LECCO – Cari lettori, si avvicina il periodo più magico dell’anno! Quanti di voi stanno già preparando gli addobbi natalizi nelle proprie case? Per chi ha voglia di uscire un po’ in cerca di divertimento o regali ecco gli eventi del week-end in programma a Lecco e nei paesi in provincia.

SABATO 1 DICEMBRE

LECCO

EVENTO – VILLAGGIO DI NATALE

DOVE – presso Piazza Cermenati

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – GLI ALBERI MONUMENTALI

Terzo appuntamento con il progetto didattico “Esploriamo l’arte”

DOVE – presso Via Azzone Visconti, 12

ORARIO – inaugurazione ore 11:00

INFO – Galleria Bellinzona Telefono: +39 339 7454708

Email: info@galleriabellinzona.it



LECCO

EVENTO – NIGHT RIDER

DOVE – Cirolo Libero Pensiero

ORARIO – 21.30

INFO – https://www.facebook.com/events/200204920871197/



LECCO

EVENTO – IL MAGICO ZECCHINO D’ORO

DOVE – Teatro il Cenacolo Francescano

ORARIO – 16:00

INFO – https://www.facebook.com/events/283037202318730/



LECCO

EVENTO – BURNING DISCO AND FRIENDS

DOVE – Red Lecco

ORARIO – 23:00

INFO – https://www.facebook.com/events/277678089551924/



LECCO

EVENTO – QUANDO LA LUNA ERO IO

DOVE – Planeario di Lecco

ORARIO – Dalle 10:00 alle 12:00

INFO – https://www.facebook.com/events/192356874935948/



LECCO

EVENTO – PISTA DI PATTINAGGIO – INAUGURAZIONE

DOVE – Piazza Garibaldi

ORARIO – Dalle 15:30 alle 22:00

INFO – https://www.facebook.com/events/2268924540005856/



LECCO

EVENTO – IL SABATO DEI BAMBINI Gruby il maialino spaziale (consigliato ai bambini dai 3 ai 7 anni)

DOVE – presso Palazzo Belgiojoso – Civico Planetario in Corso Matteotti, 32

ORARIO – ore 15:00, 16:30

COSTO: € 6,00, ridotto € 4,00

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584; +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – INSIEME CON LA MUSICA 2018/2019 “Ciaikovsky oltre la Patetica”; il repertorio sinfonico. Parte seconda

DOVE – presso la Fondazione Borsieri in Via San Nicolò, 8

ORARIO – ore 16:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Cameristica Telefono: Email: cameristica@cameristica.it Sito web: www.camerisitca.it



LECCO

EVENTO – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “QUANDO LA LUNA ERO IO” DI LUIGI GARLANDO L’autore, Luigi Garlando, dialoga con l’astronomo Stefano Covino.

DOVE – presso Palazzo BelgiojosoCivico Planetario in Corso Matteotti, 32

ORARIO – ore 10:00

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584; +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – IL MAGICO ZECCHINO D’ORO All’interno di “Quattro Decibel – III edizione”

DOVE – presso il Teatro Cenacolo Francescano in Piazza Cappuccini, 3

ORARIO – ore 16:00

COSTO: € 15,00

INFO – Cenacolo Francescano Telefono: +39 0341 372329 Email: info@teatrocenacolofrancescano.it Sito web: www. teatrocenacolofrancescano.it



LECCO

EVENTO – CONCERTO DI THE NIRO Previa prenotazione

DOVE – presso la Sala Conferenze in Piazza Garibaldi, 4

ORARIO – ore 21:30

INFO – Confcommercio Telefono: +39 0341 360172 (Discoshop, prenotazione); +39 0341 356911 Email: Sito web: www.confcommerciolecco. it



LECCO

EVENTO – PETITE MESSE SOLENELLE DI GIACOMO ROSSINI All’interno di “Nativitas 2018 – I Cori Lombardi cantano il Natale”

DOVE – presso la Basilica di San Nicolò

ORARIO – ore 21:00

INFO – Accademia Corale di Lecco Sito web: www.accademiacoralelecco. it



CALOLZIOCORTE

EVENTO – NOTTE BIANCA A CALOLZIOCORTE Percorso enogastronomico ed eventi vari

DOVE – presso Piazza Vittorio Veneto, Corso Dante e Via Galli

ORARIO – dalle 20:00 alle 24:00

INFO – Comune di Calolziocorte Telefono: +39 0341 641480



CASATENOVO

EVENTO – MATTINO TRA STORIE E AVVENTURE Letture 0-3 anni

All’interno di “Ti racconto una storia”

