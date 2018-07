LECCO- Di seguito gli eventi in città e nei paesi in provincia organizzati per il fine settimana

SABATO 28 LUGLIO

LECCO

EVENTO – RUOTA PANORAMICA Ruota panoramica alta 30 metri da cui sarà possibile dominare lo splendido scenario offerto dalla città.

DOVE – presso il Monumento ai Caduti su Lungo Lario Isonzo

ORARIO – Fino al 26 agosto

COSTO – intero € 5,00, bambini fino ai 12 anni € 4,00, gratis bambini fino ai 3 anni I

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – SOLSTIZIO LECCHESE Esposizione degli scatti fotografici di Mauro Lanfranchi dedicati alla montagna

DOVE – lungo le mura del vallo e in Municipio

ORARIO – Fino al 20 agosto

INFO – www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – CORRADO BONOMI A REGOLA D’ARTE

DOVE – Galleria Melesi in Via Mascari, 54

ORARIO – fino al 22 settembre, dalle 16:00 alle 19:00 (mese di agosto e altri orari su appuntamento)



LECCO

EVENTO – ROBERT DOISNEAU Pescatore di immagini

DOVE – Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre

ORARIO – sabato e domenica dalle 1000alle 18:00

INFO – www.museilecco.org



LECCO

EVENTO – SI FA PRESTO A DIRE ACQUA!

DOVE – studio bibliografico Maitre in via Bovara

ORARIO – dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30

INFO – Sito web antoniodaura47@gmail.com



LECCO

EVENTO – HEART

DOVE – Toore Viscontea in Piazza XX settembre

ORARIO – Fino al 29 luglio dalle 15:00 alle 18:00

INFO – www.museilecco.org



LECCO

EVENTO – IL GRANDE PIANO coreografie, animazioni e danze su una tastiera lunga sei metri suonata con i piedi

DOVE – Piazza XX settembre

ORARIO – Dalle 10:00 alle 19:00

INFO – www.comunelecco.it



LECCO

EVENTO – ITLUG Esposizione costruzioni Lego

DOVE – Polo Territoriale di Lecco

ORARIO – dalle 14:00 alle 20:00

INFO – lecco.itlug.org



BARZAGO

EVENTO – FESTA GIOVANI

DOVE – Centro sportivo area feste

INFO – www.comune.barzago.it



BARZIO

EVENTO – GENESIAN music live

DOVE – il chiosco Al 68 località Concenedo

ORARIO – 18:00

INFO – kwww. comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – 80 roba

DOVE – il chiosco Al 68 località Concenedo

ORARIO – 21:00

INFO – www. comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – RASSEGNA ORGANISTICA VALTELLINESE

DOVE – Chiesa di Sant’Alessandro

ORARIO – 21:00

INFO – www.rassegnaorganisticavaltellinese.it



BARZIO

EVENTO – XI CONVEGNO SULLA FAMIGLIA

DOVE – Casa parrocchiale

ORARIO – Dalle 9:00 alle 13:00

INFO – www.aippc.net



BELLANO

EVENTO – MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA

DOVE – Chiesa di San Nicolao in via San Nicolao 9

ORARIO – dalle 10:30 alle 18:30

INFO – www.camaver.it



BELLANO

EVENTO – TELETHON CUP cena tipica e musica

DOVE – Palasole

INFO – www.prolocolario.it



CESANA BRIANZA

EVENTO – FESTA ALPINA con servizio bar e ristorante

DOVE – Parco Roccolo



CIVATE

EVENTO – LA VITA DENTRO I MARGINI concerto di Arturo Fracassa

DOVE – zona lago isella

ORARIO – 21:30

INFO – www.comune.civate.lc.it



CIVATE

EVENTO – 53^ ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE AVIS

DOVE – zona lago Isella

INFO – www.comune.civate.lc.it



COLICO

EVENTO – FESTA DI SAN FILIPPO A OLGIASCA

DOVE – frazione di Olgiasca

ORARIO – dalle 19:00 alle 24:00

INFO – www.comune.colico.lc.it



COLICO

EVENTO – IL CURIOSANDO

DOVE – Piazza Lago

ORARIO – 9:00

INFO – www.comune.colico.lc.it



COLICO

EVENTO – FESTA DEL CORPO MUSICALE DI VILLATICO

DOVE – Palagnone

INFO – www.comune.colico.lc.it



CREMENO

EVENTO – ORCHESTRA SPETTALO BEPPE E DANY BAND

DOVE – Piazza Europa

ORARIO – 21:00

INFO – www.comune.cremeno.lc.it



ERVE

EVENTO – PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO “4 PASSI TRA IL VERDE E… I SAPORI DI ERVE”

