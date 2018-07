LECCO – Ecco gli eventi previsti in città e nei paesi in provincia per questo fine settimana

SABATO 21 LUGLIO

LECCO

EVENTO – CORRADO BONOMI A REGOLA D’ARTE

DOVE – Galleria Melesi in Via Mascari, 54

ORARIO – fino al 22 settembre, dalle 16:00 alle 19:00 (mese di agosto e altri orari su appuntamento)



LECCO

EVENTO – RUOTA PANORAMICA Ruota panoramica alta 30 metri da cui sarà possibile dominare lo splendido scenario offerto dalla città.

DOVE – presso il Monumento ai Caduti su Lungo Lario Isonzo

ORARIO – Fino al 26 agosto

COSTO – intero € 5,00, bambini fino ai 12 anni € 4,00, gratis bambini fino ai 3 anni I

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



BALLABIO

EVENTO – GRIGNE ART ROCK un vaggio nel micromondo delle rocce per scoprire la bellezza delle Grigne e delle Dolomiti in bellissime fotografie di rocce scattate al microscopio

DOVE – presso l’ufficio turistico ai Piani Resinelli

ORARIO – Fino al 29 luglio. sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

INFO – Progetto Dolomiti Art Rock Telefono: +39 045 6082259 Email: Sito web: www.dolomitiartrock.com



BARZIO

EVENTO – APERITIVO CON L’AUTORE

DOVE – presso Palazzo Manzoni

ORARIO – ore 17:00

INFO – Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Sito web: www.comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – GIOKIAMO LABORATORIO DI BOLLE E GIOCHI PARACADUTE

DOVE – presso Concenedo (Chiosco Al 68)

ORARIO – ore 18:00

INFO – Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Sito web: www.comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – GOSPEL NIGHT

DOVE – presso Tensostruttura

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Sito web: www.comune.barzio.lc.it



BELLANO

EVENTO – AGONI IN CONTRADA 14^ edizione A seguire musica in contrada

DOVE – in Via Manzoni; in caso di maltempo presso il Palasole

INFO – Pro Loco Bellano Sito web: www.prolocolario.it



CASSAGO BRIANZA

EVENTO – TRA LA LUNA E LE STELLE In Via Nazario Sauro Gianluca Alzati concerto e Boomerang Band anni 70/80/90; in Via Visconti Dj set; In Piazza Visconti Latin night; in Viale Rimembranze G Point music machine cover band. Presenti anche gonfiabili per bambini, mercato hobbisti, street food e cibi del mondo.

INFO – Comune di Cassago Brianza Telefono: +39 039 921321 Sito web: www.comune.cassago.lc.it



CIVATE

EVENTO – SETRATA CANORA MUSIC FANTASY

DOVE – presso Piazza Padri Antichi

INFO – Comune di Civate Telefono: +39 0341 213111 Sito web: www.comune.civate.lc.it



COLICO

EVENTO – FESTA DEL VOLONTARIO

DOVE – presso PalaLegnone

ORARIO – dalle 18:00 alle 24:00

INFO – Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Sito web: www.comune.colico.lc.it



COLICO

EVENTO – TESORI IN SOFFITTA

DOVE – presso Piazza Lago

ORARIO – ore 8:00

INFO – Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Email: Sito web: www.comune.colico.lc.it



CESANA BRIANZA

EVENTO – FESTA ALPINA

Tutte le sere srà in funzione il servizio bar ristorante

DOVE – presso il Parco Roccolo

INFO – Comune di Cesana Brianza Telefono: +39 0341 655673



CREMENO

EVENTO – MOSTRA DI SCULTURE LIGNEE

DOVE – presso Villa Carnevali

ORARIO – dalle 16:00 alle 22:00

INFO – Comune di Cremeno Telefono: +39 0341 996113 Sito web: www.comune.cremeno.lc.it



DERVIO

EVENTO – MEZZA…NOTTE BIANCA Mercatini, mostre, giro in “Lucia”, musica dal vivo, possibilità di provare canoa o tavola s.u.p., esibizioni…

DOVE – presso il centro del Paese

ORARIO – dalle 18:00

INFO – Comune di Dervio Telefono: +39 0341 806411 Email: info@comune.dervio.lc.it Sito web: www.dervio.org



ERVE

EVENTO – FESTA “VALDERFEST” servizio bar pizzeria; musica con dj

INFO – Pro Loco Erve Email: proerve@libero.it



ESINO LARIO

EVENTO – ESINO BLOCK ROCK

Street Boulder per le strade di Esino Lario. Ore 12:00: Aperta iscrizioni. Ore 14: 30: Inizio gara. Ore 18:30: Fine gara. Ore 19:00: Finali

INFO – Sig. Davide Telefono: +39 334 8908828 Sito web: www.esinolario.org



GARBAGNATE MONASTERO

EVENTO – SPETTACOLO TEATRALE

DOVE – presso il parcheggio della chiesa; in caso di pioggia presso la palestra

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Garbagnate Monastero Telefono: +39 031 850032 Sito web: www.comune.garbagnate-monastero.lc.it



INTROBIO

EVENTO – MERCATINO PRODOTTI DI ARTIGIANATO E BIOLOGICI

DOVE – presso Piazza Cavour

ORARIO – dalle 9:00 alle 19:00

INFO – Comune di Introbio Telefono: +39 0341 980219 Sito web: www.comune.introbio.lc.it



INTROBIO

EVENTO – OBIETTIVO SUL CIELO

DOVE – presso Villa Migliavacca in Via Vittorio Emanuele, 6

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Introbio Telefono: +39 0341 980219 Sito web: www.comune.introbio.lc.it



MALGRATE

EVENTO – MOSTRA IN RICORDO DI PIETRO VASSENA

DOVE – presso la “Quadreria Bovara-Reina” in via San Dionigi, 8

ORARIO – Fino al 22 luglio. il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00. Per i gruppi organizzati e le scuole, solo con visite guidate o attività didattiche, con prenotazione obbligatoria il mercoledì dalle 9:00 alle 13:00.

INFO – Luce Nascosta Telefono: +39 329 0470041 Email: mostravassena@gmail.com Sito web: www.lucenascosta.it



MALGRATE

EVENTO – LA NOTTE ROSSA Oltre 40 Ferrari sul lungolago di Malgrate e scuola guida gratuita con mini Ferrari per tutti i bambini

DOVE – presso il Lungolago

ORARIO – dalle 17:00

INFO – ProLoco di Malgrate Telefono: Email: prolocomalgrate@gmail.com



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – FESTIVAL LETTERARIO

DOVE – presso Piazza Leonardo Da Vinci

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – LEO CALLONE Partenza Staffetta Guinness dei Primati

DOVE – presso la Zona Lago

ORARIO – ore 9:00

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – REGATA OTTO ALLE OTTO

DOVE – presso la Zona Lago, Lido Comunale

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MARGNO

EVENTO – ALPIGIANO PER UN GIORNO incontri per bambini e adulti

DOVE – presso l’oasi faunistica Pian delle Betulle ed Alpeggi

ORARIO – ore 10:00

INFO – Turismo in Valsassina Telefono: +39 0341 910144 Email: turismo@valsassina.it Sito web: www.valsassinalavalledeiformaggi.it



MONTEVECCHIA

EVENTO – GLI ANIMALI DELLA NOTTE Una passeggiata quasi notturna nei boschi di Valfredda. Le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone organizzano visite guidate nei luoghi più belli ed interessanti dell’area protetta.

DOVE – il luogo di partenza verrà comunicato all’atto della prenotazione

ORARIO – ritrovo ore 21:00 COSTO: € 3,00; gratuito per i bambini fino a 12 anni. Uscita a numero chiuso con prenotazione obbligatoria via mail.

INFO – Gevcurone Telefono: Email: gev@parcocurone.it Sito web: www.gevcurone.it



MONTEVECCHIA

EVENTO – NOTTE BIANCA Musica dal vivo; spettacolo del mago “Tornado” ore 19:30, 20:15, 21:00 e 21:45; esibizioni di danza; dalle 18:00 alle 24:00 visite a Villa Agnesi; ore 22:00 visita guidata al Santuario; mostra di quadri dei pittori locali. Cibo e drink per tutti i gusti, hobbisti artigiani alimentari, animazione truccabimbi, palloncini, giro sul pony, giostra dei cigni.

DOVE – presso Montevecchia alta

ORARIO – dalle 18:00 alle 2:00

INFO – Pro Loco Montevecchia Telefono: +39 039 9467702 – +39 392 1863690 Email: eventi@promontevecchia.it Sito web: www.promontevecchia.it



MONTICELLO BRIANZA

EVENTO – QWANQWA Musica moderna e tradizionale dell’ Etiopia; prima e dopo il concerto sarà possibile fare la “Visita Visionaria, primavera e estate” con le cuffie wireless. All’interno di “Suoni mobili 2018”.