DOVE – presso Via Castelbarco, 7

ORARIO – ore 10:30

INFO – Biblioteca di Casatenuovo Telefono: +39 039 9202959 Email: biblioteca@comune. casatenovo.lc.it



CIVATE

EVENTO – COLAZIONE CON L’AUTORE: Letture dal libro “Il drago non mi fa paura”. All’interno della rassegna culturale “Estate di San Martino” 27^ edizione

DOVE – presso la Biblioteca Civica in Via Ca’ Nova, 1

ORARIO – ore 11:15

INFO – Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino Telefono: +39 0341 240724 Email: cultura@comunitamontana.lc. it Sito web: www.comunitamontana.lc. it



CIVATE

EVENTO – NATALE AL PELLEGRINO Il teatro delle ombre mette in scena “La leggenda dei Corni di Canzo”. A seguire brindisi natalizio e scambio degli auguri.

DOVE – presso la Casa del Pellegrino in Piazza Antichi Padri

ORARIO – ore 21:00

INFO – Luce Nascosta Telefono: +39 334 1334856 Email: lucenascosta@gmail.com Sito web: www.lucenascosta.it



COLICO

EVENTO – CAFE BELLE EPOQUE Sul palco l’atmosfera dei Café chantant parigini. All’interno di “Autunno a teatro”

DOVE – presso l’Auditorium M. Ghisla in Via alle Torri

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Colico Telefono: +39 0341 934711 Email: turismocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it



GALBIATE

EVENTO – COSI’, SU DUE PIEDI

Calzolai, ciabattini e zoccolai in Brianza e nel Lecchese

DOVE – presso MEAB in Località

Camporeso

ORARIO – dalle 9:00 alle 12:30 il martedì, mercoledì e venerdì; dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 il sabato e la domenica

INFO – Museo Etnografico dell’ Alta Brianza Telefono: +39 0341 240193 Sito web: www.meabparcobarro.

weebly.com



GALBIATE

EVENTO – LE BELLE LETTURE Rassegna di letture ad alta voce dedicate alla lingua italiana

Fiabe campane

A seguire incontro col pubblico

DOVE – presso la Biblioteca Civica Giuseppe Panzeri in Via Giuseppe Alessandrini

ORARIO – ore 15:30

INFO – Piccoli idilli Telefono: +39 338 3668167; +39 348 8556258 Email: info@piccoliidilli.it Sito web: www.piccoliidilli.it



LOMAGNA

EVENTO – CONCERTO DI NATALE All’interno di “Nativitas 2018 – I Cori Lombardi cantano il Natale”

DOVE – presso la Chiesa Santi Pietro e Paolo

ORARIO – ore 21:00

INFO – U.S.C.I. Lombardia Telefono: +39 349 8270258 Email: info@uscilombardia.it Sito web: www.uscilombardia.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – CONCORSO GIO’ MADONNARI All’interno di “Magico Natale 2018”

Per bambini di scuola primaria

DOVE – presso la Palestra della Scuola Media Alessandro Volta

ORARIO – ore 14:00

INFO – Comune di Mandello del Lario Telefono: +39 0341 708111; +39 0341 702318 Email: info@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – GRAN GALÀ DELL’OPERETTA con Elena D’Angelo. All’interno della rassegna teatrale “Città di Mandello” 2^ edizione

DOVE – presso il Cinema Teatro Fabrizio de Andrè in Via Leonardo da Vinci

ORARIO – ore 21:00

COSTO: € 18,00 biglietto singolo oppure abbonamento € 100,00 acquistabile presso la ProLoco oppure online sul sito www.ideainpiu.it

INFO – ProLoco di Mandello Telefono: +39 0341 732912 Email: mandello@prolocolario.it Sito web: prolocolario.it



MERATE

EVENTO – UN GIARDINO DI ARANCI FATTO IN CASA Merate III Festival Nazionale

DOVE – presso l’Auditorium Comunale in Piazza degli Eroi

ORARIO – ore 21:00

INFO – Ronzinante teatro Telefono: +39 335 5254536 Email: info@ronzinante.org Sito web: www.ronzinante.org



