CALOLZIO – Trenta soci della sezione Cai Calolziocorte, ai primi di ottobre, hanno partecipato al trekking delle Isole Egadi organizzato in collaborazione con “Misafumera – Trekking nelle terre del Sud” con base all’isola di Marettimo.

“Abbiamo effettuato escursioni per mare e per terra alloggiando nelle case dei pescatori: abbiamo esplorato in barca Marettimo con tutte le sue grotte, visitando a piedi il faro di punta Libeccio e il castello di punta Troia passando attraverso resti di epoca romana e bizantina. Quindi abbiamo effettuato escursioni all’isola di Favignana e alla vecchia tonnara dei Florio divenuta museo, all’isola di Levanzo con visita alla grotta del Genovese dove ci sono iscrizioni e incisioni risalenti al periodo preistorico e 2 escursioni sull’isola di Marettimo. Infine abbiamo passato due giorni a Trapani visitando la riserva dello Zingaro, l’isola di Mozia all’interno dello Stagnone, le saline e monte Erice, sotto un temporale”.

Tutti soddisfatti i partecipanti per la belle esperienza tra escursioni, natura e cultura.