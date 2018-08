CALOLZIOCORTE – Il gruppo Cartiera dell’Adda, azienda storica della provincia di Lecco e leader italiano nel settore del cartone grigio per uso industriale, annuncia l’acquisizione dell’80% di Industria Cartaria Pieretti Spa, azienda lucchese specializzata nella produzione di cartoncini riciclati destinati principalmente al comparto del tissue.

Hanno ceduto le proprie quote in Icp Graziano Pieretti, presidente della storica azienda lucchese fondata dal padre Giuseppe Pieretti nel 1924, con la figlia

Carmelina e il fratello Luisiano Pieretti, mentre rimane all’interno della compagine sociale con una quota del 20% Tiziano Pieretti, che continuerà ad avere un ruolo essenziale in qualità di Amministratore Delegato di Icp.

Questa operazione consente di costituire uno tra i maggiori produttori europei di cartone grigio, dotato di 2 grandi stabilimenti, 300.000 tonnellate annue di cartone

prodotto, 120 €/mln di fatturato e 230 dipendenti. Il Gruppo, grazie alla maggiore dimensione e ad un più ampio presidio della gamma di prodotti, potrà crescere sui mercati esteri e destinare maggiori risorse alla R&S sulla qualità e sull’efficienza nell’impiego della materia prima.

L’ingegner Cima ha dichiarato: “Riunendo le migliori tecnologie e capacità produttive italiane, abbiamo compiuto solo il primo passo di un percorso di crescita per realizzare un grande player internazionale. Avremo successo se sapremo far maturare sulla solida e sana tradizione familiare delle nostre aziende una vera cultura manageriale”.

Graziano Pieretti, a nome della famiglia, ha dichiarato: “Siamo fieri con questa operazione di aver contribuito alla creazione del leader italiano e di uno dei maggiori gruppi europei del settore, che nasce dall’unione di due storiche aziende familiari italiane e che potrà efficacemente valorizzare la nostra tradizione imprenditoriale”.

Cartiera dell’Adda è stata assistita dagli advisor finanziari Euromobiliare e Francesco Silva e legali Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Studio Legale Verdi. Cartiera dell’Adda è stata supportata nel financing dell’acquisizione da BNL Gruppo BNP Paribas. Hanno invece assistito la parte venditrice K Finance in qualità di advisor finanziario e Nctm Studio legale.