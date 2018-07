LECCO – Bilancio positivo per Shopping di Sera 2018 (manifestazione voluta da Confcommercio Lecco e giunta quest’anno alla 17^ edizione), nonostante il maltempo abbia rovinato ieri, 26 luglio, l’ultima serata di negozi aperti.

Dal 21 giugno al 26 luglio lecchesi e turisti, infatti, hanno potuto trascorrere il giovedì sera per le vie del centro città alternando acquisti e passeggiate, ingressi nei negozi e letture, sguardi alle vetrine e animazione per le strade. Un mix di proposte per tutti i gusti che è piaciuto moltissimo.

“Shopping di Sera si conferma una iniziativa capace di raccogliere il consenso dei commercianti, ma anche di soddisfare le esigenze di quanti vivono Lecco, da residenti o da turisti – sottolinea Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco –. Il bilancio dell’edizione 2018 è ampiamente positivo. Ringrazio tutti i negozianti che anche quest’anno hanno aderito dando fiducia alla manifestazione promossa dalla associazione per coordinare l’apertura serale a Lecco”.