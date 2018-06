CALOLZIOCORTE – Per il prossimo mese di luglio si anima la notte calolziese grazie all’iniziativa messa in campo dalla Pro Loco cittadina e Confcommercio Lecco.

“Calolzio by night” il nome scelto per la manifestazione, che punta a creare momenti di divertimento e svago estivo in città. L’appuntamento con la musica ed i giochi gonfiabili per i più piccoli, sarà una volta a settimana per tutto il mese di luglio. Nelle date del 4, 11 e 25 luglio piazza Vittorio Veneto, di fronte al municipio, vedrà andare in scena il karaoke. Il 20 luglio, invece, si svolgerà il concerto dei Last Minut Revolution.

Un evento che punta al divertimento, ma guarda anche alla solidarietà, il ricavato delle serate verrà infatti devoluto al comune di Caldarola gravemente colpito dal sisma del centro-Italia.

DI SEGUITO LA LOCANDINA: