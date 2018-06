CALOLZIOCORTE – Questa sera si alza il sipario su “Oratorio in festa”, il tradizionale appuntamento organizzato dalla parrocchia di San Martino che continuerà fino a domenica 17 giugno.

Si comincia con la celebrazione della Santa Messa in oratorio, questa sera alle 20.30, per ricordare tutti i volontari defunti. Come ogni anno non mancheranno tornei sportivi, buona musica, serate dedicate ai giovani e, soprattutto, buona cucina con serate da gran gourmet come quella di sabato 9 giugno quando sarà possibile gustare la zuppa di pesce.

Domenica 10, invece, la serata sarà animata da un appuntamento diventato imperdibile con “I preti in concerto”. Da segnalare anche l’appuntamento di venerdì 15 giugno: dalle 19 ci sarà il Colour Party, una festa dedicata a tutti i ragazzi. Il programma è come sempre ricco e, anche quest’anno, non mancheranno le sorprese.

Venerdì 8 giugno, poi, gli amici di Pietro Augruso, il giovane morto in un incidente in moto a Torre de’ Busi pochi giorni fa, hanno voluto inserire una serata fuori programma. Un momento di festa e musica, per stare tutti uniti e, con il sorriso sulle labbra, ricordare l’amico che non c’è più.