LECCO – Ecco gli eventi previsti per il fine settimana in città e nei paesi in provincia.

SABATO 20 OTTOBRE

LECCO

EVENTO – IL SABATO DEI BAMBINI

DOVE – Palazzo Belgiojoso Civico Planetario in Corso Matteotti, 32

ORARIO – ore 15:00 e ore 16:30

INFO – Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – SENZA FINE LA MERAVIGLIA DELL’ULTIMO AMORE

DOVE – Via Bovara, 30

ORARIO – 18:00

INFO – Sito web: www.lalibreriavolante.it



LECCO

EVENTO – INSIEME CON LA MUSICA

DOVE – Fondazione Borsieri in Via San Nicolò, 8

ORARIO – 16:00

INFO – Sito web: www.camerisitca.it



LECCO

EVENTO – L’OTTOCENTO LOMBARDO. DA HAYEZ A SEGANTINI Inaugurazione venerdì 19 ottobre ore 18:00

DOVE – Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22

ORARIO – Aperto dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:00; sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:00. La biglietteria chiude un’ora prima.

INFO – Si.M.U.L Sistema Museale Urbano Lecchese Telefono: +39 0341 286729 Email: segreteria.museo@comune. lecco.it



AIRUNO

EVENTO – RASSEGNA TEATRALE

DOVE – Oratorio San Carlo

ORARIO – 21:00

INFO – Sito web: www.chiesadiairuno. altervista.org



CALOLZIOCORTE

EVENTO – LA VOCE DELLA TERRA: CANTI E RITI DELLA TRADIZIONE

DOVE – Convento di Santa Maria del Lavello

ORARIO – 16:00

INFO – Sito web: www.provincia.lecco.it



CASATENOVO

EVENTO – I RACCONTI DEL BOSCO Letture 4-7 anni

DOVE – Via Castelbarco, 7

ORARIO – 16:00

INFO – Email: biblioteca@comune.casatenovo. lc.it



CASATENOVO

EVENTO – CONCERTO DEI VINCITORI DELLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO GIOVANI MUSICISTI

DOVE – presso Villa Mariani in Via Buttafava Carlo, 54

ORARIO – ore 15:00

INFO – Comune di Casatenovo Telefono: +39 039 92351 Sito web: www.comune.casatenovo.lc. it



CIVATE

EVENTO – UN DIAVOLO PER MARITO Un’inchiesta infernale

DOVE – presso il Salone dell’Oratorio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Comune di Civate Telefono: +39 0341 213111 Email: info@comune.civate.lc.it Sito web: www.comune.civate.lc.it



COLICO

EVENTO – APERITIVO CON L’AUTORE “Non si uccide per amore” di Rosa Teruzzi

DOVE – presso la biblioteca in Via alle Torri, 13

ORARIO – ore 18:30

INFO – Ufficio Turistico di Colico Telefono: +39 338 9920917 Email: turismocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it



GALBIATE

EVENTO – GUERRA, ARMI, ESERCITI E CASTELLI Le armi di Monte Castelletto. Al termine aperitivo

DOVE – presso la Sala Conferenze dell’Eremo di Monte Barro

ORARIO –ore 16:00

INFO – Museo Archeologico del Monte Barro Telefono: +39 366 2380659 Sito web: www.mabparcobarro.weebly. com



GALBIATE

EVENTO – CONCERTO DELL’ORGANISTA ENIO COMINETTI 29^ edizione All’interno del “Circuito Organistico Internazionale in Lombardia”

DOVE – presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista

ORARIO – ore 21:00

INFO – Agimus Lombardia Telefono: +39 0341 815160 Email: info@agimuslombardia.com Sito web: www.agimuslombardia.com



GALBIATE

EVENTO – COSI’, SU DUE PIEDI calzolai, ciabattini e zoccolai in Brianza e nel Lecchese

DOVE – MEAB in Località Camporeso

ORARIO – Fino al 28 Aprile. Dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00

INFO – www.meabparcobarro.weebly.com



LIERNA

EVENTO – CASTAGNATA IN COMPAGNIA

DOVE – presso la frazione di Olcianico

INFO – Pro Loco Lierna Telefono: +39 338 2046991 Email: liernanet@gmail.com Sito web: www.lierna.net



MANDELLO DEL LARIO

CONCERTO D’ORGANO All’interno della Rassegna Organistica “Giuseppe Zelioli”

DOVE – presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Eufemia nella frazione di Olcio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Associazione Mikrokosmos Email: associazionemikrokosmos@gmail.com Sito web: www.cameristica.it

MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – FARE UN’ANIMA Poretti, per tutti il Giacomo del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, sarà protagonista della serata con il suo monologo. All’interno della rassegna teatrale “Città di Mandello” 2^ edizione

DOVE – presso il Cinema Teatro Fabrizio de Andrè in Via Leonardo da Vinci

ORARIO – ore 21:00

COSTO: € 10,00 fuori abbonamento (acquisto del biglietto dal 10 Ottobre per gli abbonati, dal 15 Ottobre per i non abbonati); acquistabile presso Ufficio Cultura Amministrazione Comunale

INFO – ProLoco di Mandello Telefono: +39 0341 732912 Email: mandello@prolocolario.it Sito web: www.prolocolario.it



MERATE

EVENTO – FESTA DEL CIOCCOLATO Stand dei migliori maestri cioccolatieri da tutta Italia, street food square, artisti di strada, musica, giochi e sorprese per grandi e piccini, raduno di auto d’ epoca, domenica raduno Ferrari Club.

DOVE – presso Piazza Giulio Prinetti

ORARIO – dalle 10:00 alle 19:00

INFO – Pro Loco Merate Telefono: +39 039 9901323 Email: info@prolocomerate.org Sito web: www.prolocomerate.org



OSNAGO

EVENTO – LE BELLE LETTURE Rassegna di letture ad alta voce dedicate alla lingua italiana “Le sante dello scandalo”

DOVE – presso la Sala Civica Sandro Pertini in Viale Rimembranze, 1

ORARIO – ore 17:00

INFO – Piccoli idilli Telefono: +39 338 3668167; +39 348 8556258 Email: info@piccoliidilli.it Sito web: www.piccoliidilli.it



OSNAGO

EVENTO – BRIANZA CLASSICA 15^ edizione Sentimenti al femminile

DOVE – presso lo Spazio Fabrizio De André in Via Matteotti

ORARIO – ore 21:00

INFO – Brianza Classica Sito web: www.brianzaclassica.it



VARENNA

EVENTO – MOSTRA DI ENRICO FERMI IMMAGINI E DOCUMENTI

DOVE – Villa Monastero

ORARIO – Fino al 30 ottobre

INFO – www.villamonastero.it



DOMENICA 21 OTTOBRE

LECCO

EVENTO – NEL REGNO DI M31, LA SIGNORA DELLE GALASSIE Proiezione in cupola

DOVE – presso Palazzo BelgiojosoCivico Planetario in Corso Matteotti, 32

ORARIO – ore 16:00

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



BARZANO’

EVENTO – FESTA D’AUTUNNO

Moto Incontro ore 9:30 Gonfiabili

ore 10:30 Pizzoccherata/Ritrovo auto

ore 11:00 Sfilata auto e moto ore 14:30 Giro in auto

ore 16:00 Angolo del tè

DOVE – presso il centro paese

COSTO: € 10,00 Moto incontro; € 5,00 Auto

INFO – Comune di Barzanò Telefono: +39 039 9213025 Sito web: www.comune.barzano.lc.it



BARZANO’

EVENTO – SVUOTA SOFFITTE mercatino

DOVE – presso Piazza del Mercato

ORARIO – dalle 9:00 alle 17:00

INFO – Comune di Barzanò Telefono: +39 039 9213025 Sito web: www.comune.barzano.lc.it



CALOLZIOCORTE

EVENTO – COMMERCIANTE PER UN GIORNO 7^ edizione

DOVE – presso Zona Lavello

ORARIO – dalle 8:30

INFO – Pro Loco Calolziocorte Telefono: +39 0341 630956 Email: proloco.calolzio@libero.it Sito web: www.facebook.com/ProLoco-Calolziocorte



CALOLZIOCORTE

EVENTO – CREA ED ESPONI 12^ edizione

DOVE – presso Zona Lavello

ORARIO – dalle 8:30

INFO – Pro Loco Calolziocorte Telefono: +39 0341 630956 Email: proloco.calolzio@libero.it Sito web: www.facebook.com/ProLoco-Calolziocorte



COLLE BRIANZA

EVENTO – FESTA DELLA BUROLLA

DOVE – presso la Frazione di Campsirago

ORARIO – Dalle 10:00 mostra dell’illustratore Siro Garrone; ore 11:00 danze per bambini;

dalle 14:00 alle 19:00 uno spettatore alla volta, Hamlet Privat;

ore 14: 30 spettacolo di animazione per bambini; ore 15:30 spettacolo comico”la Supercasalinga”;

ore 16:30 concerto di musiche e danze popolari “Domo Emigrantes Quartet”. Per tutta la giornata: banchetti di produttori e artigiani locali, Truccabimbi, servizio ristoro, burolle e vin brulè

INFO – Associazione Sburollati Telefono: +39 340 2725733 Email: sburollati@gmail.com Sito web: www.campsirago.it



ELLO

EVENTO – MUSICA E TERRITORIO 16^ edizione Musica medievale e rinascimentale

DOVE – presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo

ORARIO – ore 15:00

INFO – Orchestra Sinfonica di Lecco Telefono: +39 0341 282493 Email: sinfonica1@alice.it Sito web: www. orchestrasinfonicadilecco.com



GALBIATE

EVENTO – FESTA DI GALBIATE AL PARCO LUDICO

DOVE – presso Via Bergamo, 1

ORARIO – ore 16:00 Giochi per bambini ore

16:30 Danzando l’Autunno pomeriggio Pizza a Km 0

INFO – Liberi sogni Telefono: +39 0341 611332; +39 334 7368295 Email: parcoludico@gmail.com Sito web: www.liberisogni.org



GALBIATE

EVENTO – PROVE GRATUITE DI ARRAMPICATA Lezioni di tecniche di arrampicata e tecniche di sicurezza

All’iscrizione per email indicare la falesia scelta

DOVE – presso il Parco del Monte Barro

ORARIO – dalle 9:00 alle 17:00

INFO – Guide Alpine Lombardia Telefono: +39 0342 050049 Email: segreteria@guidealpine. lombardia.it Sito web: www.guidealpine.lombardia.it



IMBERSAGO

EVENTO – IL MERCATINO DELL’ANTICO 2018 Il Mercatino dell`Antico è una delle manifestazioni tra le più importanti gestite dalla Pro Loco. Istituito dal Comune di Imbersago nel 1992, si svolge nel centro del Paese. Un mercatino che si può vedere e rivedere conoscendo personalmente gli espositori che ritornano puntualmente ogni terza domenica del mese.

DOVE – presso Piazza Garibaldi

ORARIO – dalle 9:00 alle 18:00

INFO – Proloco Imbersago Telefono: Email: info@prolocoimbersago.it Sito web: www.prolocoimbersago.it



INTROBIO

EVENTO – PROVE GRATUITE DI ARRAMPICATA Lezioni di tecniche di arrampicata e tecniche di sicurezza

All’iscrizione per email indicare la falesia scelta

DOVE – presso la Casa delle Guide ORARIO – dalle 9:00 alle 17:00

INFO – Guide Alpine Lombardia Telefono: +39 0342 050049 Email: segreteria@guidealpine. lombardia.it Sito web: www.guidealpine.lombardia.it



MERATE

EVENTO – NEL NOME DEL PADRE Merate III Festival Nazionale

DOVE – presso l’Auditorium Comunale in Piazza degli Eroi

ORARIO – ore 17:30

INFO – Ronzinante teatro Telefono: +39 335 5254536 Email: info@ronzinante.org Sito web: www.ronzinante.org



MORTERONE

EVENTO – PRANZO SOCIALE CON CASTAGNATA

DOVE – presso La Pro Loco di Morterone in Piazza Chiesa, 2

ORARIO – ore 12:00

INFO – Pro Loco di Morterone Telefono: +39 331 8766587 Email: cristi.invernizzi@gmail.com



OLGINATE

EVENTO – MUSICA E TERRITORIO 16^ edizione Dalla scuola veneziana al ‘900

DOVE – presso la Chiesa di Santa Maria la Vite in Via Santa Maria, 10

ORARIO – ore 17:00

INFO – Orchestra Sinfonica di Lecco Telefono: +39 0341 282493 Email: sinfonica1@alice.it Sito web: www. orchestrasinfonicadilecco.com



PAGNONA

EVENTO – CASTAGNATA tradizionale castagnata

DOVE – presso il Centro Culturale Fatebenefratelli in Via Fatebenefratelli

ORARIO – dalle 16:00

INFO – Demetra Onlus Telefono: +39 335 7486957 Email: proloco@pagnona.com



VAMADRERA

EVENTO – BEHIND THE WOOD Concerto per clarinetto, corno, flauto, oboe e fagotto, all’interno del festival musicale “Le voci di Spirabilia”

DOVE – presso il Centro Culturale Fatebenefratelli in Via Fatebenefratelli

ORARIO – ore 21:00

INFO – Associazione Spirabilia Telefono: +39 328 5421918 – +39 347 0533843 Email: spirabiliaquintet@yahoo.it Sito web: www.spirabilia.it



VALMADRERA

EVENTO – MERCATINO DELLE PULCI Per la stagione 2018, il Mercatino delle Pulci di Valmadrera si terrà la quarta e la quinta domenica del mese, da gennaio a novembre escluso agosto, per un totale di 13 appuntamenti!

DOVE – presso il Piazzale del Mercato e in Via Molini

INFO – Mercatino delle Pulci di Valmadrera Telefono: +39 347 6295548 Email: ugt@turismovalmadrera.it Sito web: www.turismovalmadrera.it