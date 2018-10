LECCO – Di fronte a una sala gremita, il 9 ottobre, si è svolta l’assemblea dei soci del Geo (Gruppo Età d’Oro) che coordina i Seniores del Cai di Lecco, con all’ordine del giorno l’approvazione del programma di uscite per il 2019.

L’illustrazione del programma è stata, come di consueto, curata da Tino Fumagalli e copre l’intero arco dell’anno, a partire dalle uscite invernali che vedono l’Engadina e la “settimana bianca” in Val di Fassa come protagonisti.

Ovviamente si prosegue in primavera con numerose escursioni di un giorno (Via Francigena, Via Regina, Monti lariani solo per citarne alcune) e la “settimana verde” che vedrà lo scenario delle Dolomiti del Brenta.

La stagione estiva consentirà di aumentare i dislivelli da percorrere, con sortite al lago Scriscius, Val di Tartano, Sentiero del Cardinello, per concludersi con un tuffo nel mare delle Eolie durante la “settimana azzurra”.

Un programma fitto (più di 50 escursioni), con la tradizionale biciclettata che vedrà i Seniores pedalare sull’argine del Sile trevigiano.

“Siamo ben felici di presentare un bel programma che condensa le numerose proposte avanzate dai soci che, siamo sicuri, non mancheranno di fornire il loro contributo di partecipazione e di ausilio nell’organizzazione” ha detto il presidente Agostino Riva.

Il programma è stato approvato all’unanimità e non sono mancati i ringraziamenti al Consiglio Direttivo che, con le elezioni del gennaio 2019, sarà oggetto di rinnovo per il prossimo triennio.

Allo scopo Riva ha esortato i partecipanti a presentare le loro candidature affinché il Geo possa affrontare i suoi prossimi anni in buona forma. Con la consegna delle tessere che sanciscono le nove uscite (requisito per essere considerato socio Geo) si è concluso l’evento.