassina 2018”, per promuovere un nuovo modello di scoperta del territorio. Lunghezza percorso di 4,5 km

DOVE – ritrovo presso centro La Colombina in Piazza della Pace a Casatenovo

ORARIO – ritrovo ore 8:30; rientro ore 13:00

INFO – Pro Loco Casatenovo Telefono: +39 335 5723114 Email: proloco.casatenovo@gmail.com Sito web: www.seiinbrianza.it



COLICO

EVENTO – MERCATINO VINTAGE

DOVE – presso Piazza Lago ORARIO – dalle 9:00 alle 22:00

INFO – Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Email: Sito web: www.comune.colico.lc.it



COLICO

EVENTO – FESTA D’ESTATE

DOVE – presso PalaLegnone

ORARIO – dalle 19:00 alle 24:00

INFO – Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Email: Sito web: www.comune.colico.lc.it



COLICO

EVENTO – CAFFE’ DEL FESTIVAL All’interno del “Festrival Musica sull’Acqua 2018”

DOVE – presso l’Hotel Risi in Via Lungolago Polti, 1

ORARIO – ore 18:30

COSTO – ingresso libero

INFO – Festival Musica sull’Acqua Telefono: +39 334 9277571 Email: info@festivalmusicasullacqua.org Sito web: www.festivalmusicasullacqua.org



COLICO

EVENTO – WAR 1918 – 2018 – LA GUERRA AL FORTE Un weekend in compagnia dei soldati dei due fronti contrapposti in un evento rievocativo per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Per l’occasione non ci saranno visite guidate, ma previo pagamento del biglietto, si potrà entrare e visitare liberamente il Forte. Ogni stanza avrà un presidio di rievocatori da osservare.

DOVE – presso il Forte Montecchio Nord in Via alle Torri, 8

ORARIO – dalle ore 9:30 alle 18:00

INFO – Forte Montecchio Nord Telefono: +39 0341 940322 Email: info@fortemontecchionord.it Sito web: www.fortemontecchionord.it



CREMENO

EVENTO – MERCATINI DELL’HOBBISTICA

DOVE – presso Piazza Santa Maria nella frazione di Maggio

ORARIO – dalle 8:30 alle 18:00

INFO – Comune di Cremeno Telefono: +39 0341 996113 Email: Sito web: www.comune.cremeno.lc.it



IMBERSAGO

EVENTO – “IL MERCATINO DELL’ANTICO 2018” Il Mercatino dell`Antico è una delle manifestazioni tra le più importanti gestite dalla Pro Loco. Istituito dal Comune di Imbersago nel 1992, si svolge nel centro del Paese. Un mercatino che si può vedere e rivedere conoscendo personalmente gli espositori che ritornano puntualmente ogni terza domenica del mese.

DOVE – presso Piazza Garibaldi ORARIO – dalle 9:00 alle 18:00

INFO – Proloco Imbersago Telefono: Email: info@prolocoimbersago.it Sito web: www.prolocoimbersago.it



INTROBIO

EVENTO – TUTTAUNALTRAFESTA Dalle 10:00 alle 19:00 laboratori per bambini; stand e prodotti dell’ economia solidale e mostra fotografica “Giro tondo, gioca il mondo”; ore 14:30 musica con il gruppo “Elpisis”; ore 17:00 spettacolo con i trampolieri del teatro dell’Aleph.

DOVE – presso Via Valleggio ORARIO – dalle 10:00 alle 19:00

INFO – Comune di Introbio Telefono: +39 0341 980219 Email: Sito web: www.comune.introbio.lc.it



LAORCA

EVENTO – FESTA DI LAORCA

DOVE – Via Oratorio S. Giuseppe

INFO –<a href=”https://www.facebook.com/FestaDiLaorca/”> https://www.facebook.com/FestaDiLaorca/</a>



LIERNA

EVENTO – LA REGINA NEL CASTELLO Rievocazione storica ispirata alla leggenda del breve soggiorno in prigionia di Adelaide di Borgogna, personaggio storico realmente esistito alla fine del primo millennio. 14 Luglio ore 15:00 apertura del villaggio medievale; ore 18:00 apertura cucine; inizio dello spettacolo all’imbrunire. 15 Luglio giochi medioevali nel giardino del Castello.

DOVE – presso la Località Castello

INFO – Pro Loco Lierna Telefono: +39 338 2046991 Email: Sito web: www.prolocolierna.it



NIBIONNO

EVENTO – IL GIARDINO DEL RE Spettacolo burattini e attrice. All’interno della “19^ Rassegna Provinciale di Teatro dei Burattini”

DOVE – presso l’Oratorio San Giuseppe nella frazione di Cibrone. In caso di maltempo indicazioni in loco

ORARIO – ore 21:00

COSTO – gratuito

INFO – Il Cerchio Tondo Telefono: +39 338 5940134 Email: Sito web: www.ilcerchiotondo.it



OSNAGO

EVENTO – SHAMAN SHOWMAN

Togo/Italia, voce, chitarra, loop station. All’interno di “Suoni mobili 2018”.

DOVE – presso il cortile di Villa de Capitani in Via Pinamonte; in caso di maltempo presso lo Spazio de André in Via Giacomo Matteotti

ORARIO – ore 18:00 COSTO – evento gratuito, consigliata donazione minima di € 2,00

INFO – Suoni Mobili Telefono: +39 331 4519922 Email: info@suonimobili.it Sito web: www.suonimobili.it



PRIMALUNA

EVENTO – FESTA DEGLI ALPINI A seguire degustazione di piatti tipici

DOVE – presso la Località Contra ORARIO – ore 11:00

INFO – Comune di Primaluna Telefono: +39 0341 980253 Email: Sito web: www.comune.primaluna.lc.it



VARENNA

EVENTO – MERCATO DEL BIOLOGICO E DELL’ARTIGIANATO

DOVE – presso Piazza San Giorgio

ORARIO – dalle 8:00 alle 18:00

INFO – Ufficio Turistico di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com Sito web: www.varennaturismo.com



VARENNA

EVENTO – S…PUNTI DI JAZZ A VARENNA Flight Band

DOVE – presso Villa Cipressi ORARIO – ore 21:00

INFO – Ufficio Turistico di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com Sito web: www.varennaturismo.com