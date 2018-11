LECCO – Terzo appuntamento della stagione concertistica legata alla Maratona Telethon 2018 in provincia di Lecco. “Amen. Sulle note della fede” è il titolo della serata di domenica 25 novembre svolta nella chiesa di San Giuseppe al Caleotto, per gentile concessione della Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata, con la collaborazione di don Giuseppe Buzzi e dalla ditta Ravasi Alimentari.

La serata ha brillantemente proposto le voci di tre gruppi corali di grande qualità: il coro Siyahamba di Lecco, diretto da Massimo Gilardoni; il Gruppo Corale Melos, diretto da Daniela Garghentini; il Vocis Musicae Studium di Oggiono, diretto da Fiorenzo Longoni.

L’idea di questo tema è del direttore artistico della Stagione Concertistica, Michele Casadio, che ha introdotto la serata, ed è nata da una riflessione del Maestro Massimo Gilardoni, direttore del Siyahamba, che presentando il suo coro gospel e spiritual, pone sempre l’accento sull’importanza del cantare la preghiera nelle sue dimensioni più profonde e sui linguaggi che la esprimono nel mondo e nella storia. Si sono perfettamente allineati gli altri due cori toccando brani di grande interesse musicale, storico e spirituale, anche in linea con l’avvicinarsi del Natale.

Alla serata era presente la presidente regionale dell’Unione Società Corali Italiane, Daniela Nason, che ha espresso il più sentito apprezzamento per il grande lavoro che il coordinamento Telethon Lecco mette in atto, non solo per proporre una raccolta fondi, ma anche proposte musicali e corali in rassegne ben progettate e importanti per il territorio.

E’ intervenuto quindi Renato Milani, coordinatore provinciale di Telethon, come importante e credibile voce della Fondazione che ha ricordato i progetti sostenuti e vinti da Telethon. Soddisfatto anche il parroco, don Giuseppe Buzzi che ha invitato tutti i coristi a sentirsi “artisti chiamati a sentirsi schegge di infinito” per portare nel nostro territorio e nel mondo la bellezza della musica.

Durante la serata sono stati raccolti ben 602,00 euro che si aggiungeranno al calderone del raccolto Telethon Lecco 2018.