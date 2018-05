CALOLZIOCORTE – Nuovo appuntamento sabato 12 maggio al Giardino Botanico di Villa De Ponti. Alle ore 17 verrà proposto un laboratorio creativo di composizioni verdi e di trapianti da realizzare con l’utilizzo delle eccellenze offerte dal Giardino Botanico. Il tutto con l’aiuto dei preziosi Volontari del Club Amici del Giardino.

“Questo per noi è il modo migliore per far conoscere ai bambini i nomi, caratteristiche, curiosità delle nostre piante e per preparare un grazioso regalo per la festa della mamma, realizzato con impegno e cura. Solo educando un bambino dedicare il proprio tempo a conoscere ciò che lo circonda, a chiamare per nome piante e fiori e a utilizzare in modo creativo ma rispettoso i doni di madre natura possiamo veramente investire nella sua crescita armoniosa oltre che formare una coscienza ambientale adeguata. Questo anche in base alle finalità statutarie della Comunità Montana”.

L’iniziativa sarà accompagnata da letture di poesie a tema curate da Carla Motta, presidente del Centro Italiano Femminile sezione di Galbiate e dalla consegna di una pergamena.

Iniziativa gratuita, in caso di maltempo l’attività si svolgerà all’interno di Villa de Ponti.