MONTEVECCHIA

EVENTO – BUON NATALE MONTEVECCHIA – 25^ edizione

Sabato 01 Dicembre: ore 16:00 illuminiamo il Natale in Piazza Agnesi con i canti di Natale dei bambini di Montevecchia

Servizio navetta attivo domenica dalle 14:00 parcheggio 4 strade

DOVE – presso Montevecchia Alta

INFO – Proloco di Montevecchia Telefono: +39 392 1863690 Email: eventi@promontevecchia.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – LETTURE AD ALTA VOCE

Per famiglie e bambini fino ai 3 anni Tutti i sabati

DOVE – presso la Biblioteca Comunale Don Dozio in Vicolo

Solferino, 6

ORARIO – dalle 10:30 alle 11:30

INFO – Comune do Olgiate Molgora Sito web: www.comune.olgiatemolgora.lc.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – LABORATORIO DELLE BEFANE A partire dai 6 anni

Prenotazione obbligatoria

DOVE – presso Via Stazione, 20

ORARIO – ore 14:30

COSTO: € 12,00 per i materiali

INFO – Bibioteca di Olgiate Molgora Telefono: +39 039 9911254 Email: biblioteca@comune. olgiatemolgora.lc.it Sito web: www.comune. olgiatemolgora.lc.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – PORTE E FINESTRE

Mostra collettiva

DOVE – presso la Sala Consiliare del Comune di Olgiate Molgora

INFO – Pro Loco Olgiate Molgora Telefono: +39 342 0054335



OLGINATE

EVENTO – GLI ANIMALI Per bambini dai 4 ai 7 anni.

Letture animate e laboratorio creativo

DOVE – presso la Biblioteca Civica di Olginate, in Piazza Marchesi d’Adda,1

ORARIO – ore 10:30

INFO – Biblioteca di Olginate Telefono: +39 0341 681222

VALMADRERA

EVENTO – FAHRENHEIT 2018 – OGNI UOMO E’ UN LIBRO

DOVE – Via Fatebenefratelli

ORARIO – 21:00

INFO – https://www.facebook.com/events/2237839356497310/?event_time_id=2237839379830641



VERDERIO

EVENTO – BRIANZA CLASSICA XV edizione Natale Barocco

DOVE – presso Via Santi Nazaro e Celso

ORARIO – ore 21:00

INFO – Brianza Classica Telefono: +39 339 8862993 Email: info@brianzaclassica.it Sito web: www.brianzaclassica.it



DOMENICA 2 DICEMBRE

LECCO

EVENTO – BANCARELLE DI NATALE

DOVE – presso Viale Dante

ORARIO – dalle 8:00 alle 19:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – IL CIELO DI DICEMBRE Proiezione in cupola. A cura del Gruppo Astrofili Deep Space

DOVE – presso Palazzo Belgiojoso – Civico Planetario in Corso Matteotti, 32

ORARIO – ore 16:00

COSTO: € 6,00, ridotto € 4,00

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584; +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – VISITE GUIDATE A VILLA MANZONI A richiesta e solo con almeno 8 partecipanti, al costo aggiuntivo di € 4,00 a persona, sarà possibile, dopo la visita di villa Manzoni, proseguire l’itinerario con escursione pedonale nel vicino rione di Pescarenico.

DOVE – presso Villa Manzoni in Via Don Guanella, 1

ORARIO – ore 15:00

COSTO: € 5,00 escluso il biglietto di ingresso al museo

INFO – Gruppo Guide Lecco Telefono: +39 347 6235504 Email: guide.lecco@alice.it



LECCO

EVENTO – LA VIE EN ROSE

DOVE – Teatro Il Cenacolo

ORARIO – 17:30

INFO – https://www.facebook.com/events/928232194033940/



LECCO

EVENTO – MOSTRA PRESEPI

DOVE – Palazzo delle Paure Lecco

ORARIO – 13:00

INFO – https://www.facebook.com/events/1962864237129308/



BOSISIO PARINI

EVENTO – MERCATINO DI NATALE Nel corso della giornata sono previsti, oltre al mercato, momenti di animazione per i bambini e non solo.

