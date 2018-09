LECCO – In questo scorcio di fine estate, giovedì 13 settembre, è stato inaugurato un nuovo ciclo di “Tornei di burraco dei giovedì”. La location, questa volta, è stata spostata a quote più basse: i giocatori infatti non sono saliti ai Piani d’Erna ma si sono ritrovati al Bar Partenza Funivia accolti dal titolare Antonio Bolis.

Il torneo di giovedì scorso è cominciato all’aperto ma si è concluso al chiuso a causa del temporale che ha fermato il gioco. Le sfide, però, continueranno sino a fine mese con gli appuntamenti di giovedì 20 e 27 settembre, ritrovo alle 14.15 circa.

“I tornei sono aperti a tutti i giocatori di ogni età, la sportività e il rispetto garantiscono il divertimento di tutti i partecipanti. Ai vincitori come alla coppia ultima classificata, vengono sempre garantiti dei premi. Per chi lo desidera, Antonio, preparerà degli spuntini a mezzogiorno. Con i tornei estivi di burraco abbiamo raggiunto la somma di 1.500 euro che il Sindacato Pensionati della Cgil di Lecco, utilizzerà per la difesa legale contro la violenza alle donne”.

Per ulteriori informazioni: 3357421775 (Sergio).