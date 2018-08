LECCO – Di seguito gli eventi previsti in città e nei paesi in provincia per questo primo fine settimana di agosto

SABATO 4 AGOSTO

LECCO

EVENTO – SOLSTIZIO LECCHESE Esposti gli scatti fotografici di Mauro Lanfranchi dedicati alla montagna

DOVE – lungo le mura del vallo e in Municipio

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 271874 – 870 Email: urismo@comune.lecco.it Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – MERCATINO DELLE CREATIVITA’

DOVE – presso Lungolario Cesare Battisti

ORARIO – dalle 9:00 alle 22:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: 39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – CORRADO BONOMI A REGOLA D’ARTE

DOVE – presso Galleria Melesi in Via Mascari, 54

ORARIO – dalle 16:00 alle 19:00 (mese di agosto e altri orari su appuntamento)

INFO – Galleria Melesi Telefono: +39 0341 360348 – +39 348 4



BALLABIO

EVENTO – FESTA DI MEZZA ESTATE “Il Pianeta dei sogni” e “Gli amici di Chiara”

DOVE – presso il Parco Grignetta

ORARIO – fino al 05 Agosto

INFO – Pro Loco Ballabio Telefono: +39 0341 530601 Email: segreteria@prolocoballabio.it Sito web: www.prolocoballabio.it



BARZIO

EVENTO – GONFABILANDIA TRUCCABIMBI E SPETTACOLO DI MARIONETTE

DOVE – presso Concenedo (Chiosco Al 68)

ORARIO – ore 15:30

INFO – Biblioteca comunale Telefono: +39 0341 910455 Email: biblioteca@comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – AFRICAN SATURDAY Dalle ore 15:30 alle ore 16.30 visita alle mostre; ore 16.30 merenda per bambini; ore 17:00 laboratori creativi per bambini; ore 17.30 presentazione libro sull’Africa; dalle ore 19:00 alle 21:00 aperitivo etnico e concerto Bikutsi Blues Band; dalle ore 21:30 alle ore 23.30 corti in loop.

DOVE – presso Concenedo (Chiosco Al 68)

INFO – Biblioteca Comunale Telefono: +39 0341 910455 Email: biblioteca@comune.barzio.lc.it



BELLANO

EVENTO – GARGOT DE JOC. UN CARICO DI GIOCHI Parco Giochi: giochi di abilità, macchine ludiche originali da sperimentare. All’interno della rassegna “La Leggenda della Grigna” 11°edizione

DOVE – presso Santuario Madonna di Lezzeno; in caso di maltempo verrà rimandato

ORARIO – ore 14:30

INFO – Il Cerchio Tondo Telefono: +39 338 5940134 Email: ilcerchiotondo@libero.it Sito web: www.ilcerchiotondo.it



CASARGO

EVENTO – CONCERTO Banda San Dionigi di Premana

DOVE – presso Via Italia, 2

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Casargo Telefono: +39 0341 840123 Email: www.comune.casargo.lc.it



COLICO

EVENTO – SAGRA DELLA LUGANEGA CON PULENTA TARAGNA

DOVE – presso la tensostruttura Laghetto ORARIO – dalle 20:00 alle 24:00

INFO – Ufficio Turistico di Colico Telefono: +39 338 9920917 Email: turismocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it



CREMENO

EVENTO – MOSTRA PITTORICA DI GRAZIANO SCHIAVONE

DOVE – presso Villa Canali nella frazione di Maggio

ORARIO – dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle18:00

INFO – Comune di Cremeno Telefono: +39 0341 996113 Email: nfo@comune.cremeno.lc.it Sito web: www.comune.cremeno.lc.it



ERVE

EVENTO – FESTA E…STATE A ERVE

DOVE – ORARIO:COSTO: INFO – Pro Loco Erve Telefono: – Email: proerve@libero.it



ERVE

EVENTO – UNA CARTOLINA DAL RESEGONE Mostra fotografica

DOVE – presso la Sala Consigliere del Comune di Erve

INFO – Comune di Erve Telefono: +39 0341 607777 Email: erve@comune.erve.lc.it



ESINO LARIO

EVENTO – FESTA DELLA BIRRA

DOVE – presso il campo sportivo

ORARIO – dalle ore 14:00 alle ore 23:00

INFO – Comune di Esino Lario Telefono: +39 0341 860111 Email: info@comune.esinolario.it Sito web: www.comune.esinolario.lc.it



LIERNA

EVENTO – LA BIONDA NEL CASTELLO

ORARIO – Dalle 17:30 alle 24:00

INFO – https://www.facebook.com/events/1797119053675813/



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – CONCERTO IL NOSTRO CANTO D’ARGENTO Con Nino Stasi e Michelino Peluso

DOVE – presso Piazza Leonardo Da Vinci

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – MOSTRA FOTOGRAFICA PERSONALE Marcello Navarrini.

