CALOLZIOCORTE – Il Centro Adolescenti e Giovani del Comune di Calolziocorte ha organizzato un momento di sensibilizzazione e di studio sui “Diritti dell’infanzia”.

Il 20 novembre 1989 l’Organizzazione delle Nazioni Unite approvò la “Convenzione sui diritti dei bambini”, cioè un accordo in 54 articoli tra numerosi paesi che, aderendo ad esso, si sono impegnati a creare delle leggi per garantire un’infanzia serena a tutti i bambini e ragazzi. L’Italia ha aderito alla Convenzione nel 1991 e da allora, ogni novembre, vengono ricordati quei principi e contenuti con numerose iniziative promosse a livello locale e nazionale.

Questa mattina, martedì 27 novembre, alcune classi delle scuole primarie hanno dato vitta alla “Bancarella dei diritti”: in occasione del mercato cittadino hanno allestito a uno stand espositivo sui diritti dei minori. La mattinata è proseguita con una vera e propria festa, sempre grazie al Centro adolescenti e giovani i giovani studenti sono stati coinvolti in balli e canti.

Le classi terze delle scuole secondarie di primo grado (scuola media) sono state invece coinvolte nella creazione in classe di lavori (cartelloni, disegni, poesie ecc.) a partire dagli stimoli forniti da due storie a fumetti e da alcuni film predisposti dagli educatori del Cag.

Gli elaborati prodotti saranno quindi esposti in una mostra presso la sede del Centro adolescenti e giovani (in corso Europa, 57) venerdì 30 novembre, dalle ore 14 circa, nel pomeriggio di open day del Centro. In questi momenti le classi partecipanti saranno inoltre coinvolte dagli educatori in alcune attività e giochi inerenti all’argomento “diritti dell’infanzia”.

Alla mostra e agli open day sono invitati anche i genitori per creare con loro una occasione di riflessione sui contenuti della Convenzione, al cui rispetto sono tenuti oltre agli Stati anche e soprattutto gli adulti…