DOVE – presso Villa Greppi in Via Monte Grappa, 21; in caso di maltempo presso le Scuderie di Villa Greppi

ORARIO – ore 21:30 COSTO: evento gratuito, consigliata donazione minima di € 2,00

INFO – Suoni Mobili Telefono: +39 331 4519922 Email: info@suonimobili.it Sito web: www.suonimobili.it



PRIMALUNA

EVENTO – RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE 47^ edizione Gruppo 160° anniversario Organo Serassi

DOVE – presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo

ORARIO – ore 21:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Rassegna Organistica Valsassinese Telefono: – Email: rassegnaorganisticavalsassina@gmail.com Sito web: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it



ROGENO

EVENTO – GRAN GALA SOTTO LE STELLE

DOVE – presso area Mercatoria

INFO – Pro Loco Rogeno Telefono:+39 031 876432



SIRONE

EVENTO – SERATA MUSICALE “Red Vasco Tributo Band” Organizzata da Rock Cafè

DOVE – presso Piazza Risorgimento

ORARIO – ore 21:30

INFO – Comune di Sirone Telefono: +39 031 850174 Email: Sito web: www.comune.sirone.lc.it



VARENNA

EVENTO – NOTTURNA IN BICI SUL FIUME ADDA

DOVE – presso il Sagrato della Chiesa di San Giorgio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Ufficio Turistico di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com



DOMENICA 22 LUGLIO

LECCO

EVENTO – CREATIVAMENTE Mercatino della creatività

DOVE – presso il Lungolago, dopo il bar Imbarcadero

ORARIO – dalle 9:00 alle 19:00

INFO – Lombardia eventi Telefono: +39 371 3692887 Email: lombardiaeventi94@gmail.com



LECCO

EVENTO – IL GRANDE PIANO Coreografie, animazioni e danze su una tastiera lunga sei metri suonata con i piedi

DOVE – presso Piazza XX Settembre

ORARIO – dalle 10:00 alle 19:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – LECCO JAZZ FESTIVAL, PIANOFORTI IN CITTA’ “SUONAMI”

DOVE – vari luoghi della città

ORARIO – intera giornata

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



BALLABIO

EVENTO – FESTA DELLA CROCE ROSSA VALSASSINA Momenti ludici, informativi, pranzo, cena e momento musicale in serata

DOVE – presso il Parco Grignetta

ORARIO – ore 10:00

INFO – Comune di Ballabio Telefono: +39 0341 530111 Email: info@comune.ballabio.lc.it Sito web: www.comune.ballabio.lc.it



BARZIO

EVENTO – GONFIABILIANDIA CASTELLO DISNEY E MUSICA LIVE CON “FREAKY JAM”

DOVE – presso Concenedo (Chiosco Al 68)

ORARIO – ore 15:30

INFO – Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Email:Sito web: www.comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – UN RAGNO IN SUD AMERICA Luigino Airoldi, alpinista, presenta con proiezioni di immagini

DOVE – presso Palazzo Manzoni

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Sito web: www.comune.barzio.lc.it



BELLANO

EVENTO – FIERA PRODOTTI TIPICI

INFO – Pro Loco Bellano Sito web: www.prolocolario.it

BELLANO

EVENTO – A COLAZIONE CON… All’interno del “Festival Musica sull’Acqua 2018”

DOVE – presso Piazza Santa Marta

ORARIO – ore 9:30

INFO – Festival Musica sull’Acqua Telefono: +39 334 9277571 Email: info@festivalmusicasullacqua.org Sito web: www.festivalmusicasullacqua.org



CASATENOVO

EVENTO – TRENO MERCI La chitarra, il cumbis, bouzuki di Roberto Zanisi incontrano le percussioni di Fabien Guyot, musicista del trio Violinos Barbares. All’interno di “Suoni mobili 2018”.

DOVE – presso la chiesina di Santa Giustina in Via Castello

ORARIO – ore 18:30

COSTO: evento gratuito, consigliata donazione minima di € 2,00. Posti limitati si consiglia la prenotazione sul sito web

INFO – Suoni Mobili Telefono: +39 331 4519922 Email: info@suonimobili.it Sito web: www.suonimobili.it



COLICO

EVENTO – IL CURIOSANDO

DOVE – presso Piazza Lago

ORARIO – ore 9:00

INFO – Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Sito web: www.comune.colico.lc.it