DOVE – Sala Consiliare

ORARIO – 21:00

INFO – proerve@libero.it



INTROBIO

EVENTO – FESTA DEL MIRTILLO

DOVE – tensiostruttura in via Valleggio

ORARIO – 19:00

INFO – www.comune.introbio.lc.it



LIERNA

EVENTO – LIERNA IN FESTA

INFO – www.lierna.net



MANDELLO DEL LARIO

Spettacoli di intrattenimento e musicali

EVENTO – FESTA DI CASA COMUNE

DOVE – Piazza del mercato

INFO – www.mandellodellario.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – INCONTRO CON VITTORIO SGARBI

DOVE – Teatro de andrè

ORARIO – 21:00

INFO – turismo@mandellolario.it



MARGNO

EVENTO – SPETTACOLO SUMMER SHOW

DOVE – piazzale funivia

ORARIO – 21:00

INFO – www.montagnelagodicomo.it



OGGIONO

EVENTO – MARATONA LETTERARIA Lettura integrale dei Promessi Sposi informa itinerante

DOVE – sala consiliare in piazza Garibaldi

ORARIO – 10:30

INFO – biblioteca@comune.oggiono.lc.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – ARTE IN COMUNE

DOVE – Sala consigliare

ORARIO – dalle 8:30 alle 12:30

INFO – www.comune.olgiatemolgora.lc.it



OLGINATE

EVENTO – CINEMA ALL’APERTO

DOVE – Villa Sirtori

ORARIO – 21:15

INFO – www.comune.olginate.lc.it



OLIVETO LARIO

EVENTO – LUCIE Trofeo Arnaldo Mondonico

DOVE – Frazione Onno

ORARIO – 21:00

INFO – www.gruppomanzonianolucie.it



PERLEDO

EVENTO – FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO

DOVE – presso la chiesa di San Martino

ORARIO – 21:00

INFO – www.bellagiofestival.com



TACENO

EVENTO – ARESTE PAGANOS E I GIGANTI spettacolo burattini

DOVE – centro sportivo Biorca, in caso di maltempo oratorio

ORARIO – 21:00

INFO – www.ilcerchiotondo.it



VARENNA

EVENTO – STREET FOOD

DOVE – Giardini di Olivedo

ORARIO – dalle 11: 00 alle 20:00

INFO – varennaturismo@gmail.com



DOMENICA 29 LUGLIO

LECCO

EVENTO – CREATIVAMENTE

DOVE – Lungolago, dopo il bar Imbarcadero

ORARIO – dalle 9:00 alle 19:00

INFO – www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – ITLUG Esposizione costruzioni Lego

DOVE – Polo Territoriale di Lecco

ORARIO – dalle 10:00 alle 18:00

INFO – lecco.itlug.org



BARZAGO

EVENTO – FESTA GIOVANI

DOVE – Centro sportivo area feste

INFO – www.comune.barzago.it



BARZIO

MERCATINO DI HOBBISTICA E ARTIGIANATO E STREET FOOD

DOVE – presso Tensostruttura

ORARIO – Intera giornata

INFO –Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Sito web: www.comune.barzio.lc.it



BELLANO

MERCATINO ARTI E SAPORI DEL NORD

DOVE – presso il lungolago

INFO – Sito web: www.prolocolario.it



BELLANO

EVENTO – MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA

DOVE – Chiesa di San Nicolao in via San Nicolao 9

ORARIO – dalle 10:30 alle 18:30

INFO – www.camaver.it



CASATENOVO

EVENTO – FLOWER POWER Un mix di rock, folk, psichedelia e improvvisazioni. All’interno di “Suoni mobili 2018”.

