CALOLZIOCORTE – Un trekking particolarmente impegnativo che si districa sull’orlo delle falesie a picco sul mare nel tratto di costa del comune di Baunei, in Sardegna.

Questa l’avventura che ha visto protagonisti un gruppetto formato da 12 soci del Cai Calolziocorte insieme a 3 membri del Cai Magnago (Friuli). Alla fine di giugno hanno percorso il Selvaggio Blu integrale in 6 giorni accompagnati dalla guida locale Antonio Cabras, uno degli ideatori insieme a Mario Verin negli anni ’80 dello spettacolare tracciato in equilibrio tra mare e montagna.

“Abbiamo camminato per circa 60 km in mezzo a una natura selvaggia con scenari spettacolari sulle cale del golfo di Orosei con brevi arrampicate e numerose calate in corda doppia, seguendo le tracce dei pastori. E stata un’avventura meravigliosa per tutto il gruppo” ha raccontato Sergio Butti.

Il percorso è stato ideato negli anni ’80 da due alpinisti italiani, Mario Verin e Peppino Cicalò che per primi, affascinati dalla bellezza selvaggia di questo tratto di costa, hanno faticosamente percorso tratti di sentieri dei pastori e delle loro greggi e tratti di antiche mulattiere dei carbonai di fine ’800, unendole con percorsi cercati e scoperti a fatica tra i calcari e la vegetazione del Supramonte.