COLICO

EVENTO – FESTIVAL MUSICA SULL’ ACQUA Musica Classica Latino Americana

DOVE – presso l’Auditorium Michele Ghisla

ORARIO – ore 21:00

INFO – Festival Musica sull’Acqua Telefono: +39 334 9277571 Email: info@festivalmusicasullacqua.org Sito web: www.festivalmusicasullacqua.org



CREMENO

EVENTO – MERCATINI HOBBISTICA

DOVE – presso Piazza Europa

ORARIO – dalle ore 8:30 alle ore 18:00

INFO – Comune di Cremeno Telefono: +39 0341 996113 Email: info@comune.cremeno.lc.it Sito web: www.comune.cremeno.lc.it



CREMENO

EVENTO – MOSTRA DI SCULTURE LIGNEE

DOVE – presso Villa Carnevali

ORARIO – dalle 16:00 alle 22:00

INFO – Comune di Cremeno Telefono: +39 0341 996113 Email: Sito web: www.comune.cremeno.lc.it



ERVE

EVENTO – FESTA “VALDERFEST” servizio bar pizzeria; musica con dj

INFO – Pro Loco Erve Telefono: – Email: proerve@libero.it



ESINO LARIO

EVENTO – FESTA DEL CAI BAITELLO DEL CASIS A cura del CAI

DOVE – presso il Museo delle Grigne in Via Montefiori, 19

ORARIO – dalle 18:00 alle 20:30

INFO – Comune di Esino Lario Telefono: +39 0341 860111 Email: info@comune.esinolario.it Sito web: www.comune.esinolario.lc.it



GALBIATE

EVENTO – LA FANCIULLA E IL SULTANO concerto per clarinetto, corno, flauto, oboe e fagotto, all’interno del festival musicale “Le voci di Spirabilia”

DOVE – presso la chiesa incompiuta di San Michele sul Monte Barro

ORARIO – ore 17:00

INFO – Associazione Spirabilia Telefono: +39 328 5421918 – +39 347 0533843 Email: spirabiliaquintet@yahoo.it Sito web: www.spirabilia.it



INTROBIO

EVENTO – SCOPRIRSI DOWN

DOVE – presso Villa Migliavacca in Via Vittorio Emanuele, 6

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Introbio Telefono: +39 0341 980219 Email: Sito web: www.comune.introbio.lc.it



MALGRATE

EVENTO – MOSTRA IN RICORDO DI PIETRO VASSENA

DOVE – presso la “Quadreria Bovara-Reina” in via San Dionigi, 8

ORARIO – Fino al 22 luglio. il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00. Per i gruppi organizzati e le scuole, solo con visite guidate o attività didattiche, con prenotazione obbligatoria il mercoledì dalle 9:00 alle 13:00.

INFO – Luce Nascosta Telefono: +39 329 0470041 Email: mostravassena@gmail.com Sito web: www.lucenascosta.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – MOSTRA DELL’ANTIQUARIATO

DOVE – presso Piazza Italia

ORARIO – dalle 9:00 alle 20:00

INFO – ProLoco Mandello Telefono: +39 0341 732912 Email: mandello@prolocolario.it Sito web: www.prolocolario.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – FESTIVAL LETTERARIO

DOVE – presso Piazza Leonardo Da Vinci

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



PASTURO

EVENTO – FESTA DELLA COA Pranzo all’aperto e musica. Ore 9:00: corsa in montagna con partenza dall’Albergo Grigna a Pasturo; ore 9:00: gara in mountainBike con partenza in trasferimento dal Piazzale di Baiedo; ore 12.00: Santa Messa presso il Crocefisso all’Alpe Coa e a seguire ristoro con salsicce e polenta taragna. Nel pomeriggio attività dedicate ai più piccoli tra cui lo spettacolo musicale “Canti e voci della tradizione meneghina” con la Banda Scala di Mandello del Lario.

DOVE – presso località Alpe Coa

COSTO: Le iscrizioni potranno essere effettuate unicamente online

INFO – Comune di Pasturo Telefono: +39 0341 919705 Email: Sito web: www.comune.pasturo.lc.it



VALMADRERA

EVENTO – “MERCATINO DELLE PULCI” Per la stagione 2018, il Mercatino delle Pulci di Valmadrera si terrà la quarta e la quinta domenica del mese, da gennaio a novembre escluso agosto, per un totale di 13 appuntamenti!

DOVE – presso Via Molini – Piazzale del Mercato di Valmadrera

INFO – Mercatino delle Pulci di Valmadrera Telefono: +39 347 6295548 Email: ugt@turismovalmadrera.it Sito web: www.turismovalmadrera.it/portale