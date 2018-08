LECCO – Di seguito gli eventi previsti per questo fine settimana in città e nei paesi in provincia

SABATO 18 AGOSTO

LECCO

EVENTO – A TESTA IN SU! Festival delle meraviglie ad alta quota con spettacoli e performance di danzatori, trampolieri e figuranti. Circo e dintorni

DOVE – presso il Centro Città

ORARIO – ore 11:00, ore 16:00 e ore 21:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email:Sito web: www.comune.lecco.it



COLICO

DOVE – presso Piazza Lago

ORARIO – dalle 18:00 alle 24:00

INFO – Ufficio Turistico di Colico Telefono: +39 338 9920917 Email: turismocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it http://www.turismocolico.it



BARZIO

EVENTO – ANIMAZIONE PER BAMBINI

DOVE – presso Località Concenedo (Chiosco AI 68)

ORARIO – ore 16:00

INFO – Biblioteca comunale Telefono: +39 0341 910455 Email: biblioteca@comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – KARAOKE

DOVE – presso Tensostruttura

ORARIO – ore 21:00

INFO – Biblioteca comunale Telefono: +39 0341 910455 Email: biblioteca@comune.barzio.lc.it



BELLANO

EVENTO – GRAN GALA DELLA LIRICA

DOVE – presso l’Eliporto

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Bellano Telefono: +39 0341 821124 Sito web: www.comune.bellano.lc.it



COLICO

EVENTO – MERCATINO “TESORI IN SOFFITTA”

DOVE – presso passeggiata Parco Giochi

ORARIO – dalle 8:00 alle 22:00

INFO – Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Email: Sito web: www.comune.colico.lc.it



CREMENO

EVENTO – PREMIO INTERNAZIONALE “ENRICA CREMONESI” All’interno della rassegna “Tra Lago e Monti – 31^ edizione”

DOVE – presso la Chiesa di Santa Maria Nascente, nella frazione di Maggio

ORARIO – 21:15

INFO – Comune di Cremeno Telefono: +39 0341 996113 Email: Sito web: www.comune.cremeno.lc.it



MARGNO

EVENTO – RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE 47^ edizione Violino e organo

DOVE – presso la chiesa di San Bartolomeo

ORARIO – ore 21:00

INFO – Rassegna Organistica Valsassinese Email: rassegnaorganisticavalsassina@gmail.com Sito web: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it



MORTERONE

EVENTO – BENEDIZIONE DELL’ALPE

DOVE – presso l’Agriturismo “Costa del Palio”

ORARIO – ore 12:00

INFO – Comune di Morterone Telefono: +39 0341 531191 Sito web: www.comune.morterone.lc.it



MORTERONE

EVENTO – PERCORSI DELLA TRANSUMANZA Festa dell’alpeggio IX edizione gara cani da lavoro

DOVE – presso l’Agriturismo “Costa del Palio”

INFO – Comune di Morterone Telefono: +39 0341 531191 Email: Sito web: www.comune.morterone.lc.ithttp://www.comune.morterone.lc.it

VARENNA

EVENTO – MOSTRA NAIF 48^ edizione

DOVE – presso la Chiesa di Santa Marta

INFO – Ufficio Turistico del Comune di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com



VARENNA

EVENTO – CONCERTO ORGANISTA JEAN PAUL IMBERT (FRANCIA) All’interno del “Circuito Organistico Internazionale in Lombardia” 29^ edizione

DOVE – presso la Chiesa di San Giorgio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Agimus Lombardia Telefono: +39 0341 815160 Email: info@agimuslombardia.com Sito web: www.agimuslombardia.com



DOMENICA 19 AGOSTO

LECCO

EVENTO – AGGRATIS FEST! MI METTO IN GIOCO CON TE! Tornei di pallavolo e basket

DOVE – presso Piazza Garibaldi ORARIO – ore 15:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email:Sito web: www.comune.lecco.it



BARZIO

EVENTO – MERCATINO DI HOBBISTICA E ARTIGIANATO

DOVE – presso Tensostruttura

ORARIO – intera giornata

COSTO: Ingresso gratuito

INFO – Biblioteca comunale Telefono: +39 0341 910455 Email: biblioteca@comune.barzio.lc.it



BELLANO

EVENTO – MERCATINO ARTI E SAPORI DEL NORD

DOVE – presso il Lungolago

INFO – Comune di Bellano Telefono: +39 0341 821124 Sito web: www.comune.bellano.lc.it



COLICO

EVENTO – FESTA DI SANT’ ELENA Pranzo, giochi, intrattenimento; in caso di maltempo la festa si svolgerà regolarmente

DOVE – presso la Località di Fontanedo

ORARIO – dalle 11:00

INFO – Ufficio Turistico di Colico Telefono: +39 338 9920917 Email: turismocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it



COLICO

EVENTO – MERCATINO VINTAGE

DOVE – presso Piazza Lago ORARIO – dalle 9:00 alle 22:00

INFO – Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Email: Sito web: www.comune.colico.lc.it



MORTERONE

EVENTO – PERCORSI DELLA TRANSUMANZA Festa dell’alpeggio IX edizione gara cani da lavoro

DOVE – presso l’Agriturismo “Costa del Palio”

INFO – Comune di Morterone Telefono: +39 0341 531191 Email: Sito web: www.comune.morterone.lc.it



IMBERSAGO

EVENTO – IL MERCATINO DELL’ANTICO 2018 Il Mercatino dell`Antico è una delle manifestazioni tra le più importanti gestite dalla Pro Loco. Istituito dal Comune di Imbersago nel 1992, si svolge nel centro del Paese. Un mercatino che si può vedere e rivedere conoscendo personalmente gli espositori che ritornano puntualmente ogni terza domenica del mese.

DOVE – presso Piazza Garibaldi ORARIO – dalle 9:00 alle 18:00

INFO – Proloco Imbersago Telefono: Email: info@prolocoimbersago.it Sito web: www.prolocoimbersago.it



INTROBIO

EVENTO – KARAOKE PER VILLA SERENA

DOVE – presso Piazza Cavour

ORARIO – ore 20:30

INFO – Comune di Introbio Telefono: +39 0341 980219 Email: Sito web: www.comune.introbio.lc.it



MORTERONE

EVENTO – PALIO DELLE CONTRADE

DOVE – presso La Pro Loco di Morterone (Piazza Chiesa,2)

ORARIO – ore 15:00

INFO – Pro Loco di Morterone Telefono: +39 331 8766587 Email: Sito web: cristi.invernizzi@gmail.com



VARENNA

EVENTO – MERCATO DEL BIOLOGICO E DELL’ARTIGIANATO

DOVE – presso Piazza San Giorgio

ORARIO – dalle 8:00 alle 18:00

INFO – Ufficio Turistico del Comune di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com



VARENNA

EVENTO – MOSTRA NAIF 48^ edizione Inaugurazione: 18 Agosto ore 19:00 Cerimonia di chiusura: 09 Settembre ore 15:00

DOVE – presso la Chiesa di Santa Marta

INFO – Ufficio Turistico del Comune di Varenna Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com