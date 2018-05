CALOLZIOCORTE – Happy hour dei Volontari. E’ in programma sabato 19 maggio dalle 18.30 l’ultimo appuntamento con l’associazione di soccorso calolziese.

Un evento a scopo benefico per sostenere la raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo Fiat Ducato adibito al trasporto delle persone disabili.

Una serata di divertimento e musica che vedrà la presenza di Sammy Moore dal Magic Island Led Show. Durante la serata ci sarà anche la premiazione del concorso “Festival Fotografico della Associazioni“: “Ti aspettiamo per trascorrere una spritz-zante serata in compagnia, non mancare!”.

L’invito è aperto a tutti (prima consumazione offerta minima 10 euro, le successive come da listino), la bella serata si terra al Bar Blue Moon a Calolziocorte (via Cavour, 35/C frazione Pascolo).