CALOLZIOCORTE – Il comune di Calolziocorte è alla ricerca di un agente di Polizia Locale e un educatore di asilo nido.

E’ stata indetta selezione pubblica per solo colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzione a tempo determinato (orario completo o parziale) di un agente di Polizia Locale – cat. C1.

I candidati interessati non devono inviare domanda di partecipazione ma devono presentarsi direttamente alla sede municipale (piazza Vittorio Veneto, 13 a Calolziocorte) il 21 novembre alle ore 10 muniti di documento di identità, della richiesta di partecipazione allegata al bando debitamente compilata e sottoscritta e ricevuta di pagamento della tassa di ammissione alla selezione di euro 3,87.

Per quanto riguarda la selezione pubblica di un educatore educatore/trice di asilo nido – cat. C1, per solo colloquio, i candidati interessati non devono inviare domanda di partecipazione ma devono presentarsi direttamente alla sede municipale il 6 novembre alle ore 9.30 muniti di documento di identità, della richiesta di partecipazione allegata al bando debitamente compilata e sottoscritta e ricevuta di pagamento della tassa di ammissione alla selezione di euro 3,87.

In entrambi i casi lo schema di domanda e la copia integrale del bando di concorso, dove sono indicati i requisiti richiesti, le materia d’esame e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito internet del Comune www.comune.calolziocorte.lc.it, nella sezione “Bandi di Concorso Aperti” e possono essere richiesti all’Ufficio personale ai numeri di telefono 0341 639231 oppure 639268.