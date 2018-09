LECCO – Il Parco nazionale del Cilento con il suo mare, le montagne e la sua cultura sono state lo splendido scenario per la “settimana azzurra” trascorsa dall’8 al 15 settembre dal Geo (Gruppo Età d’Oro) che coordina i Seniores del Cai di Lecco.

Un folto gruppo di 50 membri ha partecipato alle intense giornate, organizzate e calibrate dal Get (Gruppo Escursionistico Trekking) del Vallo di Diano, presieduto da Giancarlo Priante, con la collaborazione di Maria Pia.

Il mare delle stupende spiagge della Molara, di Cala Bianca, di Pozzallo, di Marcellino e del Troncone hanno consentito, oltre che delle uscite in barca alla scoperta della costa e delle grotte che la caratterizzano, anche di fare dei bagni di mare e di godere del caldo sole ancora estivo.

La parte culturale è stata soddisfatta con delle visite guidate a Paestum e alla Certosa di Padula, siti patrimonio dell’Unesco e all’Oasi Wwf del Bussento.

La parte montana con delle escursioni sul Monte Bulgheria (1224 mt slm) e sul Monte Cervati che con i suoi 1899 metri di altezza è il tetto della Campania.

Il 13 settembre non è mancato il momento della commemorazione di Marcello Sellari, il Presidente del Geo scomparso un anno fa, celebrato con sobrietà e raccoglimento nella chiesetta di Scario.

Una settimana fitta di impegni e in alcuni casi anche di fatica, ma che hanno soddisfatto il gruppo che è stato ripagato dalla buona cucina mediterranea locale. In due serate non sono mancati momenti di allegria con lezioni di pizzica e tarantella e musica partenopea.

Un ringraziamento al Presidente Agostino Riva che ha condotto con piglio esperto il plotone, coadiuvato dalla infaticabile Segretaria Ambrogina Farina.

Il pensiero adesso va ai primi di ottobre, quando verrà presentato all’Assemblea dei Soci il programma di escursioni per 2019.