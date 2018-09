CALOLZIOCORTE – Il Coordinamento Telethon di Lecco e la Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Lecco “Daniele Genazzini” annunciano la nascita della nostra nuova sede all’interno di Villa de Ponti, in via Galli 48\A in Calolziocorte.

“Siamo orgogliosi quindi di confermare la data inaugurale prevista per domenica 23 settembre alle ore 16.30 alla presenza delle autorità locali più importanti e del direttivo al completo. La cerimonia sarà accompagnata dalla straordinaria voce del Coro Femminile ‘Vandelia’ della Valsassina diretto dal M° Maria Grazia Riva. Richiamare l’attenzione sui temi limitrofi la ricerca scientifica volta a sconfiggere tutte le malattie genetiche rimane il nostro dovere tanto quanto cercare di arrivare con una sede adeguata sempre più vicini alle persone, iscritti e non. Le esperienze positive che ci legano al territorio con enti e persone, associazioni e gruppi, cittadini e aziende, potranno così consolidarsi e trovare un luogo di incontro adatto per il confronto e la crescita comune dei nostri progetti, primo fra tutti la nostra annuale Maratona Telethon”.

Nel prossimo mese di novembre infatti partirà la nostra 27^ maratona Telethon città di lecco che si comporrà di almeno 60 manifestazioni da realizzarsi in 5 settimane e distribuite su tutta la provincia di Lecco (che ogni anno sostiene con passione la raccolta fondi a favore di Telethon): “Lecco è da 14 anni la prima provincia in Italia per raccolta pro capite. Il segreto di tale successo è custodito nello spirito altruistico della gente che ci è amica, nella volontà e nell’entusiasmo. Consapevoli di fare la cosa giusta per molte persone, soprattutto bambini e famiglie con gravi difficoltà, che vedono il loro futuro legato alla ricerca scientifica ma non sanno inizialmente a chi affidarsi, sosterremo con ancora più vigore l’attività sezionale e faremo in modo che la nuova sede divenga punto di riferimento e abbraccio stretto per chi ne avesse bisogno”.