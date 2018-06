VALSASSINA – Buone notizie per i fungiatt, in Valsassina proprio in queste giornate piovose sono stati trovati i primi porcini.

“In realtà – ha rivelato l’esperto fungiatt – già settimana scorsa ho trovato in giro qualcosina”. Che dire, se il buongiorno si vede dal mattino la stagione alle porte si preannuncia molto ricca.

Ovviamente il luogo dove sono stati trovati è top secret: “Posso solo dire che lì ho trovati in Valsassina, a due passi da casa”.

E’ opportuno ricordare di prestare molta attenzione e prendere delle semplici precauzioni anche quando si va in montagna alla ricerca di funghi. Di seguito riportiamo una pubblicazione a cura del Soccorso Alpino Speleologico Lombardo e del Cai con alcuni utili consigli.

SICURI A CERCAR FUNGHI