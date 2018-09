LECCO – Due rubriche estive, una dedicata alla lettura #chelibrotiportiinvacanza (già proposta la scorsa estate) e una dedicata alle vacanze #tantisalutida con la quale abbiamo chiesto ai lettori vacanzieri di mandarci una cartolina dai rispettivi luoghi di vacanza.

Due rubriche che con l’avvicinarsi della fine dell’estate chiudiamo con un bilancio più che positivo in termini di partecipazione e non solo.

Se #chelibrotiportiinvacanza ha riscosso per il secondo anno consecutivo un ottimo successo con tanti libri suggeriti dai nostri lettori, la nuova rubrica #tantisalutida si è rivelata una grande sorpresa ed è stata super seguita e partecipata.

Abbiamo ricevuto davvero tante cartoline, dall’India, agli Stati Uniti, passando per il Perù, Portogallo, Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e ovviamente dall’Italia: Puglia, Marche, Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Toscana per arrivare a località a noi più vicine come la Valtellina e la Valsassina.

Tantissime le foto che ci avete inviato e che hanno arricchito e colorato la rubrica con magnifici scatti che hanno regalato spunti per le prossime, meritate, vacanze.

Rubrica che oggi chiudiamo augurando una buona continuazione a chi è ancora in viaggio e buone ferie a chi, invece, deve ancora partire.

Così come archiviamo la rubrica #chelibrotiportiinvacanza con l’auspicio di aver fornito, grazie ai suggerimenti dei nostri lettori, spunti a tutti coloro che amano la lettura.

Un buon rientro a tutti voi e un grazie di cuore da parte di tutta la Redazione di Lecconotizie a coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di queste due iniziative.

Per tutti l’appuntamento è alla prossima estate, noi saremo pronti a recapitare le vostre cartoline con #tantisalutida e a scoprire le vostre letture estive ovunque voi sarete a trascorrere le meritate vacanze con #chelibrotiportiinvacanza.

Per chi volesse riavvolgere il nastro:

link alla rubrica #tantisalutida: https://www.lecconotizie.com/tantisalutida/tanti-saluti-da-mandaci-la-cartolina-della-tua-vacanza-461542/

link alla rubrica #chelibrotiportiinvacanza: https://www.lecconotizie.com/attualita/estate-2018-chelibrotiportiinvacanza-mandaci-la-foto-del-tuo-libro-463718/