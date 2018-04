CALOLZIOCORTE – Sono 34 gli alunni dell’ Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Calolziocorte che lo scorso 12 marzo hanno sostenuto l’esame Trinity. “La preparazione è stata svolta dai docenti nelle ore curricolari e dagli insegnanti madrelingua Mrs. Rona e Mr. Desmond durante il corso pomeridiano di approfondimento della lingua inglese. A loro vanno i nostri ringraziamenti per la collaborazione e il proficuo lavoro svolto” sottolinea la vicepreside Bruna Frigerio.

Il Trinity College London è un ente certificatore internazionale sulle abilità comunicative in lingua inglese. “L’esaminatore Trinity, Mrs. Judith M. Brennan, altamente qualificata e cordiale, ha saputo mettere i candidati a loro agio e fornire il massimo incoraggiamento con il sorriso, l’accoglienza calorosa e l’interesse per i topics presentati. Al termine della sessione d’esame, si è congratulata per l’organizzazione, la preparazione e la serietà dei ragazzi” continua la vicepreside.

Tutti i 34 studenti di classe terza, provenienti delle Scuole Secondarie di Calolziocorte, Carenno e Torre de Busi, hanno superato l’esame. “A loro porgiamo le nostre congratulazioni per gli ottimi risultati raggiunti: 50% con valutazione Distinction e 50% con valutazione Merit”. L’attestato della certificazione Trinity verrà consegnato dalla Dirigente Scolastica prof. Luisa Zuccoli il prossimo 16 aprile alle 17 presso la sede di Calolziocorte. “Sarà un’occasione per rinnovare i complimenti per il traguardo raggiunto: il primo esame della vita scolastica dei nostri ragazzi, in lingua inglese, con un esaminatore straniero. Un bel traguardo!” conclude la vicepreside.