DOVE – presso la chiesina di Santa Margherita in Via G. Parini

ORARIO – tre performance alle ore 17:30, 18:15 e 19: 00

COSTO: evento gratuito, consigliata donazione minima di € 2,00. Posti limitati si raccomanda la prenotazione sul sito web

INFO –Suoni Mobili Telefono: +39 331 4519922 Email: info@suonimobili.it Sito web: www.suonimobili.it



CESANA BRIANZA

EVENTO – FESTA ALPINA con servizio bar e ristorante

DOVE – Parco Roccolo



CIVATE

EVENTO – 53^ ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE AVIS

DOVE – zona lago Isella

INFO – www.comune.civate.lc.it



CIVATE

EVENTO – CONCERTO CANI SCIOLTI

DOVE – presso zona lago Isella

ORARIO – ore 21:30

INFO –Comune di Civate Telefono: +39 0341 213111 Email: info@comune.civate.lc.it Sito web: www.comune.civate.lc.it



COLICO

EVENTO – VIP IN PIAZZA…I SEGRETI SVELATI

DOVE – presso PalaLegnano

ORARIO – ore 18:00

INFO –Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Email: Sito web: www.comune.colico.lc.it



COLICO

EVENTO – TESORI IN SOFFITTA

DOVE – Piazza Lago

ORARIO – 8:00

INFO – www.comune.colico.lc.it



COLICO

EVENTO – EL GIR DEL DOSS XXXII assalto al Monte Legnone

DOVE – presso la Frazione Olgiasca

ORARIO – dalle 8:00 alle 12:00

INFO –Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Email: Sito web: www.comune.colico.lc.it



CREMENO

EVENTO – LIVE MUSIC

DOVE – Cima Campelli

ORARIO – 11:00

INFO – www.analecco.it



ESINO LARIO

FESTA IN ORTANELLA A cura della Pro Loco

DOVE – presso il Museo delle Grigne

ORARIO – ore 21:00

INFO –Pro Loco Esino Lario Telefono: +39 344 1194351, +39 346 0577252 Email: prolocoesinolario@outlook.com Sito web: www.comune.esinolario.lc.it



INTROBIO

MERCATINO SOTTO LA TORRE

DOVE – presso Via alla Torre ORARIO – dalle 9:00 alle 19.00 COSTO: INFO –Comune di Introbio Telefono: +39 0341 980219 Email: Sito web: www.comune.introbio.lc.it



LIERNA

EVENTO – LIERNA IN FESTA

INFO – www.lierna.net



MORTERONE

EVENTO – PRESENTAZIONE DEL LIBRO DIETA ALPINA Nel pomeriggio (ore 15:00) proiezione filmato “Pane e vento” e dimostrazione di caseificazione. Pranzo presso Costa del Palio con degustazione di formaggi prodotti in alpeggio

DOVE – presso Costa del Palio

ORARIO – ore 11:00

INFO –Turismo in Valsassina Telefono: +39 0341 910144 Email: turismo@valsassina.it Sito web: www.valsassinalavalledeiformaggi.it



OGGIONO

EVENTO – MARATONA LETTERARIA Letttura integrale dei Promessi Sposi informa itinerante

DOVE – sala consiliare in piazza Garibaldi

INFO – www.comune.oggiono.lc.it



PREMANA

EVENTO – GIIR DI MONT 26^ edizione dalle 6:30 alle 7:30 ritiro pettorali; ore 7:50 partenza mini giir di mont di 20 km; ore 8:20 partenza giir di mont di 32 km; ore 15:00 premiazioni ufficiali.

ORARIO – dalle 6:30

COSTO: vedere sito web per costi, agevolazioni in base alla data di iscrizione e modalità di iscrizione

INFO –Giir di Mont Telefono: +39 342 1813397 Email: info@giirdimont.it Sito web: www.giirdimont.it



VALMADRERA

EVENTO – “MERCATINO DELLE PULCI” Per la stagione 2018, il Mercatino delle Pulci di Valmadrera si terrà la quarta e la quinta domenica del mese, da gennaio a novembre escluso agosto, per un totale di 13 appuntamenti!

DOVE – presso Via Molini – Piazzale del Mercato di Valmadrera

INFO –Mercatino delle Pulci di Valmadrera Telefono: +39 347 6295548 Email: ugt@turismovalmadrera.it Sito web: www.turismovalmadrera.it/portale



VARENNA

EVENTO – STREET FOOD

DOVE – Giardini di Olivedo

ORARIO – dalle 11: 00 alle 20:00

INFO – varennaturismo@gmail.com