ORARIO – dalle 10:00 alle 18:00

INFO – Pro Loco Bosisio Parini Telefono: +39 031 865437 Email: segreteria@prolocobosisio.it Sito web: www.prolocobosisio.it

GALBIATE

EVENTO – COSI’, SU DUE PIEDI

Calzolai, ciabattini e zoccolai in Brianza e nel Lecchese

DOVE – presso MEAB in Località

Camporeso

ORARIO – dalle 14:00 alle 18:00

INFO – Museo Etnografico dell’ Alta Brianza Telefono: +39 0341 240193 Sito web: www.meabparcobarro.weebly.com



GALBIATE

EVENTO – IL MERCATINO DI NATALE Presso Piazza Don Gnocchi dalle 9:00 alle 18:00 mercatino; dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 addobbo dell’Albero di Natale; presso Largo Indipendenza “polenta taragna per tutti” dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 9:00 alle 18:00 i gruppi di volontariato incontrano i cittadini

INFO – Proloco Galbiate Telefono: +39 347 2157996 Sito web: www.prolocogalbiate.it



GALBIATE

EVENTO – CONCERTO DI NATALE All’interno di “Nativitas 2018 – I Cori Lombardi cantano il Natale”

DOVE – presso la Chiesa Parrocchiale

ORARIO – ore 16:00

INFO – U.S.C.I. Lombardia Telefono: +39 349 8270258 Email: info@uscilombardia.it Sito web: www.uscilombardia.it



LOMAGNA

EVENTO – ANIMA E CORPO spettacolo di musica e parole per riflettere sul fenomeno sempre più attuale della violenza di genere.

DOVE – presso la Sala Auditorium in Via Roma, 2

ORARIO – ore 21:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Teatro al Cubo Telefono: +39 347 0098024 Email: teatroalcubo21@gmail.com



MERATE

EVENTO – “SICUREZZA E’ LIBERTA’ ” – Terrorismo e immigrazione: contro la fabbrica della paura All’interno di “Leggermente Off, 10^ edizione”

DOVE – presso presso l’auditorium di Piazza degli Eroi

ORARIO – ore 21:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Confcommercio Lecco Telefono: +39 0341 356911 Email: marketing@ascom.lecco.it Sito web: www.confcommerciolecco.it



MONTEVECCHIA

EVENTO – CELEBRAZIONI DI MARIA GAETANA AGNESI. VISITA DELLA VILLA

Visita accompagnata alla scoperta della bellissima villa rococò degli Agnesi di Montevecchia. I partecipanti verranno coinvolti in uno story-telling sulla sua straordinaria vita e sulle sue grandi opere. La visita si svolgerà anche in caso di maltempo, la villa è riscaldata; la durata della visita è di circa 90 minuti

DOVE – presso Largo Gaetana Agnesi, 2

ORARIO – ore 15:30

COSTO: € 10,00 a persona con prenotazione obbligatoria

INFO – Villago Telefono: +39 338 3090011 – +39 320 4731613 Email: info@villago.it Sito web: www.villago.it



PREMANA

EVENTO – MERCATINI DI NATALE

DOVE – per le vie del centro storico

INFO – Proloco Premana Telefono: +39 347 0098024 Email: info@prolocopremana.it Sito web: www.prolocopremana.it



ROBBIATE

EVENTO – LA DOMENICA DELLE STELLE Mercatini di Natale, dell’artigianato e delle curiosità, trenino turistico e villaggio degli elfi, cioccolateria, ufficio postale di Babbo Natale, trippa e castagne a cura degli alpini. Ore 9:00 apertura mercatini e partenza trenino, ore 9:15 alla ricerca di Babbo Natale, ore 10:30 estrazione a sorpresa, ore 14:30 concerto del corpo musicale robbiatese, ore 17:30 accensione albero e presepe con le autorità

DOVE – presso Piazza della Chiesa

ORARIO – dalle 8:30

INFO – Proloco Robbiate Telefono: +39 340 5822475 Email: prolocorobbiate.info@gmail. com



VALMADRERA

EVENTO – FAHRENHEIT 2018 – OGNI UOMO E’ UN LIBRO

DOVE – Via Fatebenefratelli

ORARIO – Dalle 20:00 alle 23:59

INFO – https://www.facebook.com/events/2237839356497310/?event_time_id=2237839379830641