DOVE – presso la sala polif. lido comunale

INFO – comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MARGNO

EVENTO – ALPIGIANO PER UN GIORNO incontri per bambini e adulti

DOVE – presso l’oasi faunistica Pian delle Betulle e Alpeggi

ORARIO – 10:00

INFO – Turismo in Valsassina Telefono: +39 0341 910144 Email: turismo@valsassina.it Sito web: www.valsassinalavalledeiformaggi.it



MARGNO

EVENTO – SERATA COUNTRY

DOVE – presso il Piazzale del Municipio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Margno Telefono: +39 0341 840049 Email: info@comune.margno.lc.it Sito web: www.comune.margno.lc.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – ARTE IN COMUNE 2018 2° estemporanea

DOVE – presso la Sala Consigliare del Comune di Olgiate Molgora

ORARIO – dalle 8:30 alle 12:30 sab

INFO – Pro Loco Olgiate Molgora Telefono: +39 342 0054335 Email: proloco.olgiatem@libero.it



OLIVETO LARIO

EVENTO – CONCERTO D’ORGANO Parte della Rassegna Organistica “Giuseppe Zelioli”

DOVE – presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro Martire

ORARIO – ore 21:00

INFO – Associazione musicale Harmonia



TREMENICO

EVENTO – RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE 47^ edizione Organo

DOVE – presso la chiesa di Sant’Agata

ORARIO – ore 21:00

INFO – Rassegna Organistica Valsassinese Telefono: – Email: rassegnaorganisticavalsassina@gmail.com Sito web: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it



VARENNA

EVENTO – CREATIVAMENTE

DOVE – presso Piazza San Giorgio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Ufficio Turistico del Comune di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com Sito



VARENNA

EVENTO – MOSTRA NAIF 48^ edizione Inaugurazione: 18 Agosto ore 19:00 Cerimonia di chiusura: 09 Settembre ore 15:00

DOVE – presso la Chiesa di Santa Marta

INFO – Ufficio Turistico del Comune di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com



VENDROGNO

EVENTO – FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Vendrogno Telefono: +39 0341 870157 Email: info@comune.vendrogno.lc.it Sito web: www.comune.vendrogno.lc.it



DOMENICA 5 AGOSTO

LECCO

EVENTO – SOLSTIZIO LECCHESE Esposti gli scatti fotografici di Mauro Lanfranchi dedicati alla montagna

DOVE – lungo le mura del vallo e in Municipio

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 271874 – 870 Email: urismo@comune.lecco.it Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLO’ Il campanile di Lecco é, tra quelli non adiacenti alla chiesa, la seconda torre campanaria più alta d’Italia e risulta a pieno titolo tra le più alte d’Europa. Ora é possibile visitarlo, in alcune giornate e solo su prenotazione.

In caso di cattivo tempo, per la sicurezza dei visitatori, le visite possono essere sospese senza preavviso.

DOVE – ritrovo presso il sagrato della Basilica di San Nicolò

ORARIO – 16:30, 16:50, 17:10, 17:30

COSTO: salita ad offerta libera con prenotazione obbligatoria

INFO – Gruppo Volontari Il Matitone Telefono: +39 371 1758132 Email: info@campaniledilecco.it Sito web: www.campaniledilecco.it



BALLABIO

EVENTO – FESTA DI MEZZA ESTATE “Il Pianeta dei sogni” e “Gli amici di Chiara”

DOVE – presso il Parco Grignetta

ORARIO – fino al 05 Agosto

INFO – Pro Loco Ballabio Telefono: +39 0341 530601 Email: segreteria@prolocoballabio.it Sito web: www.prolocoballabio.it



BARZIO

EVENTO – GIOKIAMO SPETTACOLO DI GIOCOLERIA

DOVE – presso Concenedo (Chiosco Al 68)

ORARIO – ore 16:00

INFO – Biblioteca comunale Telefono: +39 0341 910455 Email: biblioteca@comune.barzio.lc.it



COLICO

EVENTO – SAGRA DELLA LUGANEGA CON PULENTA TARAGNA

DOVE – presso la tensostruttura Laghetto

ORARIO – dalle 20:00 alle 24:00

INFO – Ufficio Turistico di Colico Telefono: +39 338 9920917 Email: turismocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it



CREMENO

MOSTRA PITTORICA DI GRAZIANO SCHIAVONE

DOVE – presso Villa Canali nella frazione di Maggio

ORARIO – dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle18:00

INFO – Comune di Cremeno Telefono: +39 0341 996113 Email: nfo@comune.cremeno.lc.it Sito web: www.comune.cremeno.lc.it



