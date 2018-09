LECCO – In riferimento al guasto subito da un bus, sabato pomeriggio, sulla rotonda di Malgrate, a pochi metri dal luogo dove poco prima si era ribaltato un mezzo dei Vigili del Fuoco, la Società Linee Lecco ha scritto per fare alcune precisazioni.

“Viste le informazioni comparse su testate e giornali online locali relative al guasto ad un proprio bus in servizio sabato 1 settembre 2018 nei pressi del ponte Kennedy a Malgrate, comunica e precisa che il mezzo di cui sopra non è stato oggetto di incendio e, pertanto, nessun sviluppo di fiamme, ma solo di un guasto e inefficienza alla marmitta e ai filtri contenuti nella stessa. Guasto che ha causato la fuoriuscita di fumo dal vano motore e che si è propagato anche all’interno del mezzo dove si trovavano i passeggeri. Lunedì 3 settembre 2018 il mezzo è stato oggetto di un’approfondita verifica e di una specifica ispezione da parte del responsabile tecnico di Linee Lecco e del personale di manutenzione di Linee Lecco. A seguito di questi interventi di controllo, di manutenzione, di sostituzione dei relativi particolari/pezzi e del successivo collaudo il mezzo è stato immediatamente rimesso a disposizione per i servizi di trasporto pubblico locale. Linee Lecco assicura che tutti i propri mezzi sono regolarmente sottoposti a controlli, manutenzioni preventive, ecc… secondo istruzioni e disposizioni tecniche indicate da leggi, norme tecniche e dalle case costruttrici/fornitrici degli stessi”.

Società Linee Lecco S.p.A.