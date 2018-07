CALOLZIOCORTE – Sonia Mazzoleni confermata coordinatrice comunale del gruppo di Protezione Civile (delega in capo all’assessore Cristina Valsecchi). L’ex assessore della giunta Valsecchi, oggi consigliere di minoranza del gruppo “Cittadini Uniti per Calolziocorte” mantiene il coordinamento del gruppo: “Ringrazio per la riconferma di Sonia Mazzoleni – ha detto il capogruppo Cesare Valsecchi – abbiamo molto apprezzato questa decisione che premia la competenza messa in campo in questi anni dal consigliere”.

Sempre Valsecchi ha chiesto alcune delucidazione sulla situazione delle discariche dell’ ex Sali di Bario. Una problematica su cui si era concentrata l’attenzione proprio dell’ex assessore Mazzoleni. “Dopo l’opera di pulizia che abbiamo portato avanti nei mesi scorsi – ha detto l’ex sindaco – abbiamo notato che la vegetazione sta tornando a impossessarsi dell’area. Chiediamo alla nuova amministrazione di monitorare la questione perché è molto importante per la salvaguardia del territorio”.

“Abbiamo già provveduto a verificare la situazione e abbiamo appurato che la competenza sulla discarica è in capo alla Provincia di Lecco – ha spiegato il vice sindaco Aldo Valsecchi – La legge regionale parla chiaro e non possiamo intervenire direttamente su una discarica che non è di nostra competenza. Chiarito questo aspetto, abbiamo già provveduto a scrivere alla Provincia a cui passeremo anche le fideiussioni. Voglio precisare che si tratta di una discarica di rifiuti speciali ma non tossici, certamente vigileremo e manterremo alta l’attenzione sulla questione”.