CALOLZIOCORTE – Il comune di Calolziocorte, assieme a Monte Marenzo e Torre de’ Busi, ha siglato un accordo, il “Patto per lo sviluppo”, con altri sedici comuni bergamaschi (capofila Cisano) per partecipare ai bandi europei.

Alla base dell’accordo c’è la necessità di creare una rete tra i comuni del territorio in modo da poter analizzare, monitorare e affrontare le problematiche collettive ed avere la possibilità di accedere a finanziamenti europei. E’ stata individuata una rilevante potenzialità dei comuni aderenti a livello di coesione, di sviluppo di comunità, turismo, cultura e promozione del territorio.

Spesso, però, i comuni italiani hanno difficoltà nel presentare i progetti con la conseguenza che queste risorse economiche rimangono all’UE o vengono addirittura dirottate su progetti di altri paesi. La necessita principale del “Patto per lo sviluppo” è quella di avere un territorio con almeno 50 mila abitanti, vincolo imprescindibile per poter partecipare ai bandi.

“Finalmente si comincia a ragionare in termini di bandi europei – ha detto l’assessore ai Servizi Sociali Luca Giovanni Valsecchi -. Questa deve essere l’ottica futura: mettersi insieme per intercettare fondi e partecipare ai bandi. Col ‘Patto per lo sviluppo’ è stato creato un bacino di oltre 50 mila abitanti che coinvolge due province, Lecco e Bergamo, e questo è molto importante a livello di punteggi”.

A lato pratico ogni comune si strutturerà in modo da individuare un dipendente che possa essere il punto di riferimento tra l’amministrazione, la rete dei comuni ed eventuali partner privati. Sul tavolo c’è già il progetto “Urban”, un progetto di housing sociale che scadrà a novembre 2018 e che non guarda solamente all’emergenza bensì a un nuovo modo di pensare all’abitare.

Il “Patto per lo sviluppo” non comporta nessun costo per i comuni che hanno aderito e consente di lavorare uniti per il territorio.