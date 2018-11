LECCO – Il Gruppo Età d’Oro, che organizza i seniores del Cai di Lecco, si è riunito per il tradizionale pranzo sociale. Dopo una visita nei luoghi cari a Papa Giovanni XXIII, nei pressi di Sotto il Monte, i 130 partecipanti sono andati in un locale della bergamasca.

Il momento è stata anche l’occasione per invitare tutti i soci di buona volontà a candidarsi per il rinnovo degli organi sociali che avverrà il prossimo gennaio in modo da consentire al sodalizio, nato nel 1990, di proseguire con vitalità ed entusiasmo.

Non sono mancati i riconoscimenti a nove soci che hanno raggiunto i 25 anni di iscrizione e di attività nel Geo, con la consegna di una pergamena personalizzata. In particolare sono stati premiati dal presidente Agostino Riva l’inossidabile Pinuccia Gavazzi e Terenzio Castelli per la loro assidua presenza. “Un ringraziamento anche alla solerte Segretaria Ambrogina che, come di consueto, ha organizzato l’evento in modo impeccabile”.

Il prossimo appuntamento è per il 2 dicembre, in sala Ticozzi alle ore 11.15 in occasione dell’assegnazione della civica benemerenza al Gruppo Età d’Oro che da anni si distingue per la sua attività non solo escursionistica ma anche sociale e di inclusione.