BARZIO

EVENTO – INCONTRO CON L’AUTRICE CHIARA FRUGONI ” “Bambini nel Medioevo, sopravvivere, un’impresa difficile”

DOVE – presso Palazzo Manzoni

ORARIO – ore 21:00

INFO – Biblioteca comunale Telefono: +39 0341 910455 Email: biblioteca@comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – MERCATINO DI HOBBISTICA E ARTIGIANATO

DOVE – presso Tensostruttura ORARIO – Intera giornata

INFO – Biblioteca comunale Telefono: +39 0341 910455 Email: biblioteca@comune.barzio.lc.it



BOSISIO PARINI

EVENTO – ANIMAZIONE ITINERANTE

ORARIO – ore 17:00 a seguire ROBIN HOOD E IL CASTELLO DI NOTTINGHAM Spettacolo di attori, pupazze e sagome All’interno della “19^ Rassegna Provinciale di Teatro dei Burattini”

DOVE – presso il Parco Precampel, zona lago (In caso di maltempo in palestra)

INFO – Il Cerchio Tondo Telefono: +39 338 5940134 Sito web: www.ilcerchiotondo.it



COLICO

EVENTO – MERCATINO ESTIVO

DOVE – presso il centro paese

ORARIO – dalle 8:00 alle 14:00

INFO – Ufficio Turistico di Colico Telefono: +39 338 9920917 Email: turismocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it



COLICO

EVENTO – TIME TO… DANCE – DANCING SHOW Spettacolo dedicato alla danza

DOVE – presso Piazza Lago ORARIO – dalle 21:00 alle 24:00

INFO – Ufficio Turistico di Colico Telefono: +39 338 9920917 Email: turismocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it



ERVE

EVENTO – SAGRA DELLA POLENTA 25^ edizione Ore 10:00 sfilata dei bersaglieri; dalla mattina passeggiate a cavallo e prove di abilità con macchine a pedali per tutti; ore 12:30 apertura ristorante; ore 17:00 concerto bersaglieri presso la cappella degli Alpini; ore 21:15 Bastian Cuntrari cover band Van de Sfroos

COSTO: consigliata la prenotazione per il pranzo presso la Cassa della festa o tel. +39 0341 607700 (dalle 16:00 alle 19:30)

INFO – Pro Loco Erve Telefono: – Email: proerve@libero.it



ERVE

EVENTO – UNA CARTOLINA DAL RESEGONE Mostra fotografica

DOVE – presso la Sala Consigliere del Comune di Erve

INFO – Comune di Erve Telefono: +39 0341 607777 Email: erve@comune.erve.lc.it



INTROBIO

EVENTO – FESTA DELLA MADONNA DI BIANDINO

DOVE – presso il Santuario della Val Biandino

COSTO: gratuito

INFO – Comune di Introbio Telefono: +39 0341 980219 Email: info@comune.introbio.lc.it Sito web: www.comune.introbio.lc.it



MORTERONE

EVENTO – MORTERONE, TRA PRATI, BOSCHI, ARTE E RITROVATI SAPORI Prenotazione obbligatoria. Escursione all’interno di Valsassina a piedi – “Camminando con le Pro Loco – Tra saperi e sapori di Brianza, Lario e Valsassina 2018”, per promuovere un nuovo modello di scoperta del territorio.

DOVE – ritrovo presso Piazzale della Pro Loco

ORARIO – ritrovo ore 9:00; rientro ore 16:30

INFO – Pro Loco Morterone Telefono: +39 338 3200962 Email: cristi.invernizzi@gmail.com



VARENNA

EVENTO – CONCERTO DELL’ORGANISTA FRANZ GUNTHNER (GERMANIA) All’interno del “Circuito Organistico Internazionale in Lombardia” 19^ edizione

DOVE – presso la Chiesa di San Giorgio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Agimus Lombardia Telefono: +39 0341 815160 Email: info@agimuslombardia.com Sito web: www.agimuslombardia.com



VARENNA

EVENTO – S…PUNTI DI JAZZ A VARENNA Filippo Monico

“Omaggio a Paul Motian”

DOVE – presso la Piazzetta al Prato

ORARIO – ore 21:00

INFO – Ufficio Turistico del Comune di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com



VARENNA

EVENTO – RASSEGNA ORGANISTICA INTERNAZIONALE XXIX edizione

DOVE – presso la Chiesa San Giorgio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Agimus Lombardia Telefono: +39 0341 815160 Email: info@agimuslombardia.com Sito web: www.agimuslombardia.com



VENDROGNO

EVENTO – CINEMA SOTTO LE STELLE… E CHE CINEMA! “Vittoria e Abdul”

DOVE – presso la zona manifestazioni; in caso di maltempo presso il salone

ORARIO – ore 21:30

INFO – Comune di Vendrogno Telefono: +39 0341 870157