CALOLZIOCORTE – “All’opera”, è questo il tema del Cre 2018. In continuità con l’anno scorso dove il tema era “Detto fatto”, i ragazzi dell’oratorio di Calolzio hanno fatto un passo in più.

“Il senso del tema dell’anno scorso era mostrare ai ragazzi come quello che Dio dice poi fa – ha spiegato il coadiutore don Matteo Bartoli – adesso abbiamo affrontato il discorso conseguente ovvero l’uomo che si mette all’opera, crea e costruisce”.

Così i ragazzi, nei giorni scorsi, hanno visitato alcune botteghe artigiane della città. Hanno visto come si fa il pane, hanno visitato la bottega di un tappezziere, la legatoria di Valentino Riva, in chiesa hanno appreso come nasce e come funziona un organo, sono entrati in contatto con alcuni artisti e, ieri, hanno visitato il laboratorio della Pasticceria Gelateria Cris di Cristina Valsecchi dove il gruppo ha potuto apprendere le varie fasi della produzione del gelato artigianale.

“E’ stata una bella esperienza – ha detto Cristina Valsecchi – I ragazzi si sono mostrati molto interessati e hanno fatto molte domande. L’iniziativa è senza dubbio bella, speriamo che tra di loro ci sia un futuro pasticcere o gelatiere”.