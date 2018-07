LECCO – Gli eventi del fine settimana a Lecco e nei paesi della provincia

SABATO 7 LUGLIO

LECCO

EVENTO – CORRADO BONOMI A REGOLA D’ARTE

DOVE – Galleria Melesi in Via Mascari, 54

ORARIO – fino al 22 settembre, dalle 16:00 alle 19:00 (mese di agosto e altri orari su appuntamento)



LECCO

EVENTO – SOLSTIZIO LECCHESE Esposti gli scatti fotografici di Mauro Lanfranchi dedicati alla montagna

DOVE – lungo le mura del vallo e in Municipio

ORARIO – fino al 20 Agosto

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 271874 – 870 Email: turismo@comune.lecco.it Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – SI FA PRESTO A DIRE ACQUA! mostra fotografica di Antonio D’Aura

DOVE – presso lo Studio Bibliografico G. Maitre in Via Bovara, 19

ORARIO – tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30

INFO – Studio Bibliografico G. Maitre Telefono: +39 349 6593612 Email: studiobiblioculturale@hotmail.com



LECCO

EVENTO – IL SABATO DEI BAMBINI Attività per aspiranti astronauti

DOVE – presso il Planetario di Lecco in Corso Matteotti, 32

ORARIO – ore 15:00 e 16:30 COSTO: € 6,00 intero, € 4,00 ridotto

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – CONCERTO DEL CORPO MUSICALE G.BRIVIO

DOVE – presso Rione di Laorca ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



BALLABIO

EVENTO – GRIGNE ART ROCK un vaggio nel micromondo delle rocce per scoprire la bellezza delle Grigne e delle Dolomiti in bellissime fotografie di rocce scattate al microscopio

DOVE – presso l’ufficio turistico ai Piani Resinelli

ORARIO – fino al 29 Luglio sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

INFO – Progetto Dolomiti Art Rock Telefono: +39 045 6082259 Email: Sito web: www.dolomitiartrock.com



BARZIO

EVENTO – RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE 47^ edizione

Concerto di inaugurazione. Pueri Cantores Sancti Nicolai (Polonia)

DOVE – presso la chiesa di Sant’Alessandro

ORARIO – ore 21:00

INFO – Rassegna Organistica Valsassinese Telefono: – Email: rassegnaorganisticavalsassina@gmail.com Sito web: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it



BARZIO

EVENTO – CORPO MUSICALE S.CECILIA DI BARZIO, FESTA DELLA MUSICA 2° EDIZIONE

DOVE – presso Via Roma, 40

ORARIO – intera giornata

INFO – Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Email: – Sito web: www.comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – GONFIABILIANDIA TRUCCABIMBI E LABORATORIO CREATIVO

DOVE – presso Concenedo (Chiosco Al 68)

ORARIO – ore 15:30

INFO – Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Email: – Sito web: www.comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – APERITIVO CON L’AUTORE “GRAMMATICA DELLA MANO DESTRA” L’autore Lorenzo Zumbo dialoga con Claudia Farina – Seguirà aperitivo

DOVE – presso Palazzo Manzoni ORARIO – ore 17:00

INFO – Biblioteca di Barzio Telefono: +39 0341 910455 Email: biblioteca@comune.barzio.lc.it



BARZIO

EVENTO – CONCERTO DEL CORPO MUSICALE BELLANESE

DOVE – presso Palazzo Manzoni ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Email: – Sito web: www.comune.barzio.lc.it



CALOLZIOCORTE

EVENTO – E’ FESTA Spettacolo teatrale all’interno di “I luoghi dell’Adda 2018”

DOVE – presso il Monastero del Lavello; in caso di pioggia presso l’Oratorio

ORARIO – ore 21:15

INFO – I luoghi dell’Adda Telefono: +39 0341 1582439 Email: Sito web: www.teatroinvito.it



CIVATE

EVENTO – CENA MEDIEVALE Una serata all’insegna del giallo e di antichi sapori, serviti a tavola da damigelle e monaci, nell’ambiente unico del monastero di San Calocero. Avverrà un delitto e spetterà ai commensali trovare il colpevole

DOVE – presso il Chiostro di San Calocero

INFO – Comune di Civate Telefono: +39 0341 213111 Email: info@comune.civate.lc.it Sito web: www.comune.civate.lc.it



COLICO

EVENTO – CONCERTO ATELIER All’interno del “Festrival Musica sull’Acqua 2018”

DOVE – presso l’Abbazia di Piona in Via Piona, 55

ORARIO – ore 21:00

INFO – Festival Musica sull’Acqua Telefono: +39 334 9277571 Email: info@festivalmusicasullacqua.org Sito web: www.festivalmusicasullacqua.org



CREMENO

EVENTO – MERCATINI DELL’HOBBISTICA

DOVE – presso Piazza Europa

ORARIO – dalle 08:30 alle 18:00

INFO – Comune di Cremeno Telefono: +39 0341 996113 Email: Sito web: www.comune.cremeno.lc.it



ERVE

EVENTO – LA SONATA PER FLAUTO, VIOLA DA GAMBA E CLAVICEMBALO IN FRANCIA E GERMANIA

DOVE – presso la Chiesa Parrocchiale

ORARIO – ore 21:15

INFO – Pro Loco Erve Telefono: – Email: proerve@libero.it



GALBIATE

EVENTO – 4^ BARRO SKY NIGHT Ore 16:00 Barro Sky Baby; ore 19:00 Barro Double Runner

DOVE – presso Piazza della Chiesa nella frazione di Sala al Barro

INFO – Barro Skynight 2018 Telefono: – Email: segreteria@barroskynight.com Sito web: www.barroskynight.com



GALBIATE

EVENTO – ARLECCHINO TRASFORMATO DALL’AMORE All’interno di “Teatro tra natura e cultura – 3^ edizione”, commedia in atto unico La strada da Galbiate a San Michele sarà chiusa al traffico veicolare. Il luogo si raggiunge a piedi o con il bus navetta gratuito disponibile dalle ore 20:00 presso le scuole di via Canevate in Galbiate

DOVE – presso la Chiesa di San Michele al Monte Barro; in caso di maltempo gli spettacoli si terranno la sera successiva

ORARIO – ore 21:30

INFO – Parco del Monte Barro Telefono: +39 341 542266 Email: info@parcobarro.it Sito web: www.parcobarro.it



LIERNA

EVENTO – FESTA DI MUGIASCO Corpo musicale liernese

INFO – Pro Loco di Lierna Telefono: +39 338 2046991 Email: Sito web: www.lierna.net



MALGRATE

EVENTO – MOSTRA IN RICORDO DI PIETRO VASSENA

DOVE – presso la “Quadreria Bovara-Reina” in via San Dionigi, 8

ORARIO – fino al 22 Luglio 2018. il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00. Per i gruppi organizzati e le scuole, solo con visite guidate o attività didattiche, con prenotazione obbligatoria il mercoledì dalle 9:00 alle 13:00.

COSTO: gratuito

INFO – Luce Nascosta Telefono: +39 329 0470041 Email: mostravassena@gmail.com Sito web: www.lucenascosta.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – ALPINI IN FESTA

DOVE – presso Piazza Mercato

ORARIO – ore 20:30

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it www.visitmandello.it



MOLTENO

EVENTO – NOTTE BIANCA

DOVE – presso Piazza Risorgimento, Via Roma, Via Vittoria

ORARIO – ore 18:00

INFO – Comune di Molteno Telefono: +39 031 3573811 Email: protocollo@comune.molteno.lc.it Sito web: www.comune.molteno.lc.it



MONTICELLO BRIANZA

EVENTO – GRIGLIA PARTY Musica e grigliata

DOVE – presso l’area esterna della scuola media G. Casati in Via Diaz

ORARIO – ore 19:00

INFO – Comune di Monticello Telefono: +39 039 923161 Email: Sito web: www.comune.monticellobrianza.lc.it



OGGIONO

EVENTO – EL ME’ DIALETT Traduzione della versione in dialetto lecchese de “I Promessi Sposi”

DOVE – presso la Sala Consiliare in Piazza Garibaldi, 14

ORARIO – ore 10:30

INFO – Biblioteca Civica “Franco Pirola” Telefono: +39 0341 576671 Email: biblioteca@comune.oggiono.lc.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – ARTE IN COMUNE 2018 2^ estemporanea

DOVE – presso la Sala Consigliare

ORARIO – fino al 15 Settembre, dalle 8:30 alle 12:30

INFO – Pro Loco Olgiate Molgora Telefono: +39 342 0054335 Email: proloco.olgiatem@libero.it



SIRONE

EVENTO – SERATA IN BIANCO PER TELETHON con intrattenimento musicale Blue Revenge

DOVE – presso Palazzo Comunale

ORARIO – ore 20:00

INFO – Comune di Sirone Telefono: +39 031 850174 Email: Sito web: www.comune.sirone.lc.it



VALMADRERA

EVENTO – FEST IN VAL

Sabato 7 Luglio suoneranno i “Finley” dalle 21:00 alle 2:00. Domenica 8 Luglio serata calabrese con omaggio a Rino Gaetano, band “Vino Raro” ore 21: 00, danze Popolari del Sud, panini e prodotti tipici calabresi. Fest In Val non è solo musica, ma è anche street food festival. Insieme al cibo di strada gli chef on the road offriranno al pubblico una grande varietà di prodotti culinari

DOVE – presso Via Casnedi

ORARIO – dalle ore 21:00

INFO – Fest in Val Telefono: Email: info@barleyarts.com – ugt@turismovalmadrera.it Sito web: www.turismovalmadrera.it/festinval



DOMENICA 8 LUGLIO

LECCO

EVENTO – SOLSTIZIO LECCHESE

Esposti gli scatti fotografici di Mauro Lanfranchi dedicati alla montagna

DOVE – lungo le mura del vallo e in Municipio

ORARIO – Fino al 20 agosto

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 271874 – 870 Email: turismo@comune.lecco.it Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – RUOTA PANORAMICA Ruota panoramica alta 30 metri da cui sarà possibile dominare lo splendido scenario offerto dalla città.

DOVE – presso il Monumento ai Caduti su Lungo Lario Isonzo

ORARIO – Fino al 26 agosto

COSTO: intero € 5,00, bambini fino ai 12 anni € 4,00, gratis bambini fino ai 3 anni

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – HEART Uomo e ambiente

Inaugurazione venerdì 06 Luglio ore 18:00

DOVE – presso Torre Viscontea in Piazza XX Settembre, 3

ORARI: Fino al 29 Luglio da giovedì a domenica dalle 15:00 alle 18:00. In occasione della notte bianca il 21 luglio la mostra resterà aperta dalle 15:00 alle 23:00. Chiusa il lunedì (tranne Lunedì dell’Angelo), tutto il mese di agosto e principali festività (Capodanno, Pasqua, 1° maggio, Natale e Santo Stefano)

COSTO: ingresso libero

INFO – Si.MU.L. Sistema Museale Urbano Lecchese Telefono: +39 0341 481247-49 Email: segreteria.museo@comune.lecco.it Sito web: www.museilecco.org



LECCO

FANTASMAGORIE – FESTIVAL CINEMA DI ANIMAZIONE

DOVE – presso Piazza Garibaldi ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – CREATIVITY & BROCANTAGE Mercatino della creatività e del piccolo antiquariato

DOVE – presso Via del Pescatore nel rione di Pescarenico

ORARIO – dalle 10:00 alle 22:00 COSTO:

INFO – Lombardia eventi Telefono: +39 371 3692887 Email: lombardiaeventi94@gmail.com



LECCO

EVENTO – LO SPETTACOLO DEI PIANETI NEL CIELO DI LUGLIO Proiezione in cupola

DOVE – presso il Planetario di Lecco in Corso Matteotti, 32 ORARIO – ore 16:00

COSTO: € 6,00 intero, € 4,00 ridotto

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – LECCO ANTIQUARIA Mercatino dell’antiquariato

DOVE – presso Piazza XX Settembre

ORARIO – dalle 8:00 alle 19:00

INFO – Lombardia eventi Telefono: +39 371 3692887 Email: lombardiaeventi94@gmail.com



LECCO

EVENTO – SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLO’ Il campanile di Lecco é, tra quelli non adiacenti alla chiesa, la seconda torre campanaria più alta d’Italia e risulta a pieno titolo tra le più alte d’Europa. Ora é possibile visitarlo, in alcune giornate e solo su prenotazione, grazie al progetto che punta alla valorizzazione di questo monumento, un’esperienza unica che accompagnerà i partecipanti dalle fondamenta intrise di storia del vecchio torrione fino alla balconata che si trova sopra la cella campanaria e da cui si puó ammirare la spettacolare vista a 360 gradi sulla città, il lago e le montagne circostanti.

In caso di cattivo tempo, per la sicurezza dei visitatori, le visite possono essere sospese senza preavviso.

DOVE – ritrovo presso il sagrato della Basilica di San Nicolò

ORARIO – 17:00; 17:20; 17:40; 18:00

COSTO: salita ad offerta libera con prenotazione obbligatoria

INFO – Gruppo Volontari Il Matitone Telefono: +39 371 1758132 Email: info@campaniledilecco.it Sito web: www.campaniledilecco.it



LECCO

EVENTO – VISITE GUIDATE AL CONVENTO E ALLA CHIESA DI PESCARENICO

DOVE – presso Piazza Padre Cristoforo

ORARIO – dalle ore 15:00 alle ore 18:00

INFO – Parrocchia San Materno Telefono: +39 0341 364143



LECCO

FANTASMAGORIE – FESTIVAL CINEMA DI ANIMAZIONE

DOVE – presso Piazza Garibaldi ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



LECCO

CREATIVITY & BROCANTAGE Mercatino della creatività e del piccolo antiquariato

DOVE – presso Via del Pescatore nel rione di Pescarenico

ORARIO – dalle 10:00 alle 22:00 COSTO:

INFO – Lombardia eventi Telefono: +39 371 3692887 Email: lombardiaeventi94@gmail.com



LECCO

LO SPETTACOLO DEI PIANETI NEL CIELO DI LUGLIO Proiezione in cupola

DOVE – presso il Planetario di Lecco in Corso Matteotti, 32 ORARIO – ore 16:00

COSTO: € 6,00 intero, € 4,00 ridotto

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



BALLABIO

EVENTO – GRIGNE ART ROCK un vaggio nel micromondo delle rocce per scoprire la bellezza delle Grigne e delle Dolomiti in bellissime fotografie di rocce scattate al microscopio

DOVE – presso l’ufficio turistico ai Piani Resinelli

ORARIO – Fino al 29 luglio. sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

INFO – Progetto Dolomiti Art Rock Telefono: +39 045 6082259 Email: Sito web: www.dolomitiartrock.com



BARZIO

EVENTO – CORPO MUSICALE S.CECILIA DI BARZIO FESTA DELLA MUSICA 2^ edizione Ore 10:00 sfilata per le vie del paese; ore 10:30 Santa Messa animata dalla “Corale Cecilia”; ore 11:30 esibizione presso Piazza Garibaldi; ore 12:30 apertura cucina e ore 15:30 esibizione Majorettes

ORARIO – intera giornata

INFO – Comune di Barzio Telefono: +39 0341 996125 Sito web: www.comune.barzio.lc.it



ESINO LARIO

FESTA DEL MONTE CROCE A cura del Gruppo Alpini

DOVE – presso Alpe Cainallo, Esino Lario

ORARIO – dalle 09:00 alle 18:00

COSTO: gratuito

INFO – Comune di Esino Lario Telefono: +39 0341 860111 Email: info@comune.esinolario.it Sito web: www.comune.esinolario.lc.it



MALGRATE

EVENTO – MOSTRA IN RICORDO DI PIETRO VASSENA

DOVE – presso la “Quadreria Bovara-Reina” in via San Dionigi, 8

ORARIO – Fino al 22 luglio. giovedì sera dalle 21:00 alle 23:00; il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00. Per i gruppi organizzati e le scuole, solo con visite guidate o attività didattiche, con prenotazione obbligatoria il mercoledì dalle 9:00 alle 13:00.

INFO – Luce Nascosta Telefono: +39 329 0470041 Email: mostravassena@gmail.com Sito web: www.lucenascosta.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – TRAVERSATA DEL LARIO 23^ edizione Mezzofondo di nuoto non competitivo da Onno a Mandello del Lario. 2^ edizione della Traversata doppia Mandello-Onno-Mandello (300m), mezzofondo di nuoto non competitiva.

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it www.visitmandello.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – ASD BRIANZA DANZA FESTIVAL Spettacolo finale Concorso Nazionale Brianza Danza

DOVE – presso la Palestra Volta

ORARIO – ore 15:00

INFO – Comune di Mandello del Lario-ufficio Turismo Telefono: +39 0341 702318 Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it www.visitmandello.it



MONTEVECCHIA

EVENTO – MONTE ROCK – MONTEVECCHIA MUSIC FESTIVAL Durante la giornata si alterneranno band emergenti, mentre alla sera ci saranno dei super ospiti. All’evento sarà disponibile un grande spazio ristoro, con griglia, cucina e birra. Tanti saranno anche gli stand si potrà acquistare piccoli e grandi lavori realizzati dai giovani artisti. Chiunque può partecipare iscrivendosi dal sito.

DOVE – presso Via del Fontanile ORARIO – dalle 11:00 a 00:00

INFO – Monte Rock Festival Telefono: Email: monterockfestival@gmail.com



VERCURAGO

LUCIE 2018 11° Trofeo Arnaldo Mondonico

ORARIO – ore 20:30

INFO – Gruppo Manzoniano Lucie Telefono: Email: Gruppomanzonianolucie@gmail.com Sito web: www.gruppomanzonianolucie.it