LECCO – Sesto appuntamento, giovedì scorso, con i tornei di burraco al fresco dei Piani d’Erna. “E’ stata un’altra giornata molto bella, il bel tempo ci ha aiutati, abbiamo raggiunto 18 tavoli è il nostro record di partecipanti” hanno detto gli organizzatori.

Nell’ultimo appuntamento è stata raggiunta quota 800 euro che quest’anno saranno utilizzati per sostenere la difesa legale contro la violenza alle donne: “Un fenomeno presente anche nel nostro territorio, monitorato sia dalle forze dell’ordine ed anche dalle strutture sanitarie. Merita una attenzione specifica, per un cambio di cultura in particolare di molti uomini nel rapporto con le loro stesse compagne”.

Gli incontri continueranno anche in agosto, con una sosta a Ferragosto, sino al primo giovedì di settembre. Per la cronaca il torneo “record” di giovedì è stato vinto dalle signore Vittoria